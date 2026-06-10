„Golul acela nu-l uit” Radu Drăgușin dezvăluie care e favorita sa la câștigarea CM 2026 și momentul antologic pe care-l reține din istoria Mondialelor
Radu Drăgușin. Foto: SportPictures
Nationala

„Golul acela nu-l uit” Radu Drăgușin dezvăluie care e favorita sa la câștigarea CM 2026 și momentul antologic pe care-l reține din istoria Mondialelor

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 10.06.2026, ora 17:29
alt-text Actualizat: 10.06.2026, ora 17:55
  • Radu Drăgușin, 24 de ani, a acordat un scurt interviu pentru Locker Room, în care a răspuns la câteva întrebări legate de istoria Campionatelor Mondiale.
  • Dacă ar putea da timpul înapoi, fundașul României a declarat că ar fi dorit să joace în echipă cu un brazilian celebru.
  • Mbappe sau Kane? Pe cine a ales apărătorul lui Tottenham drept golgheter al CM 2026? Răspunsul, în rândurile de mai jos.
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Scăpat de grijile retrogradării cu Tottenham, care s-a salvat în ultima etapă, după ce a învins, scor 1-0, Everton, Radu Drăgușin are un mare regret. Acela că nu merge, alături de naționala României, la Campionatul Mondial din Canada, Mexic și SUA.

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Radu Drăgușin: „Golul lui Maradona”

Înainte de a pleca în vacanță, fundașul și-a făcut timp pentru a dezvălui câteva dintre preferințele sale legate de cea mai mare competiție fotbalistică a planetei într-un interviu acordat celor de la Locker Room.

Întrebat care sunt cele mai timpurii amintiri ale sale legate de un Mondial, Drăgușin a spus: „Îmi amintesc poveștile despre tricolorii din 1994. Rezultatele «Generației de Aur». E echipa la care mă gândesc mereu atunci când vine vorba despre o Cupă Mondială. Mă uitam cu vărul meu mai mare la meciuri, dar nu mai știu cu cine țineam. Îmi amintesc numai că-mi plăcea foarte mult fotbalul”.

Jucătorul celor de la Tottenham s-a referit și la câțiva jucători, foști sau actuali, care, într-un fel sau altul, au rămas în memoria sa. Unul dintre aceștia e legendarul Maradona. „Cred că momentul emblematic din istoria Mondialelor, pentru mine, rămâne golul lui Maradona, cu mâna, din partida cu Anglia (n.r. - sfert de finală World Cup 1986, Mexic)”.

Radu Drăgușin FOTO Imago Radu Drăgușin FOTO Imago
Radu Drăgușin FOTO Imago

Radu Drăgușin: „Aș fi vrut să joc cu Ronaldo”

Întrebat care ar fi jucătorul cu care și-ar dori să joace, dacă ar putea da timpul înapoi, Drăgușin a răspuns fără ezitare: „Ronaldo Fenomeno. Când era în vârf de formă, nimeni nu-l putea opri. Era foarte exploziv și avea execuții incredibile”.

Dintre alți doi atacanți uriași, de data aceasta ai zilelor noastre, a ales apărătorul celor de la Tottenham viitorul golgheter al CM 2026. „Mizez pe Harry Kane sau Mbappe. Sunt cei mai buni atacanți în acest moment”.

Drăgușin nu s-a oprit în a-l nominaliza pe francez drept unul dintre favoriții la câștigarea Golden Boot. Radu crede că tot un jucător al «cocoșului galic» va fi revelația acestui Mondial:

„Cherki va impresiona la această Cupă Mondială. Iar Franța cred că va câștiga Mondialul. Au un lot excelent și atât de apropiat valoric. Nu văd pe cineva care să-i domine”.

Legat de revelația WC 2026, apărătorul naționalei mizează pe un nume surprinzător. O fostă și viitoare adversară a României.

„E foarte posibil ca echipa care va merge mai departe decât crede lumea să fie Bosnia. Mi-a lăsat o impresie bună în meciurile directe. Eu o să-i susțin pe colegii mei de la Tottenham la acest Mondial și o să mă bucur de reușitele lor și de fotbal. Mondialul, pentru o perioadă, aduce împreună toți iubitorii acestui sport”, a mai spus Drăgușin pentru Locker Room.

  • România a pierdut ambele partide cu Bosnia, scoruri 0-1 și 1-3, în preliminariile CM 2026.
  • Ne vom reîntâlni cu Bosnia, în grupele Nations League, în septembrie și noiembrie 2026.

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