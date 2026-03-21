Căbuz, gafă incredibilă după convocare VIDEO. Jucătorul chemat de urgență la națională a comis-o în FC Argeș - U Cluj

FC ARGEȘ - U CLUJ 0-1. Cătălin Căbuz (29 de ani), portarul piteștenilor, a gafat decisiv în ultimul meci al etapei secunde din play-off-ul Ligii 1.

La doar câteva ore după ce a aflat că va fi convocat la echipa națională pentru meciul cu Turcia, Căbuz a furnizat un luft incredibil, care a ajutat-o pe U Cluj să plece cu toate cele trei puncte de la Mioveni.

În minutul 82, la scorul de 0-0, Borța a trimis o minge în spate, care nu părea că-i va pune probleme portarului piteștenilor. Lucrurile nu au stat deloc așa.

Fără să fie presat de vreun adversar, Căbuz a încercat să degajeze cu piciorul drept, însă s-a poziționat prost, iar balonul i-a sărit din piciorul stâng și a ajuns în poartă.

Imediat după gafa portarului, mai mulți jucători ai celor de la FC Argeș și-au pus mâinile în cap. Ba chiar mai mult, Leard Sadriu (24 de ani), fundașul kosovar al piteștenilor, s-a pus în genunchi pe gazon.

În urma acestui eșec, FC Argeș este pe locul 5, cu 28 de puncte, în timp ce U Cluj a preluat poziția de lider, cu 33 de puncte, la egalitate cu U Craiova, însă cu un golaveraj mai bun.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 2 33 2 U Craiova 2 33 3 Rapid 2 31 4 CFR Cluj 2 30* 5 FC Argeș 2 28 6 Dinamo 2 26

*️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

