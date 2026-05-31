PSG, doi ani de suferință și fericire Paralela celor două sezoane triumfătoare ale Parisului în Ligă. Mereu clipe grele. Creatorul din umbră

- PSG a câștigat de două ori la rând Liga Campionilor, dar de fiecare dată a avut o perioadă critică.
- Ce a perturbat vara dintre cele două sezoane de succes ale parizienilor.
- Cine a realizat echipa care a cucerit Europa, l-a adus pe Luis Enrique antrenor și a transferat jucători esențiali.
„Primul trofeu a fost istoric. Al doilea, legendar”. Marquinhos descrie performanța lui Paris Saint-Germain.
Marquinhos, căpitanul lui PSG: „Am muncit mult, am suferit mult”
Brazilianul, 32 de ani, căpitanul roș-albaștrilor, a ridicat doi ani la rând trofeul Ligii Campionilor.
„Aceasta a fost motivația noastră din ziua când ne-am întors din vacanță, dar a fost mult mai dificil”, a declarat fundașul central sud-american la M6.
Sezonul a fost lung. Am muncit mult, am suferit mult. Am avut multe clipe dificile la începutul stagiunii. Totuși, echipa a prins putere la momentul potrivit, ceea ce ne-a permis să atingem acest vârf. Marquinhos, căpitan PSG
Luis Campos, cel care a creat dubla campioană a Europei
Creatorul din umbră al acestei perioade fantastice a fost Luis Campos.
Director sportiv la Paris din iunie 2022, portughezul în vârstă de 61 de ani conduce departamentul fotbal și coordonează campania de transferuri.
El a insistat pentru aducerea lui Luis Enrique antrenor, în vara lui 2023, și tot el a făcut cele mai bune achiziții în 2024-2025:
- Kvaratskhelia, de la Napoli, 80 de milioane de euro.
- Joao Neves (Benfica), 65,9 milioane.
- Desire Doue (Rennes), 50 de milioane.
- Willian Pacho (Frankfurt), 40 de milioane.
- Matvey Safonov (Krasnodar), 20 de milioane.
Toți cinci sunt astăzi titulari în formația care a cucerit a doua oară la rând cupa cu urechi mari.
Vitinha (41,5 milioane, Porto), Nuno Mendes (38, Sporting) și Fabian Ruiz (22,5, Napoli) veniseră în 2022-2023, iar Dembele (50, Barcelona) și Barcola (45, Lyon), în 2023-2024.
Perioada critică a lui PSG: un punct din 12! Putea fi eliminată
Cum arată paralela celor două sezoane de vis? Ce s-a întâmplat în acești doi ani lângă Eiffel?
PSG 2024-2025
Adaptarea la ediția inaugurală a Ligii restructurate, cu faza principală jucată în sistem elvețian, a fost neașteptat de dificilă.
Numai locul 15 în prima fază (4 victorii, un egal, 3 înfrângeri).
Perioada critică a fost în toamnă. Între 1 octombrie și 26 noiembrie, a luat un singur punct din 12! Trei eșecuri și o remiză.
- 0-2 cu Arsenal (d).
- 1-1 cu PSV Eindhoven (a).
- 1-2 cu Atletico (a).
- 0-1 cu Bayern (d).
Avea patru puncte după primele cinci etape (câștigase cu 1-0 în fața Gironei, acasă, în runda 1), risca să fie eliminată.
Și-a revenit în ultimele trei partide, câștigându-le pe toate. Acelea au salvat sezonul.
- 3-0 cu Salzburg (d).
- 4-2 cu Manchester City (a).
- 4-1 cu Stuttgart (d).
În eliminatorii, a fost ușor numai în play-off și în finală. În rest, dueluri teribile.
- Play-off: 3-0 (d) și 7-0 (a) cu Brest.
- „Optimi”: 0-1 (a) și 1-0, 4-1 la penaltyuri (d) cu Liverpool.
- „Sferturi”: 3-1 (a) și 2-3 (d) cu Aston Villa.
- Semifinale: 1-0 (d) și 2-1 (a) cu Arsenal.
- Finală: 5-0 cu Inter Milano.
Din nou greu pentru PSG în faza principală: două eșecuri și două egaluri în 5 etape
Odată cucerit cel mai important trofeu, așteptat 55 de ani, atenția s-a îndreptat spre următorul sezon la Paris.
PSG 2025-2026
Marea problemă, Mondialul Cluburilor, care le-a scurtat vacanța jucătorilor și i-a dat peste cap pregătirea lui Luis Enrique.
Alte șapte meciuri și înfrângerea neașteptată în finala Club World Cup, 0-3 cu Chelsea.
Totuși, faza principală de Champions League a demarat excelent:
- 4-0 cu Atalanta (a).
- 2-1 cu Barcelona (d).
- 7-2 cu Leverkusen (d).
Ultimele cinci etape au fost complicate, cu două eșecuri și două egaluri între 4 noiembrie și 28 ianuarie.
Galerie foto (13 imagini)
- 1-2 cu Bayern (a).
- 0-0 cu Bilbao (d).
- 1-2 cu Sporting Lisabona (d).
- 1-1 cu Newcastle (a).
Acel 5-3 cu Tottenham, infiltrat în perioada grea, a adus trei puncte esențiale.
În eliminatorii, trei confruntări la limită, două ușoare. Finala nu a mai fost lejeră, ca în 2025.
- Play-off: 3-2 (d) și 2-2 (a) cu Monaco.
- „Optimi”: 5-2 (a) și 3-0 (d) cu Chelsea.
- „Sferturi”: 2-0 (a) și 2-0 (d) cu Liverpool.
- Semifinale: 5-4 (a) și 1-1 (d) cu Bayern.
- Finală: 1-1, 4-3 la penaltyuri cu Arsenal.