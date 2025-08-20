Programul etapei #8 Când se joacă CFR Cluj - FCSB

- Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit programul etapei #8 din Superligă.
- Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Rapid și UTA Arad vor deschide etapa vineri, 29 august, pe Giulești, iar etapa se închide luni, 1 septembrie, cu Farul - Petrolul.
Programul etapei #8 din Liga 1
Vineri, 29 august
- FC Rapid - UTA Arad, ora 20:30
Sâmbătă, 30 august
- Unirea Slobozia - Universitatea Cluj, ora 18:45
- Dinamo - FC Hermannstadt, ora 21:30
Duminică, 31 august
- FC Argeș - Metaloglobus București, ora 16:00
- FC Botoșani - Universitatea Craiova, ora 18:30
- CFR 1907 Cluj - FCSB, ora 21:30
Luni, 1 septembrie
- FK Csikszereda Miercurea Ciuc - Oțelul Galați, ora 18:00
- Farul Constanța - Petrolul Ploiești, ora 21:00
Cuma arată clasamentul din Liga 1 după 6 etape
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|6
|16
|2
|Rapid
|6
|12
|3
|UTA Arad
|6
|12
|4
|Unirea Slobozia
|6
|10
|5
|Farul Constanța
|6
|10
|6
|FC Botoșani
|6
|9
|7
|U Cluj
|6
|9
|8
|Dinamo
|6
|9
|9
|FC Argeș
|6
|6
|10
|Petrolul Ploiești
|6
|6
|11
|Oțelul Galați
|6
|6
|12
|FCSB
|6
|5
|13
|CFR Cluj
|5
|5
|14
|Hermannstadt
|6
|4
|15
|Metaloglobus
|6
|1
|16
|Csikszereda
|5
|1