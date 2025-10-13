Programul etapelor 14 și 15 Când se joacă U Craiova - Rapid , U Cluj - FCSB și Dinamo - CFR Cluj 

LPF a anunțat programul etapelor 14 și 15 din Liga 1.

Toate meciurile vor fi transmise în format liveTEXT și liveSCORE pe GOLAZO.ro, dar și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa #14 din Liga 1 va fi deschisă de meciul Csikszereda - Petrolul Ploiești, în aceeași zi în care FC Argeș va primi vizita celor de la Dinamo.

În drumul spre play-off, FCSB va întâlni UTA Arad, iar etapa se va încheia, luni, în Giulești, unde Rapid va juca contra Unirii Slobozia.

Etapa cu numărul 15 din Liga 1 va începe vineri, cu derby-ul dintre Dinamo și CFR Cluj. FCSB va merge la Cluj-Napoca pentru duelul contra Universității.

Derby-ul etapei, Universitatea Craiova - Rapid București se va juca duminică, iar turul sezonului regular se va încheia cu meciul Petrolul Ploiești - FC Botoșani, pe stadionul „Ilie Oană”.

Liga 1, programul etapei #14

Vineri, 24 octombrie

Csikszereda - Petrolul Ploiești, 17:30

FC Argeș - Dinamo București, 20:30

Sâmbătă, 25 octombrie

Oțelul Galați - Universitatea Cluj, 16:00

CFR Cluj - Farul Constanța, 21:00

Duminică, 26 octombrie

Metaloglobus - Universitatea Craiova,14:00

FCSB - UTA Arad, 20:30

Luni, 27 octombrie

FC Botoșani - FC Hermannstadt, 18:00

Rapid București - Unirea Slobozia, 20:30

Liga 1, programul etapei #15

Vineri, 31 octombrie

Dinamo București - CFR Cluj, 20:30

Sâmbătă, 1 noiembrie

Unirea Slobozia - FC Argeș, 17:30

Universitatea Cluj – FCSB, 20:30

Duminică, 2 noiembrie

UTA Arad - Metaloglobus, 15:30

FC Hermannstadt - Oțelul Galați, 17:45

Universitatea Craiova - Rapid București, 20:30

Luni, 3 noiembrie

Farul Constanța - Csikszereda, 17:30

Petrolul Ploiești - FC Botoșani, 20:30

Cum arată clasamentul din Liga 1 după 12 etape

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Botoșani 12 25 2 Rapid 12 25 3 U Craiova 12 24 4 Dinamo 12 23 5 Argeș 12 22 6 Unirea Slobozia 12 18 7 Oțelul Galați 12 16 8 UTA Arad 12 16 9 Farul Constanța 12 15 10 U Cluj 12 14 11 FCSB 12 13 12 CFR Cluj 11 12 13 Hermannstadt 12 10 14 Petrolul 12 9 15 Csikszereda 11 8 16 Metaloglobus 12 3

