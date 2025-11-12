Vor deveni milionari! Prima istorică promisă jucătorilor dacă naționala se califică la barajul pentru CM 2026
CM 2026 FOTO Imago
Campionatul Mondial

Vor deveni milionari! Prima istorică promisă jucătorilor dacă naționala se califică la barajul pentru CM 2026

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.11.2025, ora 16:53
alt-text Actualizat: 12.11.2025, ora 16:54
  • Felix Tshisekedi (62 de ani), președintele Republicii Democrate Congo, a anunțat că jucătorii naționalei vor primi câte un milion de dolari în cazul în care reușesc să se califice la barajul pentru Campionatul Mondial 2026.

Bonusul ar urma să fie acordat chiar și dacă echipa nu ajunge la turneul final din Canada, SUA și Mexic, programat între 11 iunie și 19 iulie 2026.

Ionuț Radu, la un pas de dezastru VIDEO. Mărturisirea portarului naționalei, înainte de meciul cu  Bosnia
Citește și
Ionuț Radu, la un pas de dezastru VIDEO. Mărturisirea portarului naționalei, înainte de meciul cu Bosnia
Citește mai mult
Ionuț Radu, la un pas de dezastru VIDEO. Mărturisirea portarului naționalei, înainte de meciul cu  Bosnia

RD Congo va recompensa fiecare jucător cu câte un milion de dolari

Selecționata RD Congo a fost devansată de Senegal în cursa pentru o calificare directă, dar mai are o șansă să ajungă la Mondial: prin barajele africane, unde se califică cele mai bune echipe de pe locul 2.

„Leoparzii” trebuie să învingă Camerunul în semifinala play-off-ului și apoi câștigătoarea meciului Gabon – Nigeria pentru a obține accesul la barajele intercontinentale FIFA. 

O reușită ar aduce astfel bonusul promis de președinte, conform rmcsport.bfmtv.com.

Suma de un milion de dolari promisă de președinte este echivalentă cu aproximativ 865.000 euro.

Clasamentul Grupei B din Africa în preliminariile pentru Cupa Mondială

LocEchipaMeciuriPuncte
1Senegal1024
2RD Congo1022
3Sudan1013
4Togo108
5Mauritania107
6Sudanul de Sud105

Meciul Camerun - RD Congo va avea loc pe 13 noiembrie.

Cele trei meciuri din zona Africa se vor disputa la Rabat, Maroc, începând de duminică seara.

110,7 milioane de euro
este valoarea lotului DR Congo, conform transfermarkt.com. Cel mai bine cotat fotbalist este Aaron Wan-Bissaka (West Ham, 24 de milioane de euro), urmat de Ngal'ayel Mukau (Lille, 15 milioane) și de Mario Stroeykens (Anderlecht, 10 milioane)

Antrenorul echipei naționale a RD Congo, Sébastien Desabre (49 de ani), a mai pregătit formații precum Chamois Niortais (Franța), Wydad (Maroc), Pyramids FC (Egipt) și Esperance (Tunis), fosta echipă a lui Laurențiu Reghecampf.

Jucătorii RD Congo vor primi banii chiar dacă nu se vor califica la Campionatul Mondial

Plata premiului va depinde exclusiv de calificarea la barajele intercontinentale, fără a fi necesară participarea la Mondial.

Președintele Tshisekedi ar fi emis deja instrucțiuni pentru ca jucătorii să fie recompensați în cazul victoriilor împotriva Camerunului și în finala play-off-ului african, programată pe 16 noiembrie.

Felix Tshisekedi. Foto: Imago Felix Tshisekedi. Foto: Imago
Felix Tshisekedi. Foto: Imago

În cazul în care vor trece de barajele africane, „Leoparzii” vor participa la duelurile intercontinentale, unde șase echipe se vor lupta pentru ultimele două bilete la Cupa Mondială 2026.

Până acum, primele două echipe calificate sunt Noua Caledonie și Bolivia.

Citește și

FCSB sau CSA Steaua? SONDAJ. Cine e continuatoarea echipei care a câștigat Cupa Campionilor în 1986? » Peste 50% dintre români au o preferată clară
Superliga
15:38
FCSB sau CSA Steaua? SONDAJ. Cine e continuatoarea echipei care a câștigat Cupa Campionilor în 1986? » Peste 50% dintre români au o preferată clară
Citește mai mult
FCSB sau CSA Steaua? SONDAJ. Cine e continuatoarea echipei care a câștigat Cupa Campionilor în 1986? » Peste 50% dintre români au o preferată clară
Soluții Daniel Băluță, despre clădirile cu  risc seismic: „Avem astăzi o legislație care ne permite să luăm măsuri similare expropierii” (P)
Publicitate
14:35
Soluții Daniel Băluță, despre clădirile cu risc seismic: „Avem astăzi o legislație care ne permite să luăm măsuri similare expropierii” (P)
Citește mai mult
Soluții Daniel Băluță, despre clădirile cu  risc seismic: „Avem astăzi o legislație care ne permite să luăm măsuri similare expropierii” (P)

