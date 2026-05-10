Drăgușin nu are viitor cu De Zerbi Stoperul a jucat un singur minut cu antrenorul italian. Planul lui Tottenham la vară. Planul jucătorului

Radu Drăgușin mai are contract până în 2030 cu Tottenham, dar clubul londonez a luat o decizie. Mai ales dacă Roberto De Zerbi salvează echipa, evitând retrogradarea.

Tottenham se poate distanța în această etapă de zona retrogradării în Premier League.

Dacă West Ham (prima sub linia roșie) pierde duminică, acasă, în fața liderului Arsenal, iar Spurs câștigă luni seară cu Leeds, pe teren propriu, două rezultate posibile, echipa lui Roberto De Zerbi se desprinde la patru puncte de West Ham cu doar două etape înaintea finalului de sezon.

De Zerbi i-a oferit un singur minut lui Drăgușin în patru meciuri

Ce se va întâmpla cu Radu Drăgușin la vară dacă londonezii se salvează?

Pe White Hart Lane, s-a făcut un plan și „tricolorul” va fi foarte probabil ghidat în altă direcție, pentru că De Zerbi nu intenționează să mizeze pe fundașul central în vârstă de 24 de ani.

De Zerbi are contract până în 2031 cu Tottenham. Foto: Imago

De când a venit, antrenorul italian l-a ținut numai rezervă la startul celor patru partide în campionat. L-a chemat o singură dată de pe bancă, un minut la sfârșitul duelului cu Wolverhampton, 1-0 în deplasare.

La vară, dispare un rival, apar doi pentru Drăgușin la Tottenham!

Peninsularul știe că va pierde aproape sigur în vară un stoper principal: Cristian Romero sau Micky van de Ven va pleca.

Drăgușin a fost cumpărat de Spurs cu 25 de milioane în 2024, de la Genoa, și mai are contract patru ani. Foto: Imago

Dar, în acest caz, dacă această despărțire va deveni realitate, va cere clubului să transfere alt stoper important.

Pe lângă tânărul Luka Vuskovic, 19 ani, pe care vrea neapărat să-l aducă înapoi după împrumutul la Hamburg. Tânărul croat a impresionat în Bundesliga.

20 de milioane de euro este cota lui Radu Drăgușin, potrivit Transfermarkt. Luka Vuskovic este estimat la 60 de milioane

Concluzia: dispare un rival, apar doi adversari pentru Drăgușin! Nu ar avea nicio șansă de a pătrunde în formula de start.

Transfer definitiv sau împrumut. Serie A ori Bundesliga

E văzut ca o foarte probabilă plecare în vară. Transfer definitiv, în jur de 20 de milioane de euro, ori numai împrumut.

Ținta sa: întoarcerea în Italia. Dar e posibilă și varianta Germania. Dacă nu s-a realizat mutarea la Munchen, când Bayern îl voia, în ianuarie 2024, s-ar putea concretiza tranzacția cu Leipzig.

