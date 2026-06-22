Noi întăriri pentru Sepsi Nou-promovata din Liga 1 a anunțat transferul unui dublu campion al Danemarcei

Aboubakar Keita (28 de ani), mijlocaș care a cucerit de două ori titlul în Danemarca, a semnat cu Sepsi, echipă proaspăt revenită în primul eșalon al României.

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Echipa antrenată de Ovidiu Burcă continuă să se întărească pentru sezonul viitor. Luni, Sepsi a oficializat nu mai puțin de două transferuri.

Sepsi l-a transferat pe Aboubakar Keita

„Sepsi OSK își întărește în continuare lotul: clubul nostru a ajuns la un acord și cu mijlocașul defensiv Aboubakar Keita.

Fotbalistul din Coasta de Fildeș, care a evoluat ultima dată la Diosgyori VTK, a semnat o înțelegere pe un an, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon”, a transmis clubul din Sfântu Gheorghe, pe Facebook.

Mijlocașul defensiv Aboubakar Keita și-a început cariera la academia celor de la Copenhaga. A făcut pasul la echipa mare în 2016 și a fost împrumutat în mai multe rânduri la Halmstads, Stabaek și OH Leuven.

A cucerit două titluri și două Cupe ale Danemarcei alături de FC Copenhaga (2016, 2017). A bifat și o prezență în grupele Ligii Campionilor.

De-a lungul carierei, Aboubakar Keita a mai jucat pentru Charleroi, Ness Ziona, AIK, Ujpest sau Nyiregyhaza Spartacus.

250.000 de euro este cota de piață a lui Aboubakar Keita, conform Transfermarkt

În ultimul sezon, jucătorul originar din Coasta de Fildeș a bifat 28 de meciuri pentru Diosgyor, reușind să înscrie 4 goluri.

Tot luni, Sepsi a mai oficializat transferul brazilianului Gustavo Cascardo, fotbalist cotat la 700.000 de euro, conform Transfermarkt.

Printre jucătorii aduși vara aceasta de formația din Sfântu Gheorghe se mai numără Bogdan Vătăjelu, Doru Andrei și David Lazar.

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