„Afaceriști fără scrupule” Fostul președinte de la Genoa, atac dur împotriva lui Dan Șucu: „Ținut în întuneric”
Dan Șucu, alături de Alberto Zangrillo în lojă, pe „Luigi Ferraris” Foto: Imago
Campionate

„Afaceriști fără scrupule” Fostul președinte de la Genoa, atac dur împotriva lui Dan Șucu: „Ținut în întuneric”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.11.2025, ora 18:11
alt-text Actualizat: 18.11.2025, ora 19:41
  • Dan Șucu, una dintre țintele lui Alberto Zangrillo, fostul lider al clubului Genoa, chiar dacă acesta nu i-a pronunțat numele. 
  • Șucu, proprietarul „Grifonului” din decembrie 2024, l-a înlocuit după doar o lună ca președinte pe Zangrillo și l-a îndepărtat în octombrie 2025 din Consiliul de Administrație. 
  • Ce a spus acesta despre conducerea rossoblu, care a vrut să-i interzică și să-și ia un abonament pentru a vedea meciurile echipei.

Alberto Zangrillo, 67 de ani, cunoscut doctor italian, fostul medic personal al lui Silvio Berlusconi, a devenit președinte la Genoa pe 15 noiembrie 2021, odată cu preluarea clubului de către 777 Partners, proprietar susținut financiar de altă companie americană, A-CAP.

Cu ce voiau să provoace Bosnia! Cum plănuiau să pătrundă ultrașii români pe stadionul din Zenica. Legătura cu Serbia + Li s-a confiscat tot!
Citește și
Cu ce voiau să provoace Bosnia! Cum plănuiau să pătrundă ultrașii români pe stadionul din Zenica. Legătura cu Serbia + Li s-a confiscat tot!
Citește mai mult
Cu ce voiau să provoace Bosnia! Cum plănuiau să pătrundă ultrașii români pe stadionul din Zenica. Legătura cu Serbia + Li s-a confiscat tot!

După venirea lui Șucu, Zangrillo a fost trecut pe linie moartă

Trei ani mai târziu, pe 18 decembrie 2024, Dan Șucu a achiziționat 77% din acțiunile grupării rossoblu, cu o investiție de 45 de milioane de euro. Iar peste o lună, pe 13 ianuarie 2025, acesta îl înlocuia pe Zangrillo ca președinte.

Pe 27 octombrie, doctorul părăsea definitiv „Grifonul”, dispărând și din Consiliul de Administrație.

Acum, Zangrillo îl critică dur pe Șucu, fără să-l numească. Îl prezintă drept un „afacerist fără scrupule” în interviul pentru Gazzetta dello Sport.

Nu i se permisese nici să mai ia un nou abonament pentru meciurile de pe „Luigi Ferraris”.

Mi-am cumpărat abonament online, chiar dacă la casa de bilete se dăduse ordin să nu mi-l vândă, pentru că nu mai eram binevenit la club. Gestul meu a fost interpretat ca o provocare. Când merg la stadion, angajații de la Genoa pe lângă care trec își coboară privirea ca să nu fie prinși salutându-mă. Îi înțeleg și îi iert Alberto Zangrillo, ex-președinte Genoa

Zangrillo despre Șucu: „Am fost ținut în întuneric. Mă simt trădat și dezamăgit”

Supărarea lui Zangrillo nu e îndreptată doar împotriva lui Șucu, dar și el e printre cei pe care-i critică.

„În primăvara lui 2024, a existat o ruptură ireparabilă cu conducerea clubului, dar am comunicat constant cu cei care au continuat să susțină financiar Genoa. Persoana mea de contact a fost consilierul bancar al A-CAP.

Apoi a venit majorarea de capital, pentru care am votat spre binele echipei. Am văzut ulterior o evoluție neașteptată despre care fusesem ținut în întuneric. Mă simt trădat și dezamăgit”, a spus el.

„Am simțit răutate și niciun pic de respect”

Cum prezintă Zangrillo ce s-a schimbat la Genoa: „În fotbal, am trecut de la o conducere de familie la afaceriști fără scrupule, care fac promisiuni. Eu însumi am fost victima unor promisiuni care s-au dovedit nefondate.

Acesta este riscul pe care ni-l asumăm astăzi. Profitul e obiectivul principal”.

Singurul nume pe care îl pronunță fostul lider al clubului a fost cel al directorului general al lui Șucu:

„Cred că antipatia profundă între mine și Andres Blazquez a fost explicația acestui sfârșit, pe lângă o neîncredere reciprocă. Dar el conta, eu nu”.

Simt că nu voi fi chemat înapoi niciodată la Genoa și nici nu vreau să se întâmple acest lucru. Dacă se va întâmpla, voi refuza, pentru că am suferit atât de mult. Am simțit răutate și niciun pic de respect Alberto Zangrillo, ex-președinte Genoa

Citește și

Au luat cu asalt Viena! Vor fi 25.000 de fani bosniaci la meciul decisiv cu Austria, peste jumătate de stadion. Prețurile au explodat
Campionatul Mondial
12:50
Au luat cu asalt Viena! Vor fi 25.000 de fani bosniaci la meciul decisiv cu Austria, peste jumătate de stadion. Prețurile au explodat
Citește mai mult
Au luat cu asalt Viena! Vor fi 25.000 de fani bosniaci la meciul decisiv cu Austria, peste jumătate de stadion. Prețurile au explodat
Dan Șucu amenință cu tribunalul Conflict major la Genoa, după ce acționarul minoritar l-a acuzat că pune clubul în pericol
Campionate
13:10
Dan Șucu amenință cu tribunalul Conflict major la Genoa, după ce acționarul minoritar l-a acuzat că pune clubul în pericol
Citește mai mult
Dan Șucu amenință cu tribunalul Conflict major la Genoa, după ce acționarul minoritar l-a acuzat că pune clubul în pericol

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
serie a genoa italia presedinte dan sucu alberto zangrillo
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Media
12:30
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Citește mai mult
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Nationala
12:11
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Citește mai mult
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Gimnastica
13:08
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR, mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Citește mai mult
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:45
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
15:35
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
15:34
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
15:11
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Top stiri din sport
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Superliga
10:28
Drama lui Țicu se încheie După o absență de peste un an, fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Citește mai mult
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Nationala
10:45
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Superliga
20.11
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Citește mai mult
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Nationala
20.11
Situație absurdă România, obligată de FIFA să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Citește mai mult
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 6 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share