Căbuz, gafă incredibilă după convocare VIDEO. Jucătorul chemat de urgență la națională a comis-o în FC Argeș - U Cluj

- FC ARGEȘ - U CLUJ 0-1. Cătălin Căbuz (29 de ani), portarul piteștenilor, a gafat decisiv în ultimul meci al etapei secunde din play-off-ul Ligii 1.
La doar câteva ore după ce a aflat că va fi convocat la echipa națională pentru meciul cu Turcia, Căbuz a furnizat un luft incredibil, care a ajutat-o pe U Cluj să plece cu toate cele trei puncte de la Mioveni.
FC ARGEȘ - U CLUJ 0-1. Cătălin Căbuz, gafă uriașă după convocare
În minutul 82, la scorul de 0-0, Borța a trimis o minge în spate, care nu părea că-i va pune probleme portarului piteștenilor. Lucrurile nu au stat deloc așa.
Fără să fie presat de vreun adversar, Căbuz a încercat să degajeze cu piciorul drept, însă s-a poziționat prost, iar balonul i-a sărit din piciorul stâng și a ajuns în poartă.
Imediat după gafa portarului, mai mulți jucători ai celor de la FC Argeș și-au pus mâinile în cap. Ba chiar mai mult, Leard Sadriu (24 de ani), fundașul kosovar al piteștenilor, s-a pus în genunchi pe gazon.
În urma acestui eșec, FC Argeș este pe locul 5, cu 28 de puncte, în timp ce U Cluj a preluat poziția de lider, cu 33 de puncte, la egalitate cu U Craiova, însă cu un golaveraj mai bun.
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Cluj
|2
|33
|2
|U Craiova
|2
|33
|3
|Rapid
|2
|31
|4
|CFR Cluj
|2
|30*
|5
|FC Argeș
|2
|28
|6
|Dinamo
|2
|26
*️ - beneficiază de rotunjire