Scandalul „Yamal” ia amploare Joan Laporta intervine în conflictul cu Federația Spaniolă: „Acționăm în interesul Barcelonei”

Joan Laporta, președintele Barcelonei, a comentat acuzațiile venite din partea Federației Spaniole de Fotbal.

RFEF a acuzat clubul catalan că nu a fost informată corect în legătură cu starea de sănătate a lui Lamine Yamal (18 ani).

Yamal a fost trimis acasă din cantonamentul Spaniei, după ce oficialii federației au aflat că acesta trebuie să urmeze un tratament pentru pubalgie, alături de un repaus de cel puțin o săptămână.

Joan Laporta: „ I-am informat imediat ce am primit raportul”

Președintele catalanilor a declarat, miercuri, că Federația a fost informată cât de rapid s-a putut în legătură cu situația lui Lamine Yamal.

„I-am informat imediat ce am primit raportul de la medicul care l-a examinat. Când medicul care îl trata ne-a spus că are nevoie de zece zile de odihnă, am anunțat echipa națională.

Aşa s-au întâmplat lucrurile. Respectăm toate părțile implicate şi nu dorim nicio controversă”, a declarat Joan Laporta la Radio Catalunya, potrivit news.ro.

Mai departe, Laporta a susținut că Barcelona va acționa doar în propriul interes.

„Încercăm să ne tratăm jucătorii în ritmul care ni se potrivește. Specialistul, un expert recunoscut, a venit luni, a pus diagnosticul, a prescris tratamentul și asta e tot. Barça vrea ca el să fie în cea mai bună formă posibilă, iar noi vrem să fie disponibil.

Acționăm în interesul Barcelonei. Această perioadă de odihnă a coincis cu programul echipei naționale, dar nu cred că va pune în pericol calificarea echipei naționale, deoarece se află într-o poziţie bună”, a mai spus acesta.

Comunicatul Federației Spaniole de Fotbal

După ce au aflat că Lamine urmează un tratament pentru durerile cauzate de pubalgie, oamenii din Federația Spaniolă au publicat, marți, următorul comunicat:

„Serviciile medicale ale RFEF doresc să-și exprime surprinderea și nemulțumirea după ce au aflat, la ora 13:47, luni, 10 noiembrie, ziua începerii cantonamentului oficial cu echipa națională, că jucătorul Lamine Yamal a fost supus, în aceeași dimineață, unei proceduri invazive de radiofrecvență pentru tratarea durerilor cauzate de pubalgie.

Această procedură a fost efectuată fără a se comunica în prealabil echipei medicale a echipei naționale, care a aflat detaliile acesteia doar dintr-un raport primit la ora 22:40 aseară, în care se indica recomandarea medicală de repaus timp de 7-10 zile.

În această situație, acordând prioritate în permanență sănătății, siguranței și bunăstării jucătorului, Federația Regală Spaniolă de Fotbal a luat decizia de a-l elibera pe sportiv din actuala convocare.

Sperăm că starea lui va evolua favorabil și îi urăm o recuperare rapidă și completă”.

