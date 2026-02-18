Anomalia din relația Hațegan - CFR! GOLAZO.ro prezintă fișa de la CCA a arbitrului arădean, care conține o anormalitate, girată de Vassaras +13 foto
Ovidiu Hațegan, CFR Cluj (Sport Pictures, FRF / fotomontaj GOLAZO.ro)
Superliga

Anomalia din relația Hațegan - CFR! GOLAZO.ro prezintă fișa de la CCA a arbitrului arădean, care conține o anormalitate, girată de Vassaras

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 18.02.2026, ora 21:20
alt-text Actualizat: 18.02.2026, ora 21:20
  • Ovidiu Hațegan a fost în cabina VAR la Hermmanstadt - CFR 0-1, meci viciat de erorile grave ala brigăzii de arbitri
  • Dosarul pe care Hațegan, șeful VAR în România, îl are la Comisia Centrală a Arbitrilor conține o anomalie acceptată de Vassaras, dar care nu e prezentă și în cazul altor arbitri

Scandalul imens produs de arbitrajul de la meciul Hermmanstadt - CFR 0-1, disputat luni, în etapa a 27-a din Liga 1, încă provoacă reacții și lasă urme.

Cu toate acestea, Comisia Centrală a Arbitrilor nu a avut nici o ieșire publică, pentru a explica fazele pe care centralul și cei din cabina VAR le-au interpretat, ca decizie finală, în mod greșit. Și toate au fost judecate în defavoarea echipei gazdă.

Vassaras, decizie surpriză După ce a arbitrii au dezavantajat-o cu CFR, Hermannstadt a primit o informare de la CCA. Reacția lui Dorinel Munteanu
Cum de s-a putut greși atât de grav, în condițiile în care în camera VAR se afla chiar șeful arbitrajului video din România: fostul central FIFA, Ovidiu Hațegan, care a fost AVAR, în vreme ce VAR a figurat Bogdan Dumitrache?

Erorile au culminat cu două momente de neînțeles:

  • Penalty-ul ratat de Hermmanstadt nu a fost repetat, deși era obligatorie intervenția VAR, după ce Politic și Djokovic aveau o poziție neregulamentară în momentul execuției penaly-ului, după care au avut impact asupra fazei. Legile Jocului spun clar că trebuie reluată lovitura de pedeapsă, însă VAR n-a intervenit. 
Penalty-ul ratat de Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura Prima Sport.jpeg
Penalty-ul ratat de Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura Prima Sport.jpeg

  • Dumitrache și Hațegan au încălcat protocolul VAR la penalty-ul acordat de Chivulete pentru Hermmanstadt, la faultul comis de Sinyan asupra lui Ciubotaru. Deși reluările TV arătau că arbitrul de centru nu comisese o eroare clară, în afara oricărui dubiu, arbitrii video au intervenit și l-au chemat pe Chivulete la monitor, care a întors decizia și a anulat penalty-ul.
Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura ecran Prima Sport.jpeg
Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura ecran Prima Sport.jpeg

Începând de la startul acestui sezon, Ovidiu Hațegan a primit rolul de a conduce arbitrajul video. Funcția lui exactă, preluată de la finalul lunii iunie 2025, e VAR Manager Analyst.

„Monitorizând comunicarea și întreg procesul de luare a deciziilor în camera VAR, Ovidiu Hațegan va fi persoana responsabilă de pregătirea arbitrilor VAR. Cu ajutorul statisticilor, analizelor punctuale, întâlnirilor periodice, ne dorim ca prestațiile arbitrilor să fie la nivel înalt”, a declarat atunci Kyros Vassaras, președintele CCA.

Practic, a fost și momentul care a pus capăt în mod oficial carierei de arbitru de centru pentru Hațegan. Chiar dacă a devenit șef, el n-a renunțat să meargă la meciuri, în calitate de arbitru și a fost pe parcursul actualului sezon la jocurile din Liga 1 în două posturi: fie de VAR, fie de AVAR.

