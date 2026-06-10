„Dinamo nu e spital de urgență” Dănuț Lupu critică dur transferurile făcute sezonul trecut: „Nu știu de ce au fost aduși unii. Mă legitimez și eu!”

Dănuț Lupu (59 de ani) este de părere că plecarea lui Zeljko Kopic (48 de ani) reprezintă o pierdere mare pentru Dinamo.

Fostul mijlocaș a ținut să critice și conducerea pentru unele transferuri efectuate în stagiunea recent încheiată.

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După doi ani și jumătate petrecuți la Dinamo, antrenorul croat a ales să se despartă de clubul din „Ștefan cel Mare”.

Dănuț Lupu: „Dinamo nu e spital de urgență”

„Eu cred că e o pierdere destul de mare pentru Dinamo, mai ales că am înțeles că au mai plecat 4-5 jucători. Am văzut că sunt oferte și pentru Musi și Cîrjan.

Acum nu știu. Eu sper ca Dinamo să crească de la an la an. Am terminat pe 5, anul ăsta pe 4, mi-aș fi dorit la anul să termine pe 3 sau pe 2, dar după plecările care au fost și o să mai fie...

S-au adus niște jucători pe care, nu știu, n-am înțeles. Până la urmă Dinamo București e echipă de fotbal, nu e spital de urgență.

Nu știu de ce au fost aduși unii jucători, mai ales că unul s-a operat iar și stă trei luni (n.r. George Pușcaș).

Păi să mă legitimez și eu. Mă accidentez, stau 4-7 luni acasă. E frumos la Dinamo (n.r. - ironic)”, a declarat Dănuț Lupu, în cadrul unui eveniment desfășurat la Muzeul Fotbalului.

Dănuț Lupu a jucat în total 90 de meciuri de campionat (și a marcat 17 goluri) pentru Dinamo, în trei perioade distincte: 1987–1990, 1995–1997 și 2000–2001

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2 , ultimul meci al „câinilor” cu Zeljko Kopic la cârmă

Parcursul lui Kopic la Dinamo

Zeljko Kopic a ajuns la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment extrem de dificil pentru club. Primul obiectiv al croatului a fost salvarea echipei de la retrogradare, reușită la finalul sezonului 2023-2024.

A urmat apoi primul său sezon complet pe banca „roș-albilor”, în care Dinamo a făcut un pas important în față și a revenit în play-off-ul Superligii, unde a terminat pe locul 6, cu 31 de puncte.

În sezonul recent încheiat, echipa a continuat progresul: a ajuns în semifinalele Cupei României, s-a calificat din nou în play-off și a terminat campionatul pe locul 4, cu 39 de puncte.

Dinamo a ratat însă revenirea în cupele europene după barajul pierdut cu FCSB, scor 1-2 după prelungiri.

112 meciuri a stat Kopic pe banca lui Dinamo: a bifat 44 de victorii, 38 de egaluri și 30 de înfrângeri

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