Declarații scandaloase  Fostul atacant de la Atletico Madrid l-a imitat pe Gigi Becali! derapaj rasist  la CM 2026: „Nu au concentrarea necesară”
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Declarații scandaloase Fostul atacant de la Atletico Madrid l-a imitat pe Gigi Becali! derapaj rasist la CM 2026: „Nu au concentrarea necesară”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.06.2026, ora 22:34
alt-text Actualizat: 22.06.2026, ora 22:34
  • Rade Bogdanovic (56 de ani), fostul jucător al lui Atletico Madrid, a venit din nou cu o serie de declarații rasiste, la CM 2026.
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În calitate de comentator al televiziunii publice sârbe RTS, Bogdanovic a urmărit meciul Belgia - Iran, scor 0-0, din cadrul grupei G de la turneul final.

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Rade Bogdanovic: „Jucătorii de culoare nu au concentrarea necesară”

Fostul atacant a venit cu o serie de declarații rasiste la adresa jucătorilor de culoare.

„La acest nivel, să fii ultimul apărător, să greșești la o fază fixă și să ajungi să fii eliminat…

Am spus întotdeauna că acești jucători, și nu sunt rasist, dar jucătorii de culoare nu au concentrarea necesară pentru a rezista mai mult de 60-80 de minute”, a spus Bogdanovic, citat de marca.com.

Acesta a făcut referire la eliminarea belgianului de origine congoleză Nathan Ngoy, din minutul 67 al partidei cu Iran de la CM 2026. Acesta a comis un fault după ce a pierdut mingea în urma unei erori defensive.

Am jucat alături de ei. Când disputam meciuri, uneori trebuia să ne supraveghem chiar propriii colegi pentru a nu face o greșeală. Rade Bogdanovic, fost jucător la Atletico Madrid

Prezentatorul emisiunii l-a rugat pe Rade Bogdanovic să se gândească din nou la declarațiile sale, dar sârbul nu și-a retras cuvintele.

„Dacă am vrea să intrăm în detalii, am putea face asta. Și ei fac greșeli. Evident, nu generalizez, dar majoritatea nu au suficientă concentrare și de aici apar astfel de situații”.

Nu este pentru prima dată când Bogdanovic vine cu astfel de declarații rasiste.

În 2019, el a susținut că scăderea de formă a echipei Borussia Dortmund din acea perioadă a coincis cu decizia antrenorului de „a alinia patru jucători de culoare în defensivă spre finalul sezonului precedent din Bundesliga”.

De-a lungul carierei sale, Rade Bogdanovic a evoluat pentru Atletico Madrid, NAC Breda, Werder Bremen, Pohang Atom sau Al-Wahda.

S-a retras în anul 2005 și a cucerit un singur trofeu în Europa, Cupa Germaniei în anul 1999, alături de Werder Bremen.

La fel ca Gigi Becali!

Declarațiile rasiste ale lui Bogdanovic sunt similare cu cele date de patronul FCSB în urmă cu doar 3 zile.

„Ăștia, știți la cine mă refer, nu înțeleg. Ăștia care vin din țările africane nu înțeleg, nu poți să o scoți la capăt cu ei.

Nu vreau să vorbesc mai multe ca să nu se interpreteze. Nu te înțelegi cu ei. Lucescu îmi spunea niște lucruri, dar nu le mai repet acum”, a spus Gigi Becali la Digi Sport, în momentul în care a fost întrebat de starea lui Ngezana după operație.

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