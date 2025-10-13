Programul etapelor 14 și 15 Când se joacă U Craiova - Rapid , U Cluj - FCSB și Dinamo - CFR Cluj 

- LPF a anunțat programul etapelor 14 și 15 din Liga 1.
- Toate meciurile vor fi transmise în format liveTEXT și liveSCORE pe GOLAZO.ro, dar și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Etapa #14 din Liga 1 va fi deschisă de meciul Csikszereda - Petrolul Ploiești, în aceeași zi în care FC Argeș va primi vizita celor de la Dinamo.
În drumul spre play-off, FCSB va întâlni UTA Arad, iar etapa se va încheia, luni, în Giulești, unde Rapid va juca contra Unirii Slobozia.
Etapa cu numărul 15 din Liga 1 va începe vineri, cu derby-ul dintre Dinamo și CFR Cluj. FCSB va merge la Cluj-Napoca pentru duelul contra Universității.
Derby-ul etapei, Universitatea Craiova - Rapid București se va juca duminică, iar turul sezonului regular se va încheia cu meciul Petrolul Ploiești - FC Botoșani, pe stadionul „Ilie Oană”.
Liga 1, programul etapei #14
Vineri, 24 octombrie
- Csikszereda - Petrolul Ploiești, 17:30
- FC Argeș - Dinamo București, 20:30
Sâmbătă, 25 octombrie
- Oțelul Galați - Universitatea Cluj, 16:00
- CFR Cluj - Farul Constanța, 21:00
Duminică, 26 octombrie
- Metaloglobus - Universitatea Craiova,14:00
- FCSB - UTA Arad, 20:30
Luni, 27 octombrie
- FC Botoșani - FC Hermannstadt, 18:00
- Rapid București - Unirea Slobozia, 20:30
Liga 1, programul etapei #15
Vineri, 31 octombrie
- Dinamo București - CFR Cluj, 20:30
Sâmbătă, 1 noiembrie
- Unirea Slobozia - FC Argeș, 17:30
- Universitatea Cluj – FCSB, 20:30
Duminică, 2 noiembrie
- UTA Arad - Metaloglobus, 15:30
- FC Hermannstadt - Oțelul Galați, 17:45
- Universitatea Craiova - Rapid București, 20:30
Luni, 3 noiembrie
- Farul Constanța - Csikszereda, 17:30
- Petrolul Ploiești - FC Botoșani, 20:30
Cum arată clasamentul din Liga 1 după 12 etape
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Botoșani
|12
|25
|2
|Rapid
|12
|25
|3
|U Craiova
|12
|24
|4
|Dinamo
|12
|23
|5
|Argeș
|12
|22
|6
|Unirea Slobozia
|12
|18
|7
|Oțelul Galați
|12
|16
|8
|UTA Arad
|12
|16
|9
|Farul Constanța
|12
|15
|10
|U Cluj
|12
|14
|11
|FCSB
|12
|13
|12
|CFR Cluj
|11
|12
|13
|Hermannstadt
|12
|10
|14
|Petrolul
|12
|9
|15
|Csikszereda
|11
|8
|16
|Metaloglobus
|12
|3