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
preliminarii cm 2026 republica democrată congo felix tshisekedi
Știrile zilei din sport
&bdquo;M-a zdrobit&rdquo; Ladislau B&ouml;l&ouml;ni a dezv&#259;luit un episod secret din 1985:&nbsp; &bdquo;Am f&#259;cut anumi&#539;i pa&#537;i c&#259;tre Ungaria. Inten&#539;ia era s&#259; dispar total&rdquo;
Diverse
12.11
„M-a zdrobit” Ladislau Bölöni a dezvăluit un episod secret din 1985: „Am făcut anumiți pași către Ungaria. Intenția era să dispar total”
Citește mai mult
&bdquo;M-a zdrobit&rdquo; Ladislau B&ouml;l&ouml;ni a dezv&#259;luit un episod secret din 1985:&nbsp; &bdquo;Am f&#259;cut anumi&#539;i pa&#537;i c&#259;tre Ungaria. Inten&#539;ia era s&#259; dispar total&rdquo;
Beat la antrenamente  Fostul jucător de la Real Madrid, despre problemele cu alcoolul: „Am început la 13 ani și nu m-am mai oprit. Beam 10 beri pe zi”
Campionate
12.11
Beat la antrenamente Fostul jucător de la Real Madrid, despre problemele cu alcoolul: „Am început la 13 ani și nu m-am mai oprit. Beam 10 beri pe zi”
Citește mai mult
Beat la antrenamente  Fostul jucător de la Real Madrid, despre problemele cu alcoolul: „Am început la 13 ani și nu m-am mai oprit. Beam 10 beri pe zi”
„Nu regret plecarea lui Messi” Laporta, despre vizita-surpriză a legendei pe Camp Nou și despre o posibilă revenire a argentinianului la Barcelona
Campionate
12.11
„Nu regret plecarea lui Messi” Laporta, despre vizita-surpriză a legendei pe Camp Nou și despre o posibilă revenire a argentinianului la Barcelona
Citește mai mult
„Nu regret plecarea lui Messi” Laporta, despre vizita-surpriză a legendei pe Camp Nou și despre o posibilă revenire a argentinianului la Barcelona
Drăgușin a revenit pe gazon VIDEO + FOTO. Fundașul lui Tottenham, la primele minute după o pauză de aproximativ 10 luni
Stranieri
12.11
Drăgușin a revenit pe gazon VIDEO + FOTO. Fundașul lui Tottenham, la primele minute după o pauză de aproximativ 10 luni
Citește mai mult
Drăgușin a revenit pe gazon VIDEO + FOTO. Fundașul lui Tottenham, la primele minute după o pauză de aproximativ 10 luni
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:45
„M-a zdrobit” Ladislau Bölöni a dezvăluit un episod secret din 1985: „Am făcut anumiți pași către Ungaria. Intenția era să dispar total”
„M-a zdrobit” Ladislau Bölöni a dezvăluit un episod secret din 1985:  „Am făcut anumiți pași către Ungaria. Intenția era să dispar total”
23:05
„Mă uit la cifrele astea. Zero!” Mihai Stoica, replică pentru Victor Angelescu în dezbaterea Dobre vs. Miculescu: „Nu există comparații”
„Mă uit la cifrele astea. Zero!” Mihai Stoica, replică pentru Victor Angelescu în dezbaterea  Dobre vs. Miculescu: „Nu există comparații”
22:23
Adrian Mutu are două oferte „Briliantul”, gata să revină pe banca tehnică: „Ți-am spus”
Adrian Mutu are două oferte „Briliantul”, gata să revină pe banca tehnică: „Ți-am spus”
20:38
Ce s-a schimbat la Rapid Victor Angelescu a numit principalul atu al giuleștenilor: „Îmi place asta”
Ce s-a schimbat la Rapid Victor Angelescu a numit principalul atu al giuleștenilor: „Îmi place asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Top stiri din sport
Cristian Geambașu O găleată cu gheață de la Loți
Opinii
12.11
Cristian Geambașu O găleată cu gheață de la Loți
Citește mai mult
Cristian Geambașu O găleată cu gheață de la Loți
Politic, pe făraș la FCSB? Fotbalistul a intrat în dizgrația patronului:  „Mai iei și țepe. Îl dau pe 300.000 de euro și asta e”
Superliga
12.11
Politic, pe făraș la FCSB? Fotbalistul a intrat în dizgrația patronului: „Mai iei și țepe. Îl dau pe 300.000 de euro și asta e”
Citește mai mult
Politic, pe făraș la FCSB? Fotbalistul a intrat în dizgrația patronului:  „Mai iei și țepe. Îl dau pe 300.000 de euro și asta e”
Stadion parțial închis De ce blochează FRF o parte din capacitatea arenei din Ploiești la meciul România - San Marino
Nationala
12.11
Stadion parțial închis De ce blochează FRF o parte din capacitatea arenei din Ploiești la meciul România - San Marino
Citește mai mult
Stadion parțial închis De ce blochează FRF o parte din capacitatea arenei din Ploiești la meciul România - San Marino
Și-a apărat familia cu un cuțit! Casa lui Raheem Sterling a fost spartă de hoți. Starul de la Chelsea, ținta unui atac pentru a treia oară în șapte ani
Campionate
12.11
Și-a apărat familia cu un cuțit! Casa lui Raheem Sterling a fost spartă de hoți. Starul de la Chelsea, ținta unui atac pentru a treia oară în șapte ani
Citește mai mult
Și-a apărat familia cu un cuțit! Casa lui Raheem Sterling a fost spartă de hoți. Starul de la Chelsea, ținta unui atac pentru a treia oară în șapte ani

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 17 rapid 9 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
13.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share