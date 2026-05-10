Drăgușin nu are viitor cu De Zerbi Stoperul a jucat un singur minut cu antrenorul italian. Planul lui Tottenham la vară. Planul jucătorului
Drăgușin, la singura apariție cu De Zerbi antrenor la Tottenham. Împotriva lui Wolves. Foto: Imago
Stranieri

Drăgușin nu are viitor cu De Zerbi Stoperul a jucat un singur minut cu antrenorul italian. Planul lui Tottenham la vară. Planul jucătorului

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.05.2026, ora 15:52
  • Radu Drăgușin mai are contract până în 2030 cu Tottenham, dar clubul londonez a luat o decizie. Mai ales dacă Roberto De Zerbi salvează echipa, evitând retrogradarea.

Tottenham se poate distanța în această etapă de zona retrogradării în Premier League.

Messi a pulverizat recordul Ce barieră a atins argentinianul în MLS după alte 3 goluri influențate la Inter Miami
Citește și
Messi a pulverizat recordul Ce barieră a atins argentinianul în MLS după alte 3 goluri influențate la Inter Miami
Citește mai mult
Messi a pulverizat recordul Ce barieră a atins argentinianul în MLS după alte 3 goluri influențate la Inter Miami

Dacă West Ham (prima sub linia roșie) pierde duminică, acasă, în fața liderului Arsenal, iar Spurs câștigă luni seară cu Leeds, pe teren propriu, două rezultate posibile, echipa lui Roberto De Zerbi se desprinde la patru puncte de West Ham cu doar două etape înaintea finalului de sezon.

De Zerbi i-a oferit un singur minut lui Drăgușin în patru meciuri

Ce se va întâmpla cu Radu Drăgușin la vară dacă londonezii se salvează?

Pe White Hart Lane, s-a făcut un plan și „tricolorul” va fi foarte probabil ghidat în altă direcție, pentru că De Zerbi nu intenționează să mizeze pe fundașul central în vârstă de 24 de ani.

De Zerbi are contract până în 2031 cu Tottenham. Foto: Imago De Zerbi are contract până în 2031 cu Tottenham. Foto: Imago
De Zerbi are contract până în 2031 cu Tottenham. Foto: Imago

De când a venit, antrenorul italian l-a ținut numai rezervă la startul celor patru partide în campionat. L-a chemat o singură dată de pe bancă, un minut la sfârșitul duelului cu Wolverhampton, 1-0 în deplasare.

La vară, dispare un rival, apar doi pentru Drăgușin la Tottenham!

Peninsularul știe că va pierde aproape sigur