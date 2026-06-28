Ce se întâmplă cu stadionul Dinamo VIDEO. Primarul Sectorului 2, detalii de ultimă oră despre întreruperea lucrărilor +19 foto
Rareș Hopincă/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
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Ce se întâmplă cu stadionul Dinamo VIDEO. Primarul Sectorului 2, detalii de ultimă oră despre întreruperea lucrărilor

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 20:27
alt-text Actualizat: 28.06.2026, ora 20:28
  • Rareș Hopincă (41 de ani), primarul Sectorului 2, susține că construirea noului stadion Dinamo este în grafic.
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Lucrările la noul stadion Dinamo s-au oprit la mijlocul lui iunie, după 4 luni de la începerea oficială a demolării.

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VIDEO. Rareș Hopincă, despre noul stadion Dinamo: „Ne așteptăm să finalizăm la sfârșitul lui 2028”

„Nu stagnează lucrările. Ne aflăm în faza de proiectare, este una normală. A existat o comunicare publică din partea CNI.

Din câte am văzut, undeva în luna august vor reîncepe lucrările după acceptarea proiectului tehnic, iar această perioadă nu influențează graficul final de finalizare al lucrărilor.

Ne așteptăm să finalizăm la sfârșitul lui 2028. Fondurile există și la Primăria Sectorului 2 și la Ministerul Dezvoltării, și abia așteptăm să reluăm lucrările”, a declarat Rareș Hopincă în cadrul evenimentului BCR Sport Arena Streetball.

Comunicatul CNI despre noul stadion Dinamo

Pe 19 iunie, CNI a făcut câteva precizări importante despre continuarea demolării și despre noua arenă, pentru prosport.ro:

„Lucrările de demolare aferente Fazei I au fost realizate în proporție de aproximativ 70%. […]

În prezent nu există blocaje. Sunt în curs de definitivare soluțiile tehnice rezultate în urma studiilor efectuate în teren de antreprenor. Întârzierile acumulate până în acest moment au fost generate în principal de timpul necesar obținerii avizelor și autorizațiilor de construire. […]

Există indicii că valoarea investiției ar putea depăși estimările din studiul de fezabilitate. Totuși, în lipsa finalizării proiectului, aceste eventuale costuri suplimentare nu au fost încă cuantificate. […]

Au fost obținute autorizațiile de desființare pentru construcțiile existente pe amplasament. De asemenea, au fost emise toate autorizațiile de construire necesare pentru cele trei componente ale proiectului: galeria tehnică destinată relocării rețelei de termificare, Arena Multifuncțională Dinamo și turnul heliportului aferent Spitalului Floreasca. […]

Până în acest moment au fost finalizate expertizele tehnice și studiile de mediu și geologice necesare elaborării proiectului tehnic.

Având în vedere complexitatea investiției și particularitățile amplasamentului, pe parcursul implementării pot apărea necesități suplimentare privind realizarea unor noi expertize sau studii speciale. […]

CNI estimează că Ordinul de Începere a lucrărilor de execuție și reluarea demolărilor aferente Fazei a II-a vor avea loc în luna august 2026. […]

La momentul prezent nu sunt estimate alte întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Data de 19 ianuarie 2029 reprezintă termenul înscris în autorizația de desființare. În ceea ce privește execuția propriu-zisă, contractul prevede o durată de 750 de zile pentru realizare lucrărilor”.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv. Va costa 117 milioane de euro.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2

Galerie foto (19 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
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