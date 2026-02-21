„Nu faceți ca Tottenham!” Clubul lui Drăgușin, dat exemplu negativ în parlamentul Suediei: „Riscăm să fim la fel!”

Mikael Damberg, fost ministru de finanțe al Suediei, a criticat guvernul de la Stockholm, comparând planul său economic într-un discurs din parlament cu situația foarte rea prin care trece Tottenham în ultimii doi ani.

Tottenham are doi ani de picaj în Premier League, nereușind să-și revină nici după ce a schimbat antrenorul și conducerea clubului.

Echipa lui Radu Drăgușin a încheiat campionatul trecut pe locul 17, chiar deasupra liniei retrogradării.

Antrenorul Ange Postecoglou a fost demis chiar dacă a câștigat Europa League, iar președintele executiv Daniel Levy a părăsit gruparea londoneză după 24 de ani.

În acest sezon, e pe 16 după 26 de etape, la doar 5 puncte peste zona roșie.

11 înfrângeri a suferit Tottenham în Premier 2025-2026, câștigând doar de șapte ori

Din nou, tehnicianul a fost demis. Igor Tudor l-a schimbat pe Thomas Frank.

Fostul ministru de finanțe al Suediei a comparat situația țării cu Tottenham

Situația lui Tottenham e dată exemplu negativ și în politică, în altă parte a Europei.

Suedezul Mikael Damberg, 54 de ani, fost ministru de finanțe (2021-2022) și de interne (2019-2021), membru al Partidului Social Democrat, a criticat guvernul de la Stockholm făcând o comparație cu ce se întâmplă la gruparea engleză în discursul său în Riksdag (parlament).

Mikael Damberg este parlamentar din 2002 Foto: Imago

Vorbind despre dificultățile economice ale țării, a spus: „Mă gândesc, în mod firesc, la Tottenham Hotspur, cunoscut și sub numele de Spurs, unul dintre cele mai importante și mai bogate cluburi in Anglia, cu un stadion uriaș și o bază mare și dedicată de suporteri. Are toate condițiile pentru a fi considerată o echipă de top”.

1,1 miliarde de euro a costat stadionul lui Tottenham, inaugurat în 2019

Damberg: „I se spune ironic Spursy. Ai oportunități, dar nu obții rezultate”

Politicianul scandinav a continuat: „În ciuda condițiilor, Tottenham e în criză. Se luptă la coada clasamentului, la doar câteva puncte deasupra zonei retrogradării.

Parlamentul Suediei durează de 160 de ani Foto: Imago

Nu pentru că îi lipsesc resursele, beneficiile, ci pentru că a irosit oportunități”.

Din cauza deciziilor greșite, a disfuncționalității generale și a gândirii pe termen scurt, Tottenham și-a pierdut direcția și stabilitatea Mikael Damberg, politician suedez

„Clubului i se spune ironic Spursy, descriind situația în care ai oportunități, dar nu obții rezultate.

Exact așa gestionează ministrul de finanțe economia suedeză”.

Damberg: „Guvernul riscă să facă Spursy din Suedia”

Damberg a încheiat: „Suedia are puterea, abilitatea și resursele necesare. Avem companiile, forța de muncă și capacitatea de a inova. Există condiții ca economia suedeză să prospere”.

Guvernul riscă să facă Spursy din Suedia. E imposibil. Suedia nu poate performa precum Tottenham Mikael Damberg, politician suedez

Ulterior, acesta a dat un mesaj pe social media.

„Da, am numit Spursy planul economic al guvernului suedez.

Înainte de a mai comenta cineva ceva: Nu, asta nu înseamnă că sunt fan al lui Arsenal. Susțin AIK (n.r. echipa din Stockholm).

Yes, I called the Swedish government’s economic plan “Spursy.” And before anyone starts again: No, that does not mean I’m an Arsenal fan. I support AIK Fotboll. But the Swedish government’s economic plan still performs like Tottenham. https://t.co/TmexJpqyvH — Mikael Damberg (@mikaeldamberg) February 20, 2026

Dar planul economic al guvernului suedez încă are rezultatele lui Tottenham”.

Duminică, Tottenham joacă derbyul nordului Londrei cu Arsenal, liderul Premier League. Acasă, pe „White Hart Lane”.

