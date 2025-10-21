„Nu am fost respectat!” Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare” +8 foto
Ioan Ovidiu Sabău
Superliga

„Nu am fost respectat!” Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 21.10.2025, ora 12:55
alt-text Actualizat: 21.10.2025, ora 12:55
  • Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a venit cu o primă reacție la trei zile după ce s-a despărțit de U Cluj.
  • Deși colaborarea ar fi trebuit să se încheie pe cale amiabilă, lucrurile nu au fost atât de simple, potrivit afirmațiilor antrenorului, acesta fiind dezamăgit de atitudinea conducerii clubului.

Sabău și-a anunțat demisia după eșecul din ultima etapă, 0-2 cu Botoșani, iar conducerea a acceptat solicitarea acestuia, după ce în urmă cu două săptămâni, după un alt eșec, 1-2 cu Csikszereda, oficialii l-au convins să rămână.

Planul lui Chivu Anunțul făcut de antrenorul român înainte de Saint-Gilloise - Inter : „Acesta e obiectivul nostru”
Citește și
Planul lui Chivu Anunțul făcut de antrenorul român înainte de Saint-Gilloise - Inter: „Acesta e obiectivul nostru”
Citește mai mult
Planul lui Chivu Anunțul făcut de antrenorul român înainte de Saint-Gilloise - Inter : „Acesta e obiectivul nostru”

Ioan Ovidiu Sabău: „M-a durut foarte tare pentru că nu am fost respectat”

Acum, tehnicianul vine cu detalii noi despre situația în care se află, după ce conducerea i-a cerut să se prezinte în continuare la antrenament.

„Mă interesează doar ca echipa să aibă liniște, doar că după ceea ce s-a întâmplat ieri am rămas cu un gust amar. Mi-am dat seama că nu am fost respectat de către conducere. Îmi pare rău să spun asta. Este simplu. De comun acord, după joc, am zis că e bine să plec eu, echipa are nevoie de altceva.

Ieri (n.r. - luni) trebuia să reziliem contractul, dar ei au spus că trebuie să apară ca demisie. Să scriu demisie, dar avocatul a spus că nu se poate asta, din punct de vedere legal, nu că nu aș fi vrut eu. Atunci au zis că nu se poate semna și că trebuie să mă prezint la echipă. Asta m-a durut foarte tare.

Să te duci să te prezinți în fața echipei după ce ai plecat, asta mi se pare penibil. Lipsă totală de respect. M-a durut foarte tare pentru că mi-am dat seama că nu am fost respectat de cei care au fost lângă mine. După un an excepțional, nopți nedormite, implicare totală... Nu am putut să înțeleg”, a declarat Sabău, potrivit digisport.ro.

Tehnicianul a refuzat să ofere detalii suplimentare, pentru a nu destabiliza atmosfera din cadrul clubului.

„Nu o să spun alte lucruri, vreau doar ca echipa să aibă liniște. Sunt greșeli care se pot face de ambele părți, dar să ajungi să ți se spună să te prezinți la echipă dacă nu ești de acord cu ce își doresc ei... Doar să semnezi o demisie să dea bine pentru public. Să nu te gândești la o persoană că o pui într-o situație penibilă...

Nu mă așteptam, dar am realizat că am fost naiv. Asta e realitatea. Sunt convins că asta nu a fost doar din partea unei singure persoane, toți din club știau. Așa ceva nu trebuia să fie permis, ca eu să mă întorc în fața jucătorilor. Singurul lucru de care mă leg, în rest nu am ce să spun”.

FOTO. Derby-ul U Cluj - CFR Cluj 2-2, din urmă cu trei săptămâni

U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (7).jpeg
U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (7).jpeg

Galerie foto (8 imagini)

U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (1).jpeg U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (2).jpeg U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (3).jpeg U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (4).jpeg U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (5).jpeg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Sabău: „Nu puteam să mai vând iluzii”

„Situația nu este de acum, e mult mai veche. Eu am anticipat și a fost doar o chestiune de timp. Era cel mai corect să ne despărțim în vară, am discutat de două ori atunci să vină altcineva. Atunci nu au dorit cei din conducere pentru că era vorba de imagine, echipa mergea bine și, dacă lucrurile nu funcționau, răspunderea cădea pe ei. Eu am anticipat și am vrut binele clubului. Am avut 3 mandate.

