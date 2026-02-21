„Nu faceți ca Tottenham!” Clubul lui Drăgușin, dat exemplu negativ în parlamentul Suediei: „Riscăm să fim la fel!”
Radu Drăgușin joacă la Tottenham din ianuarie 2024 Foto: Imago
Campionate

„Nu faceți ca Tottenham!” Clubul lui Drăgușin, dat exemplu negativ în parlamentul Suediei: „Riscăm să fim la fel!”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 21.02.2026, ora 13:33
  • Mikael Damberg, fost ministru de finanțe al Suediei, a criticat guvernul de la Stockholm, comparând planul său economic într-un discurs din parlament cu situația foarte rea prin care trece Tottenham în ultimii doi ani. 

Tottenham are doi ani de picaj în Premier League, nereușind să-și revină nici după ce a schimbat antrenorul și conducerea clubului.

Echipa lui Radu Drăgușin a încheiat campionatul trecut pe locul 17, chiar deasupra liniei retrogradării.

Va juca deși e acuzat de rasism?! Când e așteptată decizia UEFA în „cazul Vinicius - Prestianni” 
Citește și
Va juca deși e acuzat de rasism?! Când e așteptată decizia UEFA în „cazul Vinicius - Prestianni”
Citește mai mult
Va juca deși e acuzat de rasism?! Când e așteptată decizia UEFA în „cazul Vinicius - Prestianni” 

Antrenorul Ange Postecoglou a fost demis chiar dacă a câștigat Europa League, iar președintele executiv Daniel Levy a părăsit gruparea londoneză după 24 de ani.

În acest sezon, e pe 16 după 26 de etape, la doar 5 puncte peste zona roșie.

11 înfrângeri
a suferit Tottenham în Premier 2025-2026, câștigând doar de șapte ori

Din nou, tehnicianul a fost demis. Igor Tudor l-a schimbat pe Thomas Frank.

Fostul ministru de finanțe al Suediei a comparat situația țării cu Tottenham

Situația lui Tottenham e dată exemplu negativ și în politică, în altă parte a Europei.

Suedezul Mikael Damberg, 54 de ani, fost ministru de finanțe (2021-2022) și de interne (2019-2021), membru al Partidului Social Democrat, a criticat guvernul de la Stockholm făcând o comparație cu ce se întâmplă la gruparea engleză în discursul său în Riksdag (parlament).

Mikael Damberg este parlamentar din 2002 Foto: Imago Mikael Damberg este parlamentar din 2002 Foto: Imago
Mikael Damberg este parlamentar din 2002 Foto: Imago

Vorbind despre dificultățile economice ale țării, a spus: „Mă gândesc, în mod firesc, la Tottenham Hotspur, cunoscut și sub numele de Spurs, unul dintre cele mai importante și mai bogate cluburi in Anglia, cu un stadion uriaș și o bază mare și dedicată de suporteri. Are toate condițiile pentru a fi considerată o echipă de top”.

1,1 miliarde de euro
a costat stadionul lui Tottenham, inaugurat în 2019

Damberg: „I se spune ironic Spursy. Ai oportunități, dar nu obții rezultate”

Politicianul scandinav a continuat: „În ciuda condițiilor, Tottenham e în criză. Se luptă la coada clasamentului, la doar câteva puncte deasupra zonei retrogradării.

Parlamentul Suediei durează de 160 de ani Foto: Imago Parlamentul Suediei durează de 160 de ani Foto: Imago
Parlamentul Suediei durează de 160 de ani Foto: Imago

Nu pentru că îi lipsesc resursele, beneficiile, ci pentru că a irosit oportunități”.

Din cauza deciziilor greșite, a disfuncționalității generale și a gândirii pe termen scurt, Tottenham și-a pierdut direcția și stabilitatea Mikael Damberg, politician suedez

„Clubului i se spune ironic Spursy, descriind situația în care ai oportunități, dar nu obții rezultate.

Exact așa gestionează ministrul de finanțe economia suedeză”.

Damberg: „Guvernul riscă să facă Spursy din Suedia”

Damberg a încheiat: „Suedia are puterea, abilitatea și resursele necesare. Avem companiile, forța de muncă și capacitatea de a inova. Există condiții ca economia suedeză să prospere”.

Guvernul riscă să facă Spursy din Suedia. E imposibil. Suedia nu poate performa precum Tottenham Mikael Damberg, politician suedez

Ulterior, acesta a dat un mesaj pe social media.

„Da, am numit Spursy planul economic al guvernului suedez.

Înainte de a mai comenta cineva ceva: Nu, asta nu înseamnă că sunt fan al lui Arsenal. Susțin AIK (n.r. echipa din Stockholm).

Dar planul economic al guvernului suedez încă are rezultatele lui Tottenham”.

Duminică, Tottenham joacă derbyul nordului Londrei cu Arsenal, liderul Premier League. Acasă, pe „White Hart Lane”.

