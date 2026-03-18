Avocații lui Quincy Promes (34 de ani), fostul jucător de la Ajax și Sevilla, au declarat că olandezul a recunoscut că și-a înjunghiat vărul, în urma unui conflict în anul 2020.

Promes mai este acuzat și de trafic de cocaină, fiind condamnat la șase ani de închisoare, dar avocații săi resping implicarea fostului fotbalist în acest caz.

În iulie 2020, Quincy Promes a intrat în conflict cu vărul său, după ce acesta ar fi furat mai multe bijuterii în timpul unei petreceri.

A avut loc o altercație între cei doi, iar Promes a recurs la un gest șocant: și-a înjunghiat vărul în genunchi!

Quincy Promes a recunoscut că și-a înjunghiat vărul

Geert-Jan și Carry Knoops, avocații lui Quincy Promes, au transmis că fostul fotbalist și-a recunoscut fapta, după 6 ani de la incidentul cumplit în care a fost implicat.

„Domnul Promes l-a înjunghiat o singură dată cu un cuțit”, au spus avocații, legat de ruda fotbalistului. Aceștia mai susțin că gestul olandezului a fost făcut doar în legitimă apărare, conform marca.com.

Avocații olandezului au precizat că Promes nu și-a recunoscut fapta până acum din cauză că îi era teamă și simțea o furie imensă, conform nltimes.nl.

Sincer, îmi pierdusem încrederea în sistemul de justiție Quincy Promes

Olandezul și-a exprimat furia din cauza faptului că a fost catalogat drept un „infractor periculos” de către autorități, ceea ce a dus la un tratament dur în momentul când a fost arestat în Dubai, anul trecut.

„Experiențele mele teribile de acolo mi-au lăsat o amprentă pe viață”, a adăugat Quincy Promes. Acesta a mai adăugat că a fost ținut la izolare timp de câteva zile și supus unor interogări de lungă durată în timp ce era încătușat și legat la ochi.

Promes mai este acuzat și de trafic de cocaină la scară largă (aproximativ 1.300 de kilograme) și, pentru ambele fapte, fostul fotbalist de la Ajax a primit o pedeapsă totală de 7 ani și 5 luni de închisoare.

Promes va fi audiat de poliție

Quincy Promes urmează să dea declarații la poliție după ce a recunoscut că și-a înjunghiat vărul, dar și despre traficul de cocaină pentru care mai este acuzat.

Ședințele la Curtea de Apel din Amsterdam vor avea loc pe 30 noiembrie și 2 decembrie, anul acesta.

Vor avea loc și ședințe procedurale preliminare, întrucât Promes se află în arest preventiv, situație care necesită o reevaluare judiciară la fiecare trei luni.

De-a lungul carierei sale, Quincy Promes a jucat pentru Ajax, FC Twente, Sevilla, Spartak Moscova și United FC.

Promes a jucat ultimul meci în ianuarie 2025, pentru formația din Emirate, United FC, scor 1-1, cu Riga FC, iar ultima apariție oficială a acestuia a fost în decembrie 2023, pe când evoluat pentru Spartak Moscova, scor 3-0 cu Samara.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport