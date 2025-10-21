„Nu am fost respectat!” Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare”

Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a venit cu o primă reacție la trei zile după ce s-a despărțit de U Cluj.

Deși colaborarea ar fi trebuit să se încheie pe cale amiabilă, lucrurile nu au fost atât de simple, potrivit afirmațiilor antrenorului, acesta fiind dezamăgit de atitudinea conducerii clubului.

Sabău și-a anunțat demisia după eșecul din ultima etapă, 0-2 cu Botoșani, iar conducerea a acceptat solicitarea acestuia, după ce în urmă cu două săptămâni, după un alt eșec, 1-2 cu Csikszereda, oficialii l-au convins să rămână.

Ioan Ovidiu Sabău: „ M-a durut foarte tare pentru că nu am fost respectat”

Acum, tehnicianul vine cu detalii noi despre situația în care se află, după ce conducerea i-a cerut să se prezinte în continuare la antrenament.

„Mă interesează doar ca echipa să aibă liniște, doar că după ceea ce s-a întâmplat ieri am rămas cu un gust amar. Mi-am dat seama că nu am fost respectat de către conducere. Îmi pare rău să spun asta. Este simplu. De comun acord, după joc, am zis că e bine să plec eu, echipa are nevoie de altceva.

Ieri (n.r. - luni) trebuia să reziliem contractul, dar ei au spus că trebuie să apară ca demisie. Să scriu demisie, dar avocatul a spus că nu se poate asta, din punct de vedere legal, nu că nu aș fi vrut eu. Atunci au zis că nu se poate semna și că trebuie să mă prezint la echipă. Asta m-a durut foarte tare.

Să te duci să te prezinți în fața echipei după ce ai plecat, asta mi se pare penibil. Lipsă totală de respect. M-a durut foarte tare pentru că mi-am dat seama că nu am fost respectat de cei care au fost lângă mine. După un an excepțional, nopți nedormite, implicare totală... Nu am putut să înțeleg”, a declarat Sabău, potrivit digisport.ro.

Tehnicianul a refuzat să ofere detalii suplimentare, pentru a nu destabiliza atmosfera din cadrul clubului.

„Nu o să spun alte lucruri, vreau doar ca echipa să aibă liniște. Sunt greșeli care se pot face de ambele părți, dar să ajungi să ți se spună să te prezinți la echipă dacă nu ești de acord cu ce își doresc ei... Doar să semnezi o demisie să dea bine pentru public. Să nu te gândești la o persoană că o pui într-o situație penibilă...

Nu mă așteptam, dar am realizat că am fost naiv. Asta e realitatea. Sunt convins că asta nu a fost doar din partea unei singure persoane, toți din club știau. Așa ceva nu trebuia să fie permis, ca eu să mă întorc în fața jucătorilor. Singurul lucru de care mă leg, în rest nu am ce să spun”.

Sabău: „Nu puteam să mai vând iluzii”

„Situația nu este de acum, e mult mai veche. Eu am anticipat și a fost doar o chestiune de timp. Era cel mai corect să ne despărțim în vară, am discutat de două ori atunci să vină altcineva. Atunci nu au dorit cei din conducere pentru că era vorba de imagine, echipa mergea bine și, dacă lucrurile nu funcționau, răspunderea cădea pe ei. Eu am anticipat și am vrut binele clubului. Am avut 3 mandate.

În primul an a fost o presiune enormă, m-a stors pur și simplu. Echipa era la retrogradare. Am salvat-o, apoi am jucat o finală. Am plecat, apoi am revenit din nou să salvez echipa și iarăși am pierdut o finală pentru Conference League, la 11 metri. Nu a fost ușor. După care a venit un an senzațional. Am vrut să construiesc echipa, nu a fost doar despre tactică, ci și o muncă psihologică. După 3 ani ești stors ca antrenor.

Am considerat că ne trebuie investiții, 4-5-6 jucători care să crească nivelul, mult peste ceea ce aveam noi. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat. Lumea nu mai accepta să nu fim în play-off. Eu nu puteam să mai vând iluzii, să le mai dau fanilor firimituri. Cei din conducere au avut un alt discurs, nu vreau să comentez”, a mai spus Sabău.

Sabău a antrenat Universitatea Cluj timp de aproape trei ani, începând cu data de 1 ianuarie 2023, cu o pauză de două luni, în vara aceluiași an.

