„Dennis Man, ce jucător!” Românul lui PSV, elogiat după prestația de vis din victoria cu Napoli: „A făcut de râs toți criticii”

- PSV - NAPOLI 6-2. Dennis Man (27 de ani) a fost elogiat de presa din Olanda, după „dubla” reușită în partida disputată împotriva campioanei Italiei.
Dennis Man a devenit primul jucător român, după Adrian Mutu (46 de ani) în sezonul 2009 -2010, care marchează două goluri într-un meci din Liga Campionilor.
Internaționalul a punctat în minutele 54 și 80 ale meciului cu Napoli, iar prestația sa nu a fost trecută cu vederea de jurnaliștii olandezi.
PSV - NAPOLI 6-2. Dennis Man, elogiat de presa din Olanda
„Ce jucător: Man. Românul i-a făcut de râs pe toți cei care l-au criticat după primele sale două apariții pentru PSV. Ce jucător a fost extrema dreapta în meciul de marți seara!
Omologii săi de la Napoli preferă să nu se mai gândească la Man. De data aceasta a existat o «echipă a meciului», dar altfel Man ar fi fost un candidat excelent”, au notat cei de la ed.nl.
„PSV a simțit miros de sânge după pauză, iar energicul Man a înscris din apropierea porții pentru 3-1.
Publicul era în picioare, iar încrederea celor de la PSV a crescut după al treilea gol, periculosul Man jucând un rol cheie”, a scris cei de la voetbalzone.nl.
Dennis Man, desemnat „Omul Meciului”
Grație performanței sale, Dennis Man a fost desemnat „Omul Meciului” de cei de la UEFA.
„Man a arătat o energie incredibilă în joc, atât în apărare, cât și în atac. De asemenea, a marcat două goluri”, a scris site-ul oficial UEFA,