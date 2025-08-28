Confuzie în direct Probleme cu transmisiunea în startul partidei dintre U Craiova și Bașakșehir » Ce s-a întâmplat

U CRAIOVA - BAȘAKȘEHIR. Momente confuze la Digi Sport în primele minute ale partidei din play-off-ul Conference League.

Meciul din Bănie este transmis în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, iar primul post a întâmpinat ceva probleme.

U CRAIOVA - BAȘAKȘEHIR. 17 secunde de confuzie în direct

În minutul 1:46, după un cadru cu Mirel Rădoi, imaginile au fost derulate cu rapiditate înapoi pe transmisiunea Digi Sport.

În doar 17 secunde s-a ajuns în punctul în care jucătorii celor două echipe își strângeau mâinile înainte de startul jocului. În tot acest timp, George Dobre și Ionuț Angheluță comentau în direct o fază la poarta oltenilor.

Lucrurile au revenit la normal în momentul în care uzbecul Shomurodov a fost prins în ofsaid după o pasă peste apărarea gazdelor.

Prima Sport nu s-a confruntat cu această problemă.

Bașakșehir a deschis scorul pe „Ion Oblemenco” prin Selke ('7), însă Universitatea a trecut în avantaj grație golurilor marcate de Cicâldău ('9) și Baiaram ('27).

