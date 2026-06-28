Florin Tănase a semnat VIDEO. Căpitanul FCSB s-a înțeles cu Becali, dar l-a și înțepat: „Nu a spus și că renunțam la bonusuri de 500.000 de euro”

Florin Tănase (31 de ani) a oferit primele declarații după ce a ajuns la un acord cu Gigi Becali (68 de ani) pentru prelungirea contractului cu FCSB.

Mijlocașul a plecat în cantonamentul din Olanda în această dimineață pentru a se alătura colegilor.

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După mai multe săptămâni de incertitudini, patronul de la FCSB a bătut palma cu Florin Tănase pentru prelungirea contractului, scadent pe 30 iunie.

„Decarul” roș-albaștrilor a semnat pe doi ani și a plecat în Olanda.

Florin Tănase a plecat în cantonamentul din Olanda

Tănase a lămurit și situația împrumutului cerut lui Becali și a explicat motivul pentru care nu a dat curs ofertei din China.

„S-a terminat. Am discutat ieri cu domnul Becali. L-am întrebat dacă e supărat că n-am plecat cu echipa. I-am explicat că eu nu am cum să plec pentru că nu aveam contract, chiar dacă aveam o relație de prietenie.

Când ai o altă ofertă pe masă, e diferit. Te poți accidenta și poți pierde totul.

Eu așteptam o ofertă verbală, nu neapărat scrisă. Când i-am făcut eu acea propunere, rămăsese că se gândește, că mă va suna și nu m-a sunat.

S-a tot vorbit și de acel împrumut. I-am propus asta, e adevărat, dar nu a spus și că eu renunțam la bonusuri de peste 500.000 de euro.

Noul contract se va întinde pe doi ani, așa cum a fost și cel precedent.

Eu am vrut pe 4 ani, de aceea i-am făcut propunerea aceea, ca să nu mai plec. Nu știu câți fotbaliști ar fi renunțat la atâția bani. Tocmai din prietenie am făcut-o, ca să nu câștig de la dânsul atâția bani.

Oferta din China? Dacă le spuneam să îmi ia biletul de avion, eram plecat de ieri probabil, iar acum nu mai eram aici. Am stat, am analizat, dar e prea departe ca să merg cu familia acolo. Era greu.

Da, am rămas prieten cu Gigi Becali. Toată viața o să fim prieteni. Îi sunt recunoscător pentru că m-a ajutat de multe ori.

Îmi aduc aminte că acum vreo 10 ani au fost și mai complicate negocierile, s-a ridicat de la masă de vreo două ori”, a spus Florin Tănase.

Cifrele lui Florin Tănase, în cei doi ani, 2024-2026 de la revenirea de la FCSB

93 de meciuri jucate

22 goluri marcate

14 pase de gol

23 de meciuri în Europa

2 goluri marcate în cupele europene

5 pase de gol în Europa

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