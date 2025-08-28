Confuzie în direct Probleme cu transmisiunea în startul partidei dintre U Craiova și Bașakșehir » Ce s-a întâmplat +35 foto
Digi Sport, probleme cu transmisiunea la Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir (Raed Krishan / GOLAZO.ro - fotomontaj)
Conference League

Confuzie în direct Probleme cu transmisiunea în startul partidei dintre U Craiova și Bașakșehir » Ce s-a întâmplat

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 28.08.2025, ora 21:27
alt-text Actualizat: 28.08.2025, ora 21:27
  • U CRAIOVA - BAȘAKȘEHIR. Momente confuze la Digi Sport în primele minute ale partidei din play-off-ul Conference League.

Meciul din Bănie este transmis în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, iar primul post a întâmpinat ceva probleme.

U CRAIOVA - BAȘAKȘEHIR. 17 secunde de confuzie în direct

În minutul 1:46, după un cadru cu Mirel Rădoi, imaginile au fost derulate cu rapiditate înapoi pe transmisiunea Digi Sport.

În doar 17 secunde s-a ajuns în punctul în care jucătorii celor două echipe își strângeau mâinile înainte de startul jocului. În tot acest timp, George Dobre și Ionuț Angheluță comentau în direct o fază la poarta oltenilor.

Lucrurile au revenit la normal în momentul în care uzbecul Shomurodov a fost prins în ofsaid după o pasă peste apărarea gazdelor.

Prima Sport nu s-a confruntat cu această problemă.

Bașakșehir a deschis scorul pe „Ion Oblemenco” prin Selke ('7), însă Universitatea a trecut în avantaj grație golurilor marcate de Cicâldău ('9) și Baiaram ('27).

Universitatea Craiova - Istanbul Başakşehir Foto Raed Krishan - GOLAZO (10).jpeg
Universitatea Craiova - Istanbul Başakşehir Foto Raed Krishan - GOLAZO (10).jpeg

Galerie foto (35 imagini)

Universitatea Craiova - Istanbul Başakşehir Foto Raed Krishan - GOLAZO (1).jpeg Universitatea Craiova - Istanbul Başakşehir Foto Raed Krishan - GOLAZO (2).jpeg Universitatea Craiova - Istanbul Başakşehir Foto Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg Universitatea Craiova - Istanbul Başakşehir Foto Raed Krishan - GOLAZO (4).jpeg Universitatea Craiova - Istanbul Başakşehir Foto Raed Krishan - GOLAZO (5).jpeg
+35 Foto
labels.photo-gallery

Universitatea Craiova istanbul basaksehir transmisie tv conference league
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share