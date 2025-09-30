Drăguș, out cu Austria! Verdictul medicilor în privința atacantului naționalei » Cât va lipsi

Denis Drăguș (26 de ani) a primit concluziile medicilor cu privire la accidentarea suferită.

Atacantul naționalei va rata meciurile naționalei din următoarea săptămână, cu Moldova și Austria.

După ce a declarat luni că se teme de verdictul medicilor privind accidentarea sa, Drăguș a aflat că nu va putea fi disponibil pentru acțiunea primei reprezentative.

Denis Drăguș nu va juca cu Moldova și Austria

Drăguș s-a accidentat în ultima partidă de campionat, Eyupspor - Goztepe 0-0, și nu va putea fi prezent la următoarele partide ale echipei naționale.

Internaționalul român ar urma să lipsească aproximativ patru săptămâni , informează as.ro.

Astfel, după ce nu s-a putut baza pe Bîrligea și Louis Munteanu în septembrie, Mircea Lucescu se va confrunta acum cu o nouă problemă pe poziția de vârf pentru partidele cu Moldova și Austria, de pe 9, respectiv 12 octombrie.

Drăguș nu va fi disponibil nici pentru meciurile celor de la Eyupspor cu Kocaelispor (4 octombrie), Kasimpasa (20 octombrie) și Trabzonspor (25 octombrie) din prima ligă a Turciei.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

