Program Liga 1 LPF a stabilit desfășurarea etapelor #5 și #6 din play-off și play-out. Când se joacă derby-urile Rapid - Craiova și Dinamo - Rapid

- Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapelor #5 și #6 din Liga 1.
U Craiova și Rapid se întâlnesc în derby-ul rundei #5, iar runda #6 aduce un nou derby între Dinamo și Rapid, dar și un nou episod al celui clujean.
Programul etapei #5 din play-off și play-out
Vineri, 17 aprilie
- Oțelul Galați - UTA Arad, ora 17:30
- FC Argeș - CFR 1907 Cluj, ora 20:30
Sâmbătă, 18 aprilie
- FK Csikszereda - Unirea Slobozia, ora 14:30
- Dinamo București - Universitatea Cluj, ora 21:00
Duminică, 19 aprilie
- Petrolul Ploiești - FC Hermannstadt, ora 17:30
- Universitatea Craiova - FC Rapid, ora 20:30
Luni, 20 aprilie
- FC Botoșani - FC Metaloglobus București, ora 17:30
- Farul Constanța - FCSB, ora 20:30
Programul etapei #6 din play-off și play-out
Vineri, 24 aprilie
- FC Hermannstadt – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
- FCSB – Petrolul Ploiești
Sâmbătă, 25 aprilie
- FC Botoșani – Oțelul Galați
- CFR 1907 Cluj - Universitatea Cluj
Duminică, 26 aprilie
- UTA Arad – Farul Constanța
- Dinamo – FC Rapid
Luni, 27 aprilie
- FC Metaloglobus București – Unirea Slobozia
- FC Argeș - Universitatea Craiova
*LPF va anunța ulterior și orele pentru partidele din etapa #6
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Cluj
|2
|33
|2
|U Craiova
|2
|33
|3
|Rapid
|2
|31
|4
|CFR Cluj
|2
|30*
|5
|FC Argeș
|2
|28
|6
|Dinamo
|2
|26
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|7
|FCSB
|2
|27
|8
|UTA
|2
|25*
|9
|Botoșani
|2
|24
|10
|Farul
|2
|23*
|11
|Oțelul
|2
|21*
|12
|Csikszereda
|2
|20
|13
|Unirea Slobozia
|2
|16*
|14
|Petrolul
|2
|16
|15
|Hermannstadt
|2
|15*
|16
|Metaloglobus
|2
|10