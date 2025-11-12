Prețurile au luat-o razna Un loc de parcare la CM 2026 va fi mai scump decât un bilet la meci!

Prețurile tichetelor de parcare la meciurile de la Campionatul Mondial din 2026 ar putea fi mai mari decât biletele de acces la meciuri.

Turneul final se va desfășura în mare proporție în Statele Unite ale Americii, dar vor fi partide ce se vor juca în Canada și în Mexic.

Tichetele de parcare pentru meciurile de la Mondial, vândute pentru sume uriașe

Tichetele parcare pentru meciurile de la Cupa Mondială ce se vor disputa în SUA au atins prețuri uriașe.

Prețurile fluctuează în funcție de runda în care se dispută meciul. Astfel, cu fiecare rundă scursă spre finala turneului final, tichetele de parcare se vor scumpi.

La un meci din faza grupelor un tichet de acces general pentru parcare costă 75 de dolari, în timp ce unul din sferturi ajunge la 125 de dolari, potrivit The Guardian.

Spre comparație, FIFA, care a utilizat o tarifare dinamică pentru prima fază de vânzare a biletelor pentru turneul final, a propus prețuri începând de la 60 de dolari pentru un tichet pentru faza grupelor.

De asemenea, un permis de parcare la semifinala care se va disputa la Dallas a fost listat la 175 de dolari.

Tichetele de parcare pentru meciul de deschidere de la Ciudad de Mexico și pentru finala de la New York nu au fost puse în vânzare.

78 de dueluri din cele 104 ale turneului final vor avea loc pe teritoriul SUA, inclusiv finala, cae se va disputa la New Jersey

Meciul pentru locul 3 va avea loc la Miami

Biletele pentru finala Campionatului Mondila 2026, revândute cu prețuri uriașe

Pe lângă prețurile ridicate pentru tichetele de parcare, prețul biletelor pentru meciul ce va decide noua campioană mondială au atins valori uriașe.

Comparativ cu turneul final din Qatar, prețul celui mai ieftin bilet revândut este de trei ori mai mare.

5.080 de dolari prețul de pornire al tichetelor pentru finala Cupei Mondiale din 2026, conform seatpick.com

Mai mult, cele mai scumpe, aflate în sectorul „Trophy Lounge” sunt revândute cu peste 27.000 de dolari.

Prețurile biletelor la ultimele 8 finale ale Campionatului Mondial:

Ediție Cel mai mic preț Cel mai mare preț SUA 1994 60 dolari 475 dolari Franța 1998 46 dolari 390 dolari Japonia / Coreea de Sud 2002 264 dolari 660 dolari Germania 2006 140 dolari 700 dolari Africa de Sud 2010 150 dolari 900 dolari Brazilia 2014 440 dolari 990 dolari Rusia 2018 455 dolari 1.100 dolari Qatar 2022 604 dolari 1.607 dolari Sursă: seatpick.com Sursă: seatpick.com

