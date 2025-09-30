Radu Drăgușin, 23 de ani, s-ar fi putut întoarce printre „tricolori” la dubla întâlnire din octombrie, cu Moldova și Austria.

În cele din urmă, selecționerul Mircea Lucescu a renunțat la idee, lăsându-l pe fundașul central la Tottenham până în clipa reintrării.

Mircea Lucescu a vrut să-l ia în lot pe Radu Drăgușin pentru amicalul cu Moldova (9 octombrie) și meciul contra Austriei, trei zile mai târziu, în preliminariile CM 2026.

Lucescu a renunțat la planul revenirii lui Drăgușin

Selecționerul credea că e ocazia întoarcerii stoperului la națională după 11 luni. Reintegrare în vestiar, regăsirea atmosferei și poate câteva minute pe teren în testul cu Moldova, spera Luce.

Fundașul central nu a mai evoluat într-o partidă oficială din 30 ianuarie, de la Tottenham - Elfsborg 3-0, în Europa League. Atunci a suferit ruptura ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept.

Drăgușin, la sfârșitul lui ianuarie, în meciul cu Elfsborg Foto: Imago

În cele din urmă, a decis să renunțe la ideea convocării apărătorului în vârstă de 23 de ani.

Drăgușin e încă menajat la antrenamentele lui Tottenham

Daily Mail explică de ce Drăgușin continuă pregătirea pas cu pas la Spurs și nu revine în octombrie la națională.

Cel mai important motiv: chiar dacă Radu a reluat antrenamentele colective, nu intră la jocurile în care există posibilitatea contactelor tari.

O sursă GOLAZO.ro a observat cum Drăgușin a fost menajat la un moment dat într-o ședință de pregătire a londonezilor în ultimele săptămâni.

De aceea, tehnicianul Thomas Frank a considerat că e cel mai bine ca jucătorul să rămână la centrul sportiv Hotspur Way.

Londonezii au vrut să stea cu ochii pe Drăgușin până în clipa reintrării. Să controleze tot

Al doilea motiv: toți cei din stafful medical al lui Tottenham au vrut să urmărească ei fiecare clipă a recuperării sale.

De la startul antrenamentelor individuale, la trecerea la cele colective și până când Drăgușin va juca primele minute în acest sezon pentru londonezi.

Dacă el ar fi plecat la București, nu mai aveau acest control.

Nu au vrut să riște absolut nimic. Vor să-l vadă înapoi pe teren în White Hart Lane. De-abia după aceea va reveni printre „tricolori”.

