Baiaram, titular! Atacantul de la Universitatea Craiova, recuperat la timp pentru meciul decisiv cu Bașakșehir

- U CRAIOVA - BAȘAKȘEHIR. Ștefan Baiaram (22 de ani) e titular la gruparea din Bănie în returul „dublei” din play-off-ul Conference League.
Veste excelentă primită de fanii de pe „Ion Oblemenco” înainte de cel mai important meci din ultimele sezoane.
Ștefan Baiaram, titular în Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir
Baiaram s-a accidentat în timpul meciului cu Petrolul din Liga 1. A călcat pe minge într-un duel cu Ricardinho și a fost transportat la spital.
„Nu știu cum sunt, mă doare genunchiul, nu știu cum am călcat pe minge, am simțit cum fuge genunchiul. Sper să fiu bine”, spunea fotbalistul la finalul meciului de duminică.
Deși controlul RMN nu a dezvăluit vreo problemă medicală, atacantul a avut dureri și nu a făcut antrenamentul de marți.
Rădoi nu avea speranțe prea mari ca Baiaram să-și revină la timp. Spera că staff-ul medical va reuși „să facă minuni, astfel încât să-l putem folosi măcar câteva minute”.
Și a reușit! Baiaram se va afla pe teren încă din primul minut al partidei. Îl va avea partener în atac pe palestinianul Assad Al-Hamlawi.
Universitatea Craiova - Bașakșehir, echipele de start:
- Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, S. Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram
- Rezerve: S. Lung, F. Ștefan, A. Crețu, A. Mekvabishvili, L. Houri, M. Rădulescu, V. Mogoș, N. Stevanovic, D. Barbu, C. Băsceanu, D. Matei, Nsimba
- Antrenor: Mirel Rădoi
- Bașakșehir: V. Babacan - Ebosele, O. Ba, Opoku, C. Operi - O. Ergun, B. Ozdemir, M. Crespo - Shomurodov, Selke, Bnric
- Antrenor: D. Dilmen, Y. San, O. Kemen, Nuno Da Costa, A. Fayzullaev, H. Gureler, O. Beyaz, U. Gunes, D. Turuc
- Antrenor: Cagdas Atan
- Arbitru: Daniel Schlager (Germania). Asistenți: Sven Waschitzki, Tobias Fritsch (Germania). VAR: Robert Schroder (Germania). AVAR: Katrin Rafalski (Germania)
- Stadion: „Ion Oblemenco”, Craiova