În fișa lui însă apare o anomalie care contravine chiar și unui principiu pe care CCA l-a avut mai mereu, indiferent de numele președintelui, principiu care e activ inclusiv la Comisiile de Arbitri de la FIFA și UEFA.

Și anume: un arbitru să nu aibă o disproporție prea mare între numărul de meciuri al unei echipe versus rivalele acesteia, tocmai pentru a se respecta o notă de echidistanță inclusiv la acest capitol, al delegărilor, nu doar în cazul deciziilor de la meci!

Dosarul lui Hațegan însă, din acest sezon, conține ceva cu adevărat șocant: procentul meciurilor CFR-ului la care el s-a aflat în camera VAR, raportat la toate delegările pe care le-a avut, e unul neverosimil: 50%!

Practic, la fiecare două meciuri la care a oficiat, Hațegan a mers la un joc al grupării din Gruia! Are 8 partide ca arbitru video sau ca asistent de arbitru video, iar în 4 dintre acestea a fost implicată CFR.

Meciurile din acest sezon la care a oficiat Hațegan

  • Dinamo - Botoșani 0-0 / a fost VAR
  • CFR - Craiova 2-3 / VAR
  • CFR - FCSB 2-2 / VAR
  • Argeș - Petrolul 0-1 / VAR
  • U Cluj - Craiova 0-0 / AVAR
  • CFR - Metaloglobus 4-2 / AVAR
  • Craiova - Oțelul 1-0 / VAR
  • Hermmanstadt - CFR 0-1 / AVAR

Procentul meciurilor granzilor la care Hațegan a fost în camera VAR, din totalul meciurilor la care a oficiat în acest sezon

  • CFR 50%
  • Craiova 37%
  • FCSB 12,5%
  • Dinamo 12,5%
  • Rapid 0%

La jumătate dintre meciurile CFR-ului, care s-au disputat cu Hațegan în camera VAR, adică două dintre cele patru, arbitrajul video a avantajat-o pe CFR.

Unul dintre jocuri a fost cel de luni, de la Sibiu, primul fiind derby-ul CFR - FCSB 2-2, din turul campionatului. În acel meci, VAR n-a intervenit pentru a-i semnala „centralului” Colțescu că trebuie să dea două lovituri de pedeapsă pentru FCSB: prima dată pentru o ținere de tricou asupra lui Alibec, apoi pentru un henț comis de Păun!

Faptul că procentul atins de Hațegan în cazul CFR e anormal e dovedit și de modul în care arată fișele în cazul celor considerați a fi ce mai buni 3 arbitri VAR în acest sezon: Sorin Costreie, Cătălin Popa și Iulian Dima, care au oficiat, la fel ca Hațegan, doar în cabina VAR.

Toți au delegări echilibrate ca volum și în privința echipei la care au fost trimiși cel mai des, procentul e de cel mult 25-27% din totalul jocurilor bifate.

SORIN COSTREIE

  • A avut nu mai puțin de 33 de delegări în camera VAR în acest sezon
  • Echipa cel mai des pe care a avut-o e Slobozia, de 9 ori (27% din volumul său de meciuri)

Cum arată procentajul în cazul meciurilor granzilor la care a fost delegat:

  • FCSB 18%
  • CFR 18%
  • Rapid 12%
  • Craiova 9%
  • Dinamo 6%

IULIAN DIMA

  • A avut 31 de delegări în camera VAR în acest sezon
  • Echipa la care a fost cel mai des e FC Argeș, de 8 ori (25,8%)

Cum arată procentajul în cazul meciurilor granzilor la care a fost delegat:

  • Rapid 13%
  • FCSB 13%
  • Craiova 13%
  • Dinamo 10%
  • CFR Cluj 10%

CĂTĂLIN POPA

  • A avut 27 de delegări în camera VAR în acest sezon
  • Echipa la care a fost cel mai des e Rapid, de 7ori (25%)

Cum arată procentajul în cazul meciurilor granzilor la care a fost delegat:

  • Rapid 25%
  • FCSB 22%
  • Dinamo 22%
  • Craiova 18,5%
  • CFR Cluj 11%

