A pulverizat Turul Franței Pogacar are al 5-lea titlu după 6 etape. Două recorduri majore, în fața lui. Moment amuzant cu Macron

- Tadej Pogacar, 27 de ani, a anulat din start orice concurență în Turul Franței 2026, cu două victorii în primele șase etape, una de record pe Tourmalet.
- În acest an, va egala faimosul cvartet cu cinci titluri în Turul Franței. În 2027-2028, se așteaptă să intre definitiv în istoria ciclismului.
Lumea întreagă îl aștepta pe Tadej Pogacar învingător la Paris, pe 26 iulie, după cea de-a 21-a și ultima etapă a Turului Franței.
Dar toți sperau să vadă și un strop de suspans în această ediție, dat de replicile lui Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel și Paul Seixas.
Nu a existat niciun suspans. Încă din etapa a 6-a, slovenul a încheiat orice discuție. Liderul lui UAE Team Emirates XRG a evadat cu 43 de kilometri înainte de final, a spulberat recordul pe legendarul Tourmalet în Pirinei și a câștigat, lăsându-i mult în spate pe ceilalți rivali în clasamentul general.
Țintele lui Pogacar în Turul Franței: al 6-lea titlu și recordul etapelor câștigate
Al 5-lea său titlu în Turul Franței e aproape decis după numai șase etape.
Va egala recordul all-time al faimosului cvartet Anquetil-Merckx-Hinault-Indurain. Și, în acest ritm, Pogi va bate în curând marile performanțe ale celui mai important Tur al ciclismului mondial.
Are 27 de ani. Pe 21 septembrie, împlinește 28. Vârsta la care va deveni unicul recordman al Franței: toate estimările îl văd campion și în 2027. A 6-a oară.
Momentan, Tadej a câștigat 23 de etape în Hexagon. Recordul îi aparține lui Mark Cavendish (35), dar îl va depăși în câțiva ani.
- Pogacar ar putea atinge 27 în 2026, 33 în 2027 și 39 în 2028!
„Ne-am spus: «Dacă explodăm, explodăm»”. Macron i-a strâns mâna peste 21 de secunde
„Avem o echipă grozavă, așa că suntem cu toții pe deplin dedicați executării planului și orice se întâmplă, se întâmplă.
Ne-am spus: «Dacă explodăm, explodăm». Dar a ieșit bine. Am reușit cu adevărat să facem ceea ce plănuiserăm”, a declarat slovenul după cursa zdrobitoare de pe Tourmalet.
Un moment amuzant la sfârșitul etapei. Îl aștepta președintele francez Emmanuel Macron, care i-a strâns mâna peste 21 de secunde!
Top 6 în Turul Franței 2026
- Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG)
- Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) + 2’42”
- Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) + 3’27”
- Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) + 3’30”
- Juan Ayuso (Lidl-Trek) + 3’34”
- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) + 3’55”