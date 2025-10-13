FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Mihai Popescu s-a accidentat FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Europa League

FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 13.10.2025, ora 11:35
alt-text Actualizat: 13.10.2025, ora 11:44
  • Mihai Popescu a ieșit lovit din meciul cu Austria, iar diagnosticul e ruptură de ligamente încrucișate
  • Noul regulament UEFA dă posibilitatea unui club să modifice lista. Pe cine pregătește FCSB, în articol

România a câștigat 3 puncte mari cu Austria, dar meciul de duminică i-a provocat daună majoră campioanei din Liga 1. Mihai Popescu s-a accidentat în finalul jocului și diagnosticul e unul extrem de dur: leziune a ligamentelor încrucișate. Va fi out probabil până la finalul sezonului.

FCSB modifică lista UEFA

FCSB e lovită în plin, avându-i deja accidentați în defensivă pe Dawa și Graovac.

Totuși, în perspectiva meciurilor din Europa League, pentru FCSB există și o veste bună: noul regulament UEFA dă posibilitatea cluburilor să înlocuiască un jucător, pe parcursul competiției, dacă e vorba despre o accidentare gravă.

Până la primul meci european, cu Bologna, de joia viitoare, pe 23 octombrie, FCSB are timp pentru a decide pe cine adaugă pe listă, în locul lui Mihai Popescu. Va avea de ales între Chiricheș și Cercel, cel din urmă fiind variantă inclusiv de fundaș central.

Aproape sigur, cel care va fi pus pe listă la Nyon va fi Vlad Chiricheș. Cercel va deveni o soluție pentru centrul defensivei în Liga 1, unde FCSB va putea bifa regula U21 cu ajutorul lui.

Meciurile rămase de jucat în Europa League

  • 23 octombrie: Bologna (acasă)
  • 6 noiembrie: Basel (deplasare)
  • 27 noiembrie: Steaua Roșie Belgrad (deplasare)
  • 11 decembrie: Feyenoord (acasă)
  • 22 ianuarie: Dinamo Zagreb (deplasare)
  • 29 ianuarie: Fenerbahce (acasă)

În acest moment, singurul fundaș central apt din lotul campioanei e Ngezana. Dawa încă e nerefăcut după operația din aprilie, când și-a rupt ligamentele.

Graovac e și el în recuperare după o ruptură musculară suferită la final de septembrie. Bosniacul va fi bun de joc în două săptămâni, Dawa ar putea juca din nou la final de noiembrie.

O variantă pentru postul de stoper va fi Alhassan, care a mai fost folosit în centrul defensivei. El ar putea fi scos mai ușor din linia de mijloc, unde Șut e din nou disponibil, iar Lixandru va fi și el bun de joc în două săptămâni.

Cum ar putea arăta FCSB la meciul cu Metaloglobus, de sâmbătă

  • Târnovanu - Pantea, Cercel, Ngezana, Radunovic - Șut, Tănase - Cisotti, Olaru, Thiam - Bîrligea

accidentare europa league Mihai Popescu fcsb