Citește și

Avantajele lui Drăgușin cu Igor Tudor Cum va influența noul antrenor al lui Tottenham viitorul imediat al stoperului la Londra. Trei bile albe
Stranieri
14:24
Avantajele lui Drăgușin cu Igor Tudor Cum va influența noul antrenor al lui Tottenham viitorul imediat al stoperului la Londra. Trei bile albe
Citește mai mult
Avantajele lui Drăgușin cu Igor Tudor Cum va influența noul antrenor al lui Tottenham viitorul imediat al stoperului la Londra. Trei bile albe
Tottenham s-a mișcat rapid OFICIAL Cine-l va antrena pe Radu Drăgușin,  după ce clubul s-a despărțit de Thomas Frank
Campionate
21:10
Tottenham s-a mișcat rapid OFICIAL Cine-l va antrena pe Radu Drăgușin, după ce clubul s-a despărțit de Thomas Frank
Citește mai mult
Tottenham s-a mișcat rapid OFICIAL Cine-l va antrena pe Radu Drăgușin,  după ce clubul s-a despărțit de Thomas Frank

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
anglia Premier League tottenham suedia radu dragusin politica Mikael Damberg
Știrile zilei din sport
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Jocurile Olimpice
13:26
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Citește mai mult
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Cristiano Ronaldo nu se oprește FOTO. Anunț important după „dubla” reușită în campionat » Câte goluri îl despart de marele său obiectiv
Campionate
12:34
Cristiano Ronaldo nu se oprește FOTO. Anunț important după „dubla” reușită în campionat » Câte goluri îl despart de marele său obiectiv
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo nu se oprește FOTO. Anunț important după „dubla” reușită în campionat » Câte goluri îl despart de marele său obiectiv
„Are un stâng mai bun decât al meu” Jucătorul remarcat de Chivu, după ce Inter a ajuns la 7 victorii consecutive în Serie A + ce spune despre returul cu Bodo/Glimt
Stranieri
10:26
„Are un stâng mai bun decât al meu” Jucătorul remarcat de Chivu, după ce Inter a ajuns la 7 victorii consecutive în Serie A + ce spune despre returul cu Bodo/Glimt
Citește mai mult
„Are un stâng mai bun decât al meu” Jucătorul remarcat de Chivu, după ce Inter a ajuns la 7 victorii consecutive în Serie A + ce spune despre returul cu Bodo/Glimt
Găsit mort într-un garaj FOTO. Ultima postare a unui sportiv din SUA i-a stupefiat pe fanii săi:  „Nu s-a schimbat nimic”
Diverse
13:13
Găsit mort într-un garaj FOTO. Ultima postare a unui sportiv din SUA i-a stupefiat pe fanii săi: „Nu s-a schimbat nimic”
Citește mai mult
Găsit mort într-un garaj FOTO. Ultima postare a unui sportiv din SUA i-a stupefiat pe fanii săi:  „Nu s-a schimbat nimic”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:49
„Are apucături de geniu” Fotbalistul de la CFR Cluj care l-a dat pe spate pe Daniel Pancu + Secretul din spatele seriei câștigătoare
„Are apucături de geniu” Fotbalistul de la CFR Cluj care l-a dat pe spate pe Daniel Pancu + Secretul din spatele seriei câștigătoare
14:58
Fanii FC Argeș protestează FOTO. Mesajul afișat pe stadionul din Mioveni înaintea partidei cu Farul, după scandalul de la Ploiești
Fanii FC Argeș protestează FOTO. Mesajul afișat pe stadionul din Mioveni înaintea partidei cu Farul, după scandalul de la Ploiești
14:56
LIVE FC Argeș - Farul, în etapa #28 » Duel tare în lupta pentru play-off
LIVE FC Argeș - Farul, în etapa #28 » Duel tare în lupta pentru play-off
15:06
Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”
Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Top stiri din sport
Rasism pe Arenă Ultrașii lui Dinamo au strigat repetat spre Rapid înaintea jocului: „La țigani, m… la țigani”
Superliga
21.02
Rasism pe Arenă Ultrașii lui Dinamo au strigat repetat spre Rapid înaintea jocului: „La țigani, m… la țigani”
Citește mai mult
Rasism pe Arenă Ultrașii lui Dinamo au strigat repetat spre Rapid înaintea jocului: „La țigani, m… la țigani”
Kylian Mbappe, atacat Starul de la Real Madrid, făcut praf de un fost adversar: „Când pierde, te insultă”
Campionate
09:30
Kylian Mbappe, atacat Starul de la Real Madrid, făcut praf de un fost adversar: „Când pierde, te insultă”
Citește mai mult
Kylian Mbappe, atacat Starul de la Real Madrid, făcut praf de un fost adversar: „Când pierde, te insultă”
Inter defilează în Serie A Trupa lui Cristi Chivu învinge Lecce și face un pas important în lupta pentru „Scudetto”
Stranieri
21.02
Inter defilează în Serie A Trupa lui Cristi Chivu învinge Lecce și face un pas important în lupta pentru „Scudetto”
Citește mai mult
Inter defilează în Serie A Trupa lui Cristi Chivu învinge Lecce și face un pas important în lupta pentru „Scudetto”
Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!”
Campionate
21.02
Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!”
Citește mai mult
Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!”

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 53 rapid 45 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
22.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share