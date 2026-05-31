Un martor a povestit în detaliu momentul accidentului provocat de Raheem Sterling (31 de ani), atacantul lui Feyenoord.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Totul a avut loc joi dimineață pe autostrada M3, în apropiere de Hampshire, la 120 km de Londra.

Sterling a fost arestat sub suspiciune de conducere sub influența drogurilor, dar ulterior a fost eliberat pe cauțiune.

Noi detalii despre accidentul provocat de Raheem Sterling: „Nici măcar nu m-a băgat în seamă când am claxonat”

Un șofer de dubă șocat a povestit cum a claxonat în mod repetat pentru a-l avertiza pe internaționalul englez că șerpuia pe autostradă înainte să facă accident.

El a declarat că Sterling a traversat benzile pe M3 înainte de a se izbi de o barieră și de a se învârti cu Lamborghiniul negru, în valoare de 270.000 de lire sterline, la 180 de grade într-un sens giratoriu de acces.

Acesta a subliniat că roțile mașinii lui Sterling ar fi sărit peste un metru în aer!

„Imediat după ce am urcat pe M3 spre vest, am văzut un Lamborghini virând brusc.

Era să se izbească de bariera din stânga. Vira la stânga pe acostament și aproape s-a izbit. Am crezut că e ceva în neregulă cu tipul ăsta.

În momentul ăsta îl depășisem pe banda rapidă și aproape că m-a lovit în lateral pe banda interioară, așa că am semnalizat.

În timp ce mă uit la el, nici nu cred că m-a putut auzi claxonând. Nici măcar nu m-a băgat în seamă când am claxonat. Abia am putut distinge un tânăr cu vestă albă.

Odată ce l-am depășit, mașina a început să se clatine și mai tare. Când am coborât la intersecția Minley (4A) și m-am întors la stânga pentru a trece peste podul superior, a zburat pe lângă mine.

Mergea cu viteză pe partea greșită a drumului, peste pod, așa că patru sau cinci mașini au fost nevoite să oprească pentru a se da laoparte din calea lui”, a declarat martorul, citat de The Sun.

Locul unde Sterling a provocat accidentul/ Foto: The Sun

Ulterior, martorul a adăugat:

„Încă mă uitam în oglinzi pentru că accidentul era inevitabil. Când mergeam încet, aproape că m-a lovit în spate. A intrat în fața mea, apoi a virat la stânga într-o barieră și a lovit partea stânga față a vehiculului său, iar roțile i-au zburat aproximativ 1,2 metri.

Mașina s-a învârtit la aproximativ 180 de grade. Sunt sigur că ar fi continuat să meargă dacă nu s-ar fi lovit de roți”.

Martor la accidentul lui Sterling: „Am fost șocat când am aflat că a fost el”

Martorul a povestit că Sterling a ajuns în cele din urmă să oprească, după ce mașina lui a derapat și a rămas întoarsă spre traficul care venea din față.

Acesta a mai spus că a apelat numărul de urgență 999, iar operatorul de poliție i-a spus să nu se oprească și să își continue drumul, deoarece o echipă de poliție era deja în apropiere, alertată de alți șoferi.

Martorul a mers să ia niște materiale de la un depozit de construcții. După câteva ore, a aflat de la angajații de acolo că Sterling fusese șoferul implicat.

„Am fost șocat când am aflat că la volan era Raheem Sterling . Nu mi-a venit să cred. Drumurile erau destul de aglomerate, deoarece era vacanța de la mijlocul semestrului, așa că mulți oameni erau afară și se bucurau de vremea frumoasă”, a concluzionat martorul.

Cariera lui Sterling se află într-o pantă descendentă, după succesul de la Liverpool și Manchester City.

Din 2022 a ieșit din calculele pentru echipa națională, iar în ultimii doi ani s-a prăbușit cu un împrumut ratat la Arsenal și un sezon negru la Feyenoord, cu 8 meciuri fără gol marcat.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport