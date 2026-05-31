PSG, doi ani de suferință și fericire Paralela celor două sezoane triumfătoare ale Parisului în Ligă. Mereu clipe grele. Creatorul din umbră

PSG a câștigat de două ori la rând Liga Campionilor, dar de fiecare dată a avut o perioadă critică.

Ce a perturbat vara dintre cele două sezoane de succes ale parizienilor.

Cine a realizat echipa care a cucerit Europa, l-a adus pe Luis Enrique antrenor și a transferat jucători esențiali.

„Primul trofeu a fost istoric. Al doilea, legendar”. Marquinhos descrie performanța lui Paris Saint-Germain.

Marquinhos, căpitanul lui PSG: „Am muncit mult, am suferit mult”

Brazilianul, 32 de ani, căpitanul roș-albaștrilor, a ridicat doi ani la rând trofeul Ligii Campionilor.

A doua oară câștigătorii celui mai important trofeu continental. Foto: Imago

„Aceasta a fost motivația noastră din ziua când ne-am întors din vacanță, dar a fost mult mai dificil”, a declarat fundașul central sud-american la M6.

Sezonul a fost lung. Am muncit mult, am suferit mult. Am avut multe clipe dificile la începutul stagiunii. Totuși, echipa a prins putere la momentul potrivit, ceea ce ne-a permis să atingem acest vârf. Marquinhos, căpitan PSG

Luis Campos, cel care a creat dubla campioană a Europei

Creatorul din umbră al acestei perioade fantastice a fost Luis Campos.

Director sportiv la Paris din iunie 2022, portughezul în vârstă de 61 de ani conduce departamentul fotbal și coordonează campania de transferuri.

2030 este anul în care expiră contractul lui Luis Campos la PSG

El a insistat pentru aducerea lui Luis Enrique antrenor, în vara lui 2023, și tot el a făcut cele mai bune achiziții în 2024-2025:

Luis Campos (stânga), alături de președintele Nasser Al-Khelaifi și de antrenorul Luis Enrique. Foto: Imago

Kvaratskhelia, de la Napoli, 80 de milioane de euro.

Joao Neves (Benfica), 65,9 milioane.

Desire Doue (Rennes), 50 de milioane.

Willian Pacho (Frankfurt), 40 de milioane.

Matvey Safonov (Krasnodar), 20 de milioane.

Toți cinci sunt astăzi titulari în formația care a cucerit a doua oară la rând cupa cu urechi mari.

255,9 milioane de euro a plătit PSG în campania de transferuri din 2024-2025

Vitinha (41,5 milioane, Porto), Nuno Mendes (38, Sporting) și Fabian Ruiz (22,5, Napoli) veniseră în 2022-2023, iar Dembele (50, Barcelona) și Barcola (45, Lyon), în 2023-2024.

Perioada critică a lui PSG: un punct din 12! Putea fi eliminată

Cum arată paralela celor două sezoane de vis? Ce s-a întâmplat în acești doi ani lângă Eiffel?

PSG 2024-2025

Adaptarea la ediția inaugurală a Ligii restructurate, cu faza principală jucată în sistem elvețian, a fost neașteptat de dificilă.

Numai locul 15 în prima fază (4 victorii, un egal, 3 înfrângeri).

13 puncte din maximum 24 (golaveraj 14-9) a obținut PSG în cele 8 meciuri jucate în faza principală CL 2024-2025

Perioada critică a fost în toamnă. Între 1 octombrie și 26 noiembrie, a luat un singur punct din 12! Trei eșecuri și o remiză.

0-2 cu Arsenal (d).

1-1 cu PSV Eindhoven (a).

1-2 cu Atletico (a).

0-1 cu Bayern (d).

Avea patru puncte după primele cinci etape (câștigase cu 1-0 în fața Gironei, acasă, în runda 1), risca să fie eliminată.

PSG, prima oară campioana Europei, în 2025. Foto: Imago

Și-a revenit în ultimele trei partide, câștigându-le pe toate. Acelea au salvat sezonul.

3-0 cu Salzburg (d).

4-2 cu Manchester City (a).

4-1 cu Stuttgart (d).

În eliminatorii, a fost ușor numai în play-off și în finală. În rest, dueluri teribile.

Play-off: 3-0 (d) și 7-0 (a) cu Brest.

„Optimi”: 0-1 (a) și 1-0, 4-1 la penaltyuri (d) cu Liverpool.

„Sferturi”: 3-1 (a) și 2-3 (d) cu Aston Villa.

Semifinale: 1-0 (d) și 2-1 (a) cu Arsenal.

Finală: 5-0 cu Inter Milano.

Din nou greu pentru PSG în faza principală: două eșecuri și două egaluri în 5 etape

Odată cucerit cel mai important trofeu, așteptat 55 de ani, atenția s-a îndreptat spre următorul sezon la Paris.

PSG 2025-2026

Marea problemă, Mondialul Cluburilor, care le-a scurtat vacanța jucătorilor și i-a dat peste cap pregătirea lui Luis Enrique.

Alte șapte meciuri și înfrângerea neașteptată în finala Club World Cup, 0-3 cu Chelsea.

Totuși, faza principală de Champions League a demarat excelent:

4-0 cu Atalanta (a).

2-1 cu Barcelona (d).

7-2 cu Leverkusen (d).

Ultimele cinci etape au fost complicate, cu două eșecuri și două egaluri între 4 noiembrie și 28 ianuarie.

1-2 cu Bayern (a).

0-0 cu Bilbao (d).

1-2 cu Sporting Lisabona (d).

1-1 cu Newcastle (a).

Acel 5-3 cu Tottenham, infiltrat în perioada grea, a adus trei puncte esențiale.

11 a fost locul ocupat de PSG în faza principală CL 2025-2026 (din nou în afara Top 8), cu 14 puncte (4-2-2), golaveraj 21-11

În eliminatorii, trei confruntări la limită, două ușoare. Finala nu a mai fost lejeră, ca în 2025.

Play-off: 3-2 (d) și 2-2 (a) cu Monaco.

„Optimi”: 5-2 (a) și 3-0 (d) cu Chelsea.

„Sferturi”: 2-0 (a) și 2-0 (d) cu Liverpool.

Semifinale: 5-4 (a) și 1-1 (d) cu Bayern.

Finală: 1-1, 4-3 la penaltyuri cu Arsenal.

