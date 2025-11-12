Vor deveni milionari! Prima istorică promisă jucătorilor dacă naționala se califică la barajul pentru CM 2026

Felix Tshisekedi (62 de ani), președintele Republicii Democrate Congo, a anunțat că jucătorii naționalei vor primi câte un milion de dolari în cazul în care reușesc să se califice la barajul pentru Campionatul Mondial 2026.

Bonusul ar urma să fie acordat chiar și dacă echipa nu ajunge la turneul final din Canada, SUA și Mexic, programat între 11 iunie și 19 iulie 2026.

RD Congo va recompensa fiecare jucător cu câte un milion de dolari

Selecționata RD Congo a fost devansată de Senegal în cursa pentru o calificare directă, dar mai are o șansă să ajungă la Mondial: prin barajele africane, unde se califică cele mai bune echipe de pe locul 2.

„Leoparzii” trebuie să învingă Camerunul în semifinala play-off-ului și apoi câștigătoarea meciului Gabon – Nigeria pentru a obține accesul la barajele intercontinentale FIFA.

O reușită ar aduce astfel bonusul promis de președinte, conform rmcsport.bfmtv.com.

Suma de un milion de dolari promisă de președinte este echivalentă cu aproximativ 865.000 euro.

Clasamentul Grupei B din Africa în preliminariile pentru Cupa Mondială

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Senegal 10 24 2 RD Congo 10 22 3 Sudan 10 13 4 Togo 10 8 5 Mauritania 10 7 6 Sudanul de Sud 10 5

Meciul Camerun - RD Congo va avea loc pe 13 noiembrie.

Cele trei meciuri din zona Africa se vor disputa la Rabat, Maroc, începând de duminică seara.

110,7 milioane de euro este valoarea lotului DR Congo, conform transfermarkt.com. Cel mai bine cotat fotbalist este Aaron Wan-Bissaka (West Ham, 24 de milioane de euro), urmat de Ngal'ayel Mukau (Lille, 15 milioane) și de Mario Stroeykens (Anderlecht, 10 milioane)

Antrenorul echipei naționale a RD Congo, Sébastien Desabre (49 de ani), a mai pregătit formații precum Chamois Niortais (Franța), Wydad (Maroc), Pyramids FC (Egipt) și Esperance (Tunis), fosta echipă a lui Laurențiu Reghecampf.

Jucătorii RD Congo vor primi banii chiar dacă nu se vor califica la Campionatul Mondial

Plata premiului va depinde exclusiv de calificarea la barajele intercontinentale, fără a fi necesară participarea la Mondial.

Președintele Tshisekedi ar fi emis deja instrucțiuni pentru ca jucătorii să fie recompensați în cazul victoriilor împotriva Camerunului și în finala play-off-ului african, programată pe 16 noiembrie.

Felix Tshisekedi. Foto: Imago

În cazul în care vor trece de barajele africane, „Leoparzii” vor participa la duelurile intercontinentale, unde șase echipe se vor lupta pentru ultimele două bilete la Cupa Mondială 2026.

Până acum, primele două echipe calificate sunt Noua Caledonie și Bolivia.

