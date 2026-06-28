Fani contra cost la Mondial Federația din Qatar, acuzată că a plătit suporteri să participe la CM: „Mulți dintre noi nu puseseră niciodată piciorul pe un stadion” +22 foto
Suporter qatarez. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Fani contra cost la Mondial Federația din Qatar, acuzată că a plătit suporteri să participe la CM: „Mulți dintre noi nu puseseră niciodată piciorul pe un stadion”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 21:33
alt-text Actualizat: 28.06.2026, ora 21:33
  • Federația de Fotbal din Qatar este acuzată că ar fi recrutat și plătit suporteri în Statele Unite pentru ca naționala să aibă parte de susținere în tribune la Campionatul Mondial.
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Dezvăluirea a fost făcută de publicația britanică The Telegraph, după eliminarea Qatarului din faza grupelor.

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Federația Qatarului, acuzată că ar fi plătit suporteri pentru turneul final

Programul ar fi vizat aproximativ 1.000 de persoane, însă presa britanică scrie că numărul celor implicați ar fi putut ajunge la aproape 2.000. Participanții au primit tricouri, fulare, steaguri și alte obiecte în culorile Qatarului, pentru a crea o imagine cât mai convingătoare în tribune.

Qatar a jucat în grupă cu Elveția, Canada și Bosnia și Herțegovina, dar nu a reușit să meargă mai departe.

Potrivit presei britanice, înaintea ultimului meci, cu Bosnia, federația ar fi recrutat suporteri inclusiv din Statele Unite și le-ar fi oferit aproximativ 500 de bilete, cazare și echipament în culorile naționalei.

FOTO: Fanii Qatarului la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada

Montaj cu fanii Qatarului la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026. Foto: Instagram / @qfa
Montaj cu fanii Qatarului la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026. Foto: Instagram / @qfa

Galerie foto (22 imagini)

Montaj cu fanii Qatarului la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026. Foto: Instagram / @qfa Montaj cu fanii Qatarului la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026. Foto: Instagram / @qfa Montaj cu fanii Qatarului la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026. Foto: Instagram / @qfa Montaj cu fanii Qatarului la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026. Foto: Instagram / @qfa Montaj cu fanii Qatarului la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026. Foto: Instagram / @qfa
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Pentru ca totul să pară cât mai natural, aceștia ar fi primit indicații despre cum să se comporte în timpul meciului, după care au plecat împreună spre stadion, cântând și fluturând steaguri.

„Mulți dintre noi nu puseseră niciodată piciorul pe un stadion. Vestea că Qatar oferea bilete gratuite și acoperea cheltuielile s-a răspândit rapid”, a declarat unul dintre participanți

Un alt suporter a povestit că a aplicat alături de prietenii săi pentru că programul accepta persoane cu legături în zona Golfului, nu doar cetățeni din Qatar.

Subiectul nu este unul nou pentru federația de la Doha. Și la Mondialul din 2022, găzduit de Qatar, au existat relatări despre suporteri plătiți sau aduși pentru a crea atmosferă, acuzații respinse atunci de organizatori.

Le sunt recunoscător fanilor noștri. Sunt o minoritate, dar au încercat să ne susțină și să fie alături de noi. Îmi pare rău pentru ei, dar cred că, deși nu ne-am atins obiectivul, pot fi mândri de această echipă. Julen Lopetegui, selecționerul Qatarului

Rezultatele Qatarului la Campionatul Mondial 2026:

  • Qatar - Elveția 1-1
  • Canada - Qatar 6-0
  • Bosnia și Herțegovina - Qatar 3-1

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