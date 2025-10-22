„Dennis Man, ce jucător!” Românul lui PSV, elogiat după prestația de vis din victoria cu Napoli: „A făcut de râs toți criticii”

PSV - NAPOLI 6-2. Dennis Man (27 de ani) a fost elogiat de presa din Olanda, după „dubla” reușită în partida disputată împotriva campioanei Italiei.

Dennis Man a devenit primul jucător român, după Adrian Mutu (46 de ani) în sezonul 2009 -2010, care marchează două goluri într-un meci din Liga Campionilor.

Internaționalul a punctat în minutele 54 și 80 ale meciului cu Napoli, iar prestația sa nu a fost trecută cu vederea de jurnaliștii olandezi.

PSV - NAPOLI 6-2 . Dennis Man, elogiat de presa din Olanda

„Ce jucător: Man. Românul i-a făcut de râs pe toți cei care l-au criticat după primele sale două apariții pentru PSV. Ce jucător a fost extrema dreapta în meciul de marți seara!

Omologii săi de la Napoli preferă să nu se mai gândească la Man. De data aceasta a existat o «echipă a meciului», dar altfel Man ar fi fost un candidat excelent”, au notat cei de la ed.nl.

„PSV a simțit miros de sânge după pauză, iar energicul Man a înscris din apropierea porții pentru 3-1.

Publicul era în picioare, iar încrederea celor de la PSV a crescut după al treilea gol, periculosul Man jucând un rol cheie”, a scris cei de la voetbalzone.nl.

8.5 a fost nota primită de Dennis Man din partea jurnaliștilor de la voetbalzone.nl

FOTO. Al doilea gol marcat de PSG, în meciul cu Napoli

Dennis Man, desemnat „Omul Meciului”

Grație performanței sale, Dennis Man a fost desemnat „Omul Meciului” de cei de la UEFA.

„Man a arătat o energie incredibilă în joc, atât în apărare, cât și în atac. De asemenea, a marcat două goluri”, a scris site-ul oficial UEFA,

First two @ChampionsLeague goals. First Player of the Match🌟

One to remember for Dennis Man! 🔥#PSVNAP pic.twitter.com/wqXkhPYoM7 — PSV (@PSV) October 21, 2025

Rezumat VIDEO. PSV - Napoli 6-2

