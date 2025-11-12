Ionuț Radu, la un pas de dezastru VIDEO. Mărturisirea portarului naționalei, înainte de meciul cu  Bosnia +32 foto
  • Ionuț Radu (28 de ani), portarul echipei naționale și jucătorul lui Celta Vigo, a vorbit despre partida decisivă cu Bosnia.
  • Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Ionuț Radu, titular în toate meciurile din acest sezon din La Liga, va concura pentru postul de titular cu Ștefan Târnovanu (FCSB) și Marian Aioani (Rapid).

Bosnia - România. Ionuț Radu: „Viața se schimbă foarte repede”

Întrebat cum se simte, ținând cont că înainte de meciul naționalei a jucat împotriva unei echipe de calibru precum Barcelona, de la care a primit patru goluri, Ionuț Radu a răspuns:

„Se simte foarte bine. E visul oricărui adult să trăiești astfel de momente. Sunt foarte fericit că sunt aici.

Dând timpul înapoi cu 11 luni, gândindu-mă unde eram în ianuarie și unde sunt acum, pot să spun că viața se schimbă foarte repede.

Mă simt extraordinar și cel mai important pentru mine era să joc, să am constanță. Asta e cel mai important pentru un portar, să-și găsească liniștea, și mă bucur că am reușit să fac asta”, a declarat Ionuț Radu.

22 de goluri
a primit portarul în cele 15 meciuri jucate în sezonul 2025-2026

Ionuț Radu: „Am fost aproape de o accidentare gravă”

Radu a suferit o entorsă la degetul mare de la mâna dreaptă și a lipsit de la meciul din Europa League, împotriva celor de la Dinamo Zagreb, câștigat de spanioli cu 3-0.

„Am fost aproape de o accidentare gravă la deget, dar mă bucur că a fost bine.

N-a fost așa de grav precum credeam după meciul cu Levante și mă bucur că sunt aici”, a mai spus Ionuț Radu.

Portarul, care a evoluat de-a lungul carierei la Inter, Genoa, Parma și Cremonese, iar în prezent joacă în La Liga, a făcut o comparație între campionatul Italiei și cel al Spaniei.

Ca portar, cred că La Liga este foarte ofensivă, față de Italia, unde se pune mai mult accent pe apărare. În Spania e exact opusul: e mai ofensiv și e mai distractiv pentru portari. E mai frumos. Ionuț Radu

Ionuț Radu, despre o calificare de pe primul loc: „Mereu îți faci scenarii în cap”

România ocupă locul al treilea în grupa H, cu 10 puncte, fiind devansată de Bosnia, care are 13 puncte, și de Austria, lidera grupei, cu 15 puncte.

„Tricolorii” au șansa să obțină primul loc în grupă, dar trebuie să învingă de două ori, iar austriecii să se încurce în meciurile cu Cipru și Bosnia

De pe primul loc? Nu pot să îmi dau cu părerea, pentru că în fotbal se pot întâmpla foarte multe. Ar fi ceva incredibil. Vorbeam cu vărul meu zilele trecute „Cum ar fi?” Pentru că mereu te gândești, mereu îți faci fel de fel de scenarii în cap și spui mereu „Cum ar fi așa”. Dar îți dai seama, noi trebuie să ne facem treaba cu Bosnia și vedem rezultatele din celelalte meciuri. Ionuț Radu

Ionuț Radu a revenit la echipa națională în amicalul cu Moldova, câștigat cu 2-1. Precedenta sa apariție în tricoul României fusese în 2023, în victoria cu 2-1 împotriva Belarusului.

Întrebat dacă a fost o revenire cu emoții, portarul a răspuns:

„Pentru mine nu, mai mult pentru ai mei. Pentru tatăl meu, care e fanul meu numărul 1, și pentru el a fost o mândrie să mă întorc după atâta timp la națională.

Viața de fotbalist e incredibilă: într-o clipă ești sus și într-o clipă ești jos. Trebuie să menții un echilibru și să trăiești momentul”

FOTO: România - Republica Moldova 2-1

România - Moldova, meci amical (1)
România - Moldova, meci amical (1)

Galerie foto (32 imagini)

România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan
+32 Foto
labels.photo-gallery

Radu a explicat și cum a reușit una dintre paradele din victoria cu Austria, scor 1-0.

„A fost foarte rapid totul, nu am văzut mingea când a tras Sabitzer, am văzut-o imediat după ce a ieșit de pe linia fundașilor și am apărat-o.

A fost o chestie de reacție. N-a fost o minge grea, trebuia să o scot”, a declarat portarul.

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (22 imagini)

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+22 Foto
labels.photo-gallery

Portarul a explicat și ce a vorbit cu selecționerul Mircea Lucescu după meci.

„Am vorbit cu el, i-am spus că meritam, mai ales dânsul merita victoria asta, și am fost foarte fericiți. Euforia după o victorie în ultimul minut e incredibilă”

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria6 (19-3)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România6 (11-6)10
4. Cipru7 (11-9)8
5. San Marino7 (1-32)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

