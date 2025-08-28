Baiaram, titular! Atacantul de la Universitatea Craiova, recuperat la timp pentru meciul decisiv cu Bașakșehir +12 foto
Ștefan Baiaram (FOTO: Sport Pictures)
Conference League

Baiaram, titular! Atacantul de la Universitatea Craiova, recuperat la timp pentru meciul decisiv cu Bașakșehir

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 28.08.2025, ora 19:50
alt-text Actualizat: 28.08.2025, ora 20:13
  • U CRAIOVA - BAȘAKȘEHIR. Ștefan Baiaram (22 de ani) e titular la gruparea din Bănie în returul „dublei” din play-off-ul Conference League.

Veste excelentă primită de fanii de pe „Ion Oblemenco” înainte de cel mai important meci din ultimele sezoane.

Ștefan Baiaram, titular în Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir

Baiaram s-a accidentat în timpul meciului cu Petrolul din Liga 1. A călcat pe minge într-un duel cu Ricardinho și a fost transportat la spital.

„Nu știu cum sunt, mă doare genunchiul, nu știu cum am călcat pe minge, am simțit cum fuge genunchiul. Sper să fiu bine”, spunea fotbalistul la finalul meciului de duminică.

Deși controlul RMN nu a dezvăluit vreo problemă medicală, atacantul a avut dureri și nu a făcut antrenamentul de marți.

Accidentare Ștefan Baiaram
Accidentare Ștefan Baiaram

Rădoi nu avea speranțe prea mari ca Baiaram să-și revină la timp. Spera că staff-ul medical va reuși „să facă minuni, astfel încât să-l putem folosi măcar câteva minute”.

Și a reușit! Baiaram se va afla pe teren încă din primul minut al partidei. Îl va avea partener în atac pe palestinianul Assad Al-Hamlawi.

5 goluri
a marcat Ștefan Baiaram în 11 meciuri din acest sezon

Universitatea Craiova - Bașakșehir, echipele de start:

  • Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, S. Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram
  • Rezerve: S. Lung, F. Ștefan, A. Crețu, A. Mekvabishvili, L. Houri, M. Rădulescu, V. Mogoș, N. Stevanovic, D. Barbu, C. Băsceanu, D. Matei, Nsimba
  • Antrenor: Mirel Rădoi
  • Bașakșehir: V. Babacan - Ebosele, O. Ba, Opoku, C. Operi - O. Ergun, B. Ozdemir, M. Crespo - Shomurodov, Selke, Bnric
  • Antrenor: D. Dilmen, Y. San, O. Kemen, Nuno Da Costa, A. Fayzullaev, H. Gureler, O. Beyaz, U. Gunes, D. Turuc
  • Antrenor: Cagdas Atan
  • Arbitru: Daniel Schlager (Germania). Asistenți: Sven Waschitzki, Tobias Fritsch (Germania). VAR: Robert Schroder (Germania). AVAR: Katrin Rafalski (Germania)
  • Stadion: „Ion Oblemenco”, Craiova

Universitatea Craiova istanbul basaksehir conference league stefan baiaram
