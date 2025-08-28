Baiaram, titular! Atacantul de la Universitatea Craiova, recuperat la timp pentru meciul decisiv cu Bașakșehir

U CRAIOVA - BAȘAKȘEHIR. Ștefan Baiaram (22 de ani) e titular la gruparea din Bănie în returul „dublei” din play-off-ul Conference League.

Veste excelentă primită de fanii de pe „Ion Oblemenco” înainte de cel mai important meci din ultimele sezoane.

Ștefan Baiaram, titular în Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir

Baiaram s-a accidentat în timpul meciului cu Petrolul din Liga 1. A călcat pe minge într-un duel cu Ricardinho și a fost transportat la spital.

„Nu știu cum sunt, mă doare genunchiul, nu știu cum am călcat pe minge, am simțit cum fuge genunchiul. Sper să fiu bine”, spunea fotbalistul la finalul meciului de duminică.

Deși controlul RMN nu a dezvăluit vreo problemă medicală, atacantul a avut dureri și nu a făcut antrenamentul de marți.

Rădoi nu avea speranțe prea mari ca Baiaram să-și revină la timp. Spera că staff-ul medical va reuși „să facă minuni, astfel încât să-l putem folosi măcar câteva minute”.

Și a reușit! Baiaram se va afla pe teren încă din primul minut al partidei. Îl va avea partener în atac pe palestinianul Assad Al-Hamlawi.

5 goluri a marcat Ștefan Baiaram în 11 meciuri din acest sezon

Universitatea Craiova - Bașakșehir, echipele de start:

Universitatea Craiova : Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, S. Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram

: Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, S. Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram Rezerve : S. Lung, F. Ștefan, A. Crețu, A. Mekvabishvili, L. Houri, M. Rădulescu, V. Mogoș, N. Stevanovic, D. Barbu, C. Băsceanu, D. Matei, Nsimba

: S. Lung, F. Ștefan, A. Crețu, A. Mekvabishvili, L. Houri, M. Rădulescu, V. Mogoș, N. Stevanovic, D. Barbu, C. Băsceanu, D. Matei, Nsimba Antrenor : Mirel Rădoi

: Mirel Rădoi Bașakșehir : V. Babacan - Ebosele, O. Ba, Opoku, C. Operi - O. Ergun, B. Ozdemir, M. Crespo - Shomurodov, Selke, Bnric

: V. Babacan - Ebosele, O. Ba, Opoku, C. Operi - O. Ergun, B. Ozdemir, M. Crespo - Shomurodov, Selke, Bnric Antrenor : D. Dilmen, Y. San, O. Kemen, Nuno Da Costa, A. Fayzullaev, H. Gureler, O. Beyaz, U. Gunes, D. Turuc

: D. Dilmen, Y. San, O. Kemen, Nuno Da Costa, A. Fayzullaev, H. Gureler, O. Beyaz, U. Gunes, D. Turuc Antrenor : Cagdas Atan

: Cagdas Atan Arbitru: Daniel Schlager (Germania). Asistenți: Sven Waschitzki, Tobias Fritsch (Germania). VAR: Robert Schroder (Germania). AVAR: Katrin Rafalski (Germania)

Daniel Schlager (Germania). Sven Waschitzki, Tobias Fritsch (Germania). Robert Schroder (Germania). Katrin Rafalski (Germania) Stadion: „Ion Oblemenco”, Craiova

