„Afaceriști fără scrupule” Fostul președinte de la Genoa, atac dur împotriva lui Dan Șucu: „Ținut în întuneric”

Dan Șucu, una dintre țintele lui Alberto Zangrillo, fostul lider al clubului Genoa, chiar dacă acesta nu i-a pronunțat numele.

Șucu, proprietarul „Grifonului” din decembrie 2024, l-a înlocuit după doar o lună ca președinte pe Zangrillo și l-a îndepărtat în octombrie 2025 din Consiliul de Administrație.

Ce a spus acesta despre conducerea rossoblu, care a vrut să-i interzică și să-și ia un abonament pentru a vedea meciurile echipei.

Alberto Zangrillo, 67 de ani, cunoscut doctor italian, fostul medic personal al lui Silvio Berlusconi, a devenit președinte la Genoa pe 15 noiembrie 2021, odată cu preluarea clubului de către 777 Partners, proprietar susținut financiar de altă companie americană, A-CAP.

După venirea lui Șucu, Zangrillo a fost trecut pe linie moartă

Trei ani mai târziu, pe 18 decembrie 2024, Dan Șucu a achiziționat 77% din acțiunile grupării rossoblu, cu o investiție de 45 de milioane de euro. Iar peste o lună, pe 13 ianuarie 2025, acesta îl înlocuia pe Zangrillo ca președinte.

Pe 27 octombrie, doctorul părăsea definitiv „Grifonul”, dispărând și din Consiliul de Administrație.

Acum, Zangrillo îl critică dur pe Șucu, fără să-l numească. Îl prezintă drept un „afacerist fără scrupule” în interviul pentru Gazzetta dello Sport.

Nu i se permisese nici să mai ia un nou abonament pentru meciurile de pe „Luigi Ferraris”.

Mi-am cumpărat abonament online, chiar dacă la casa de bilete se dăduse ordin să nu mi-l vândă, pentru că nu mai eram binevenit la club. Gestul meu a fost interpretat ca o provocare. Când merg la stadion, angajații de la Genoa pe lângă care trec își coboară privirea ca să nu fie prinși salutându-mă. Îi înțeleg și îi iert Alberto Zangrillo, ex-președinte Genoa

Zangrillo despre Șucu: „Am fost ținut în întuneric. Mă simt trădat și dezamăgit”

Supărarea lui Zangrillo nu e îndreptată doar împotriva lui Șucu, dar și el e printre cei pe care-i critică.

„În primăvara lui 2024, a existat o ruptură ireparabilă cu conducerea clubului, dar am comunicat constant cu cei care au continuat să susțină financiar Genoa. Persoana mea de contact a fost consilierul bancar al A-CAP.

Apoi a venit majorarea de capital, pentru care am votat spre binele echipei. Am văzut ulterior o evoluție neașteptată despre care fusesem ținut în întuneric . Mă simt trădat și dezamăgit”, a spus el.

„Am simțit răutate și niciun pic de respect”

Cum prezintă Zangrillo ce s-a schimbat la Genoa: „În fotbal, am trecut de la o conducere de familie la afaceriști fără scrupule, care fac promisiuni. Eu însumi am fost victima unor promisiuni care s-au dovedit nefondate.

Acesta este riscul pe care ni-l asumăm astăzi. Profitul e obiectivul principal”.

Singurul nume pe care îl pronunță fostul lider al clubului a fost cel al directorului general al lui Șucu:

„Cred că antipatia profundă între mine și Andres Blazquez a fost explicația acestui sfârșit, pe lângă o neîncredere reciprocă. Dar el conta, eu nu”.

Simt că nu voi fi chemat înapoi niciodată la Genoa și nici nu vreau să se întâmple acest lucru. Dacă se va întâmpla, voi refuza, pentru că am suferit atât de mult. Am simțit răutate și niciun pic de respect Alberto Zangrillo, ex-președinte Genoa

