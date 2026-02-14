Man, rezerva care înscrie VIDEO Îi arată antrenorului  cât e de important la PSV. Două etape la rând
Dennis Man și șutul de gol la meciul împotriva lui Volendam Foto: Imago
Man, rezerva care înscrie VIDEO Îi arată antrenorului cât e de important la PSV. Două etape la rând

Theodor Jumătate
Publicat: 14.02.2026, ora 11:09
Actualizat: 14.02.2026, ora 12:17
  • Dennis Man a fost rezervă în ultimele două meciuri jucate de PSV Eindhoven în campionatul olandez. A intrat și a marcat de fiecare dată.

Dennis Man, 27 de ani, are un rival foarte bun pe post la Eindhoven.

Bosniacul Esmir Bajraktarevic (20), pe care l-a înfruntat cu naționala în preliminariile Mondialului (1-3 la Zenica).

Nu va scăpa de el nici în viitoarea ediție a Ligii Națiunilor.

Dennis Man a punctat și cu Groningen, și cu Volendam

Antrenorul lui PSV, Peter Bosz, e singurul bucuros de concurența pe extrema dreaptă: „Sper ca Bajraktarevic și Man să se ridice reciproc”.

Accidentarea musculară l-a făcut pe „tricolor” să iasă din ritm și a fost trecut pe bancă în ultimele două etape de campionat.

Man i-a demonstrat lui Bosz, încă o dată, cât de important e pentru alb-roșii. Al doilea meci consecutiv în Eredivisie.

Golul cu numărul 8 al lui Man la PSV Foto: Imago Golul cu numărul 8 al lui Man la PSV Foto: Imago
Golul cu numărul 8 al lui Man la PSV Foto: Imago

Pe 8 februarie, l-a înlocuit pe Bajraktarevic în minutul 59. Era 1-0 pentru Groningen în acel moment. Atent în careu, Dennis a înscris golul victoriei (76), 2-1, după ce a fentat portarul.

Pe 13 februarie, l-a schimbat din nou pe bosniac, în minutul 64, în deplasarea cu Volendam. Și tot el a egalat (82), cu un șut la colțul scurt.

VIDEO Golul lui Dennis Man în Volendam - PSV

Man are 8 goluri la Eindhoven. Se îndreaptă spre primul său titlu de campion

Căutând golul victoriei, PSV a uitat apărarea descoperită. A cedat, 1-2, a doua sa înfrângere în Eredivisie 2025-2026.

Doar un accident. Nu are deloc probleme. Distanța față de celelalte echipe e mult prea mare.

17 puncte
are liderul PSV înaintea lui Feyenoord, locul secund în campionat

Man, aproape de primul titlu de campion al carierei, are un sezon prolific în Țările de Jos. Stilul de joc al lui Bosz, foarte ofensiv, îl ajută mult.

Aripa dreaptă a înscris în toate cele trei competiții:

  • 5 goluri în Eredivisie. 
  • Două goluri în Liga Campionilor. 
  • Un gol în Cupa Olandei. 

A păstrat toate pasele decisiv pentru campionat (6).

14 goluri
a influențat Dennis Man la PSV Einhoven în toate competițiile

PSV Eindhoven eredivisie peter bosz dennis man volendam
