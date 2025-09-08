A rămas fără titlul de Mare Maestru   Șahistul care reprezintă România a pierdut apelul la Comisia de Etică + a fost suspendat 3 ani!

Kirill Shevchenko (22 de ani), jucătorul de șah ucrainean care reprezintă România, rămâne fără titlul de Mare Maestru obținut în urmă cu 8 ani.

Comisia de Etică i-a respins apelul făcut la decizia Federației Internaționale de Șah, din data de 28 august.

Shevchenko nu poate participa la competițiile organizate de FIDE timp de trei ani, după ce a trișat în cadrul unui concurs din 2024.

Kirill Shevchenko rămâne fără titlul de Mare Maestru în șah

Considerat un viitor star în lumea șahului încă de când era copil, Shevchenko a câștigat titlul de mare maestru la vârsta de doar 14 ani, în 2017.

Acum, jucătorul care reprezintă România a rămas fără acest titlu, după ce Comisia de Etică și Disciplină a respins recursul formulat de acesta după decizia Federației de la finalul lunii august, informează chess.com.

În același timp, Comisia a păstrat și suspendarea de trei ani, care inițial era valabilă până pe 18 octombrie 2026, însă la care s-a mai adăugat un an.

Shevchenko a trișat în octombrie 2024, în cadrul unui concurs din Spania. Adversarul său a reclamat că acesta petrecea prea mult timp departe de masa de joc, iar ancheta ulterioară a arătat că tânărul folosea un telefon mobil când mergea la toaletă pentru a trișa.

„Eu, Kirill Șevcenko, vă scriu cu privire la cazul de înșelăciune împotriva lui Vallejo Pons din 13 octombrie, în care sunt acuzat că am folosit un telefon mobil. Cu cel mai profund regret, trebuie să recunosc că am făcut acest lucru”, transmitea Shevchenko la acel moment.

