Fotbal cu numele primarului pe tricouri Se întâmplă la o echipă din Dâmbovița. Reacția edilului pentru GOLAZO.ro: „Nu le-am cerut eu”

Un episod neobișnuit din fotbalul județean atrage atenția în Dâmbovița, acolo unde jucătorii echipei Libertatea Urziceanca evoluează cu tricouri inscripționate pe piept cu numele primarului comunei Ciocănești, Ciprian Nilă.

Formația, clasată pe locul 5 în Liga a 4-a și calificată în finala fazei județene a Cupei României, a ales să marcheze astfel sprijinul primit din partea edilului. Situația a fost semnalată inițial de DB-sport.ro.

Echipă din Liga a 4-a a imprimat pe tricouri numele primarului comunei Ciocănești

Tricourile, de culoare roșie, afișează numele primarului în zona rezervată, în mod obișnuit, sponsorilor, acolo unde apare frecvent Primăria Ciocănești.

Situația a stârnit reacții și curiozitate, mai ales în contextul în care asocierea dintre o funcție publică și imaginea unei echipe sportive poate ridica semne de întrebare.

Reacția primarului: „Nu le-am cerut eu, pur și simplu a fost ideea băieților”

Contactat de GOLAZO.ro, primarul comunei Ciocănești, Ciprian Nilă, a explicat:

„Le-am achiziționat din banii mei două rânduri de echipament. Am plătit din buzunarul meu 3.000 - 4.000 de lei. Nu e prima dată când o fac. De câte ori mi-au cerut băieții le-am cumpărat echipament. Nu are treabă cu Primăria”.

Edilul insistă că nu el a cerut ca numele său să fie imprimat pe echipament și că decizia a aparținut exclusiv clubului:

„Nu le-am cerut eu să scrie numele meu pe tricouri, pur și simplu a fost ideea băieților. Nu m-au întrebat dacă vreau asta. Ei doar mi-au trimis factura, eu am plătit-o”.

Mai mult, acesta respinge orice interpretare cu tentă electorală: „Nu are nicio legătură electorală. Oricum nu suntem în campanie electorală”.

Fotbaliștii echipei Libertatea Urziceanca au pe tricouri numele primarului comunei Ciocănești, Nilă Ciprian (foto: Facebook/Libertatea Urziceanca)

Primarul sponsorizează și Voința Crețu

Primarul afirmă că a contribuit în mod constant la susținerea sportului local și se mândrește cu rezultatele echipelor de copii.

„Avem două echipe în Liga a 4-a. I-am sponsorizat și pe cei de la Voința Crețu cu echipament, altfel existau discuții între ei. Cred că cei de la Voința n-au făcut tricouri cu numele meu. Nu am timp să mă duc la meciuri, ajung rar.

Sunt pasionat de sport pentru că mi-am dorit dintotdeauna ca cei mici să practice un sport în comună, unde avem o bază sportivă pe care încercăm să o folosim cât mai bine.

Avem trei echipe de juniori, iar anul trecut copiii de la noi din comună au obținut locul 2 pe țară la Cupa Satelor, organizată de FRF. Anul acesta am câștigat etapa județeană și mergem mai departe, pe 8 mai, la faza interjudețeană”, a mai spus primarul.

„Nu avem condiții de Liga 3”

În ceea ce privește obiectivele echipei de seniori, primarul Ciprian Nilă admite că promovarea în Liga 3 nu este, deocamdată, realistă: „Nu avem condiții din punct de vedere al bazei sportive. Nici nu cred că vom avea în curând”.

Ciprian Nilă conduce de 10 ani comuna Ciocănești, din județul Dâmbovița. În 2024 a candidat de pe listele PSD, după ce anterior, în perioada 2016-2024, a fost la UNPR, respectiv PNL.

Reacția președintelui clubului: „A fost plăcerea mea. Dânsul nu a fost de acord”

Clarificări suplimentare au venit și din partea conducerii clubului. Președintele Libertatea Urziceanca, Daniel Ivan, a explicat pe Facebook cum a apărut ideea inscripționării numelui primarului pe echipament:

„Acest echipament e plătit din buzunarul domnului primar. A fost plăcerea mea. Când i-am spus domnului primar ce vreau să fac, dânsul nu a fost de acord.

E respectul meu față de dânsul. Dacă e nevoie, o putem demonstra cu factura. Din partea primăriei sunt doar baremele de arbitri și observator”.

