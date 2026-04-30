„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”

Ciprian Marica (40 de ani) a făcut a vorbit despre începuturile carierei sale și despre visul care îl motiva în adolescență: un transfer la Real Madrid.

Fostul internațional român povestește că avea o încredere uriașă în propriul potențial.

„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!”

Marica admite că nu a luat cele mai bune decizii și traseul său a fost unul complet diferit de tot ce a visat. Când avea doar 17 ani și părea o stea în devenire, fostul internațional țintea sus:

„Credeam că pot ajunge la Real Madrid! Așa de bine plecasem și așa încredere aveam în mine.

După care, undeva,deciziile n-au mai fost cele corecte”, a declarat Marica, potrivit digisport.ro.

Fostul atacant recunoaște că, privind în urmă, anumite alegeri și atitudinea din perioada în care evolua în Germania i-au influențat negativ evoluția:

„Și acum mă gândesc la Stuttgart! Nu-mi explic unde mă grăbeam așa. Mă duceam la antrenament și eram disperat să plec și mă întrebam: în orașul ăsta, totuși, unde mă duceam?

Unde era disperarea aia? Se termina antrenamentul și repede dădeam să plec. Ajungeam la antrenament sau când era reunirea cu cinci minute înainte”.

Sunt lucruri pe care le regret acum! Le conștientizez și-mi dau seama că nu înțeleg unde mă grăbeam și ce treabă aveam, când, de fapt, asta ar fi trebuit să fie principala mea activitate și focusul meu de atunci Ciprian Marica

Marica s-a lansat la Dinamo (2001-2003), s-a transferat apoi la Șahtior Donețk (2004-2007). Au urmat VfB Stuttgart (2007-2011), Schalke (2011-2013), Getafe (2013-2014), Konyaspor (2014-2015) și Steaua (2016).

Fostul atacant a bifat 72 de selecții pentru România și a marcat 25 de goluri.

Citește și

