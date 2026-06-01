Serena Williams revine în tenis! A primit wild card la Queen’s: „Locul perfect pentru a începe acest nou capitol”

Serena Williams (44 de ani), fostă număr 1 WTA, revine în circuitul profesionist după aproape patru ani de pauză.

Sportiva, câștigătoare a 23 de titluri de Grand Slam la simplu, a primit un wild card pentru proba de dublu a turneului WTA 500 de la Queen’s Club.

Williams nu a mai disputat un meci oficial din 2022, de la US Open, turneu la finalul căruia a evitat să vorbească despre retragere în termeni definitivi și a descris despărțirea de circuit drept o „evoluție”.

Serena Williams a primit wild card la Queen’s: „Locul perfect pentru a începe acest nou capitol”

WTA a anunțat revenirea Serenei Williams printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale:

„Spuneți-i revenire... sau treburi neterminate. Serena Williams se întoarce pe terenurile de iarbă de la Queen’s. După aproape patru ani, revine pentru mai mult”.

Call it a comeback... or unfinished business 😤@serenawilliams will be returning to the grass courts in Queen's. Nearly 4 years on, she's back for more. pic.twitter.com/5q3Ab4xJlk — wta (@WTA) June 1, 2026

La Queen’s, Serena Williams va evolua în proba de dublu, însă partenera sa nu a fost încă anunțată oficial.

Presa din Spania scrie că americanca ar urma să facă pereche cu jucătoarea canadiană Victoria Mboko (19 ani, #9 WTA)

Turneul de la Queen’s ar putea fi mai mult decât o simplă revenire pentru Serena Williams.

Competiția de la Londra este unul dintre cele mai importante teste pe iarbă înainte de Wimbledon, iar prezența americancei a relansat deja speculațiile privind o posibilă participare la Grand Slamul londonez.

38 de ani și 30 de zile avea Lisa Raymond atunci când a câștigat US Open 2011 alături de Liezel Huber, performanță care îi aduce recordul pentru cea mai în vârstă campioană de Grand Slam la dublu feminin, conform WTA

Serena Williams a publicat un videoclip pe rețelele de socializare, în care apare pe teren, într-o fustă albă de tenis Nike.

În fundal, telefonul ei este asaltat de notificări, iar mesajul clipului este sugestiv: „Se pare că toată lumea a aflat vestea. Trebuie să-mi schimb numărul”.

Good news travels fast. pic.twitter.com/R7x7EFPUJ8 — Serena Williams (@serenawilliams) June 1, 2026

Speculațiile privind o posibilă revenire au apărut încă de la finalul anului trecut, după ce Serena Williams a reintrat în programul de testare antidoping al International Tennis Integrity Agency.

Procedura era necesară pentru ca sportiva să poată deveni din nou eligibilă pentru competițiile oficiale, în conformitate cu regulile antidoping.

Queen’s Club pare locul perfect pentru a începe acest nou capitol. Iarba mi-a oferit unele dintre cele mai importante momente ale carierei mele și sunt entuziasmată să revin în competiție pe una dintre cele mai emblematice scene ale acestui sport. Serena Willaims, într-un comunicat, conform Daily Mail

Palmaresul Serenei Williams:

23 titluri de Grand Slam la simplu – cea mai titrată jucătoare în Era Open (din 1968 încoace)

la simplu – cea mai titrată jucătoare în Era Open (din 1968 încoace) 4 titluri olimpice: 1 aur la simplu (Londra 2012), 3 aur la dublu (2000, 2008, 2012) – alături de Venus Williams

1 aur la simplu (Londra 2012), 3 aur la dublu (2000, 2008, 2012) – alături de Venus Williams 73 de titluri WTA la simplu

Locul 1 mondial în clasamentul final de 5 ori (2002, 2009, 2013, 2014, 2015)

(2002, 2009, 2013, 2014, 2015) 319 săptămâni pe locul 1 mondial, dintre care 186 consecutive (la egalitate cu Steffi Graf)

Victoria Mboko, sportiva care ar urma să îi fie parteneră de dublu Serenei, traversează o perioadă foarte bună.

Canadianca de 19 ani a cucerit primele ei titluri în 2025, la Hong Kong și Montreal, iar în acest an a disputat alte trei finale, Adelaide, Doha și Strasbourg, toate pierdute.

