Mbappe continuă războiul cu PSG Starul lui Real Madrid cere despăgubiri în valoare de 260 de milioane de euro!

Publicat: 17.11.2025, ora 21:34
  • Kylian Mbappe (26 de ani), fost jucător la PSG în perioada 2017-2024, continuă războiul cu parizienii.
  • Starul lui Real Madrid cere clubului de pe „Parc de Princes” despăgubiri de 260 milioane de euro. La rândul său, PSG îi cere francezului daune de 240 de milioane de euro.

Disputa dintre PSG și Mbappe a început încă din vara anului 2023, atunci când superstarul francez a refuzat transferul la Al Hilal, scrie bbc.com

Dacă lucrurile mergeau conform planului, campioana Franței avea să se aleagă cu 300 de milioane de euro, în schimbul lui Kylian.

Kylian Mbappe continuă războiul cu PSG

În iulie 2024, Mbappe ajungea gratis la Real Madrid, după încheierea contractului cu PSG.

Atacantul francez a dat-o în judecată pe PSG pentru modul în care a fost tratat în ultimul sezon pe de pe „Parc de Princes”.

Kylian cere despăgubiri de 260 milioane de euro, dintre care 55 reprezintă salarii neplătite, de la campioana Europei, drept daune în urma unei dispute contractuale și a presupusului tratament neadecvat aplicat de club.

De partea cealaltă, PSG contraatacă și îi solicită jucătorului de la Real Madrid 240 de milioane de euro drept compensație pentru transferul refuzat la Al Hilal.

Luni, 17 noiembrie, cele două părți au fost chemate la Tribunalul Muncii din Paris, pentru a-și exprima argumentele în proces.

Kylian Mbappe a ajuns la PSG în sezonul 2017-2018, sub formă de împrumut de la AS Monaco. Atacantul francez avea să fie transferat definitiv în schimbul sumei de 180 de milioane de euro.

256 de goluri
și 110 pase decisive a reușit Mbappe, în 308 meciuri jucate pentru PSG

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share