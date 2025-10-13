„Să-și dea două palme” Marius Șumudică, mesaj acid pentru contestatarii lui Mircea Lucescu: „Jigniri gratuite!”

România - Austria 1-0. Marius Șumudică (54 de ani) l-a lăudat pe Mircea Lucescu (80 de ani), după victoria neașteptată de pe Arena Națională.

Fostul antrenor al Rapidului crede că valul de critici la adresa selecționerului ar trebui să se oprească.

România a câștigat meciul de acasă cu Austria grație golului marcat de Virgil Ghiță în minutul 90+5.

Marius Șumudică, despre jocul României: „O lecție de predat antrenorilor”

Marius Șumudică a analizat prestația „tricolorilor” din duelul contra Austriei. Acesta consideră că Lucescu României a folosit tactica ideală.

„Tactic, este o lecție de predat antrenorilor mai tineri și tuturor la cursurile de licență pro. Este ceva dus la maxim, pentru mine.

Eu îl cunosc foarte bine pe Mircea Lucescu, știu ceea ce face. Nu lasă nimic la voia întâmplării. Este un tip al detaliilor”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

10 șuturi dintre care 2 pe spațiul porții a expediat România în meciul cu câștigat cu Austria 1-0

Marius Șumudică, mesaj dur pentru contestatarii lui Mircea Lucescu: „Să se pălmuiască singuri”

Fostul antrenor al celor de la Rapid crede că valul de critici la adresa lui Mircea Lucescu ar trebui să se oprească, după ce a relansat lupta pentru calificarea la Cupa Mondială 2026.

„Cei care l-au contestat trebuie să își dea două palme în fața oglinzii. Cred că pentru ei a fost cea mai mare palmă pe care o puteau lua vreodată.

Acest om a trecut peste tot ceea ce s-a întâmplat și chiar a avut puterea de a se duce la interviu și de a discuta.

Asta înseamnă mult în portofoliul unui antrenor, să treci peste jigniri și afirmații gratuite și să ajungi în fața camerelor să vorbești despre o victorie”, a continuat fostul antrenor al celor de la Rapid.

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