În primul an a fost o presiune enormă, m-a stors pur și simplu. Echipa era la retrogradare. Am salvat-o, apoi am jucat o finală. Am plecat, apoi am revenit din nou să salvez echipa și iarăși am pierdut o finală pentru Conference League, la 11 metri. Nu a fost ușor. După care a venit un an senzațional. Am vrut să construiesc echipa, nu a fost doar despre tactică, ci și o muncă psihologică. După 3 ani ești stors ca antrenor.

Am considerat că ne trebuie investiții, 4-5-6 jucători care să crească nivelul, mult peste ceea ce aveam noi. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat. Lumea nu mai accepta să nu fim în play-off. Eu nu puteam să mai vând iluzii, să le mai dau fanilor firimituri. Cei din conducere au avut un alt discurs, nu vreau să comentez”, a mai spus Sabău.

Sabău a antrenat Universitatea Cluj timp de aproape trei ani, începând cu data de 1 ianuarie 2023, cu o pauză de două luni, în vara aceluiași an.

Citește și

Sava se întoarce pe bancă Deși a fost titular în primele șase meciuri din Serie A, românul a fost dat deoparte » Anunțul făcut de antrenor
Stranieri
12:09
Sava se întoarce pe bancă Deși a fost titular în primele șase meciuri din Serie A, românul a fost dat deoparte » Anunțul făcut de antrenor
Citește mai mult
Sava se întoarce pe bancă Deși a fost titular în primele șase meciuri din Serie A, românul a fost dat deoparte » Anunțul făcut de antrenor
Atletico s-a plâns la UEFA Scandal înainte de meciul cu Arsenal din Liga Campionilor » Motivul incredibil al plângerii
Liga Campionilor
11:23
Atletico s-a plâns la UEFA Scandal înainte de meciul cu Arsenal din Liga Campionilor » Motivul incredibil al plângerii
Citește mai mult
Atletico s-a plâns la UEFA Scandal înainte de meciul cu Arsenal din Liga Campionilor » Motivul incredibil al plângerii

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE. 18 milioane de euro au fost dați de către guvernul Viktor Orbán pentru 16 companii din Transilvania, multe conectate politic. Banii trec printr-o fundație la care s-a referit și un actual consilier al președintelui Nicușor Dan
INVESTIGAȚIE. 18 milioane de euro au fost dați de către guvernul Viktor Orbán pentru 16 companii din Transilvania, multe conectate politic. Banii trec printr-o fundație la care s-a referit și un actual consilier al președintelui Nicușor Dan
INVESTIGAȚIE. 18 milioane de euro au fost dați de către guvernul Viktor Orbán pentru 16 companii din Transilvania, multe conectate politic. Banii trec printr-o fundație la care s-a referit și un actual consilier al președintelui Nicușor Dan
Ioan Ovidiu Sabau Universitatea Cluj demisie u cluj dezvăluiri
Știrile zilei din sport
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii:  „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”
Superliga
21.10
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii: „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”
Citește mai mult
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii:  „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”
Dinamo, în deficit financiar   Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Superliga
21.10
Dinamo, în deficit financiar Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Citește mai mult
Dinamo, în deficit financiar   Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Gimnastica
21.10
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Citește mai mult
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna  Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
Europa League
21.10
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
Citește mai mult
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna  Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah
Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah
09:05
Îi calcă pe urmele tatălui său Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo are același început de carieră ca starul portughez
Îi calcă pe urmele tatălui său  Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo are același început de carieră ca starul portughez
23:55
„Dublă” Dennis Man în UCL! Românul de la PSV a înscris de două ori cu Napoli + Interul lui Chivu are maximum de puncte
„Dublă” Dennis Man în UCL!  Românul de la PSV a înscris de două ori cu Napoli + Interul lui Chivu are maximum de puncte
22:42
Petrescu se întoarce la CFR! OFICIAL Mandorlini a fost demis! Varga a anunțat când revine „Bursucul” pe bancă
Petrescu se întoarce la CFR! OFICIAL Mandorlini a fost demis! Varga a anunțat când revine „Bursucul” pe bancă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Top stiri din sport
„Își dorește să plece”  Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
Campionate
21.10
„Își dorește să plece” Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
Citește mai mult
„Își dorește să plece”  Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Superliga
21.10
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Citește mai mult
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Diverse
21.10
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Citește mai mult
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat”
Diverse
21.10
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat”
Citește mai mult
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat”

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 38 rapid 47 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
22.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share