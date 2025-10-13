„Să-și dea două palme” Marius Șumudică, mesaj acid pentru contestatarii lui Mircea Lucescu: „Jigniri gratuite!” +22 foto
Marius Șumudică FOTO: SportPictures
Nationala

„Să-și dea două palme” Marius Șumudică, mesaj acid pentru contestatarii lui Mircea Lucescu: „Jigniri gratuite!”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 13.10.2025, ora 13:31
  • România - Austria 1-0. Marius Șumudică (54 de ani) l-a lăudat pe Mircea Lucescu (80 de ani), după victoria neașteptată de pe Arena Națională.
  • Fostul antrenor al Rapidului crede că valul de critici la adresa selecționerului ar trebui să se oprească.

România a câștigat meciul de acasă cu Austria grație golului marcat de Virgil Ghiță în minutul 90+5.

România - Austria 1-0 Victorie dramatică a „tricolorilor”, care rămân cu șanse la locul doi în preliminariile CM 2026
Citește și
România - Austria 1-0 Victorie dramatică a „tricolorilor”, care rămân cu șanse la locul doi în preliminariile CM 2026
Citește mai mult
România - Austria 1-0 Victorie dramatică a „tricolorilor”, care rămân cu șanse la locul doi în preliminariile CM 2026

Marius Șumudică, despre jocul României: „O lecție de predat antrenorilor”

Marius Șumudică a analizat prestația „tricolorilor” din duelul contra Austriei. Acesta consideră că Lucescu României a folosit tactica ideală.

„Tactic, este o lecție de predat antrenorilor mai tineri și tuturor la cursurile de licență pro. Este ceva dus la maxim, pentru mine.

Eu îl cunosc foarte bine pe Mircea Lucescu, știu ceea ce face. Nu lasă nimic la voia întâmplării. Este un tip al detaliilor”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

10 șuturi
dintre care 2 pe spațiul porții a expediat România în meciul cu câștigat cu Austria 1-0

Marius Șumudică, mesaj dur pentru contestatarii lui Mircea Lucescu: „Să se pălmuiască singuri”

Fostul antrenor al celor de la Rapid crede că valul de critici la adresa lui Mircea Lucescu ar trebui să se oprească, după ce a relansat lupta pentru calificarea la Cupa Mondială 2026.

„Cei care l-au contestat trebuie să își dea două palme în fața oglinzii. Cred că pentru ei a fost cea mai mare palmă pe care o puteau lua vreodată.

Acest om a trecut peste tot ceea ce s-a întâmplat și chiar a avut puterea de a se duce la interviu și de a discuta.

Asta înseamnă mult în portofoliul unui antrenor, să treci peste jigniri și afirmații gratuite și să ajungi în fața camerelor să vorbești despre o victorie”, a continuat fostul antrenor al celor de la Rapid.

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (22 imagini)

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+22 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul grupei H

EchipăMeciuriGol.Punctaj
1. Austria619-3 (+16)15
2. Bosnia613-5 (+8)13
3. România6 11-6 (+5)10
4. Cipru711-9 (+2)8
5. San Marino71-32 (-31)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Citește și

Florucz, interviu în limba română Atacantul cu părinți români a dezvăluit de ce a ales să joace pentru Austria: „Nu a fost greu de luat decizia”
Nationala
11:57
Florucz, interviu în limba română Atacantul cu părinți români a dezvăluit de ce a ales să joace pentru Austria: „Nu a fost greu de luat decizia”
Citește mai mult
Florucz, interviu în limba română Atacantul cu părinți români a dezvăluit de ce a ales să joace pentru Austria: „Nu a fost greu de luat decizia”
„Români, vă mulțumim!” Presa din Bosnia jubilează după înfrângerea Austriei: „El e românul care a făcut fericiți milioane de bosniaci”
Campionatul Mondial
11:07
„Români, vă mulțumim!” Presa din Bosnia jubilează după înfrângerea Austriei: „El e românul care a făcut fericiți milioane de bosniaci”
Citește mai mult
„Români, vă mulțumim!” Presa din Bosnia jubilează după înfrângerea Austriei: „El e românul care a făcut fericiți milioane de bosniaci”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
austria echipa nationala a romaniei mircea lucescu romania Marius Sumudica preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
Superliga
13.10
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
Citește mai mult
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un  titular din Liga 1!  
Campionatul Mondial
13.10
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un titular din Liga 1!
Citește mai mult
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un  titular din Liga 1!  
Vor Cupa Mondială în 2030!  Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal 
Campionatul Mondial
13.10
Vor Cupa Mondială în 2030! Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal
Citește mai mult
Vor Cupa Mondială în 2030!  Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal 
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Nationala
13.10
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Citește mai mult
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Trei ani ratați la națională Episoadele controversate ale pariului făcut de Mircea Lucescu la victoria cu Austria
Trei ani ratați la națională Episoadele controversate ale pariului făcut de Mircea Lucescu la victoria cu Austria
22:31
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
22:16
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un titular din Liga 1!
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un  titular din Liga 1!  
19:55
„M-a luat lumea la mișto! Sunt un nimeni” Petrescu a rupt tăcerea! Ce spune despre Ianis Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta!?”
„M-a luat lumea la mișto! Sunt un nimeni”  Petrescu a rupt tăcerea! Ce spune despre Ianis Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta!?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Top stiri din sport
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță : „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
Nationala
13.10
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță: „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
Citește mai mult
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță : „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Nationala
13.10
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Citește mai mult
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!
Nationala
13.10
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria. S-a viralizat imediat!
Citește mai mult
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Europa League
13.10
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Citește mai mult
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 19 rapid 9 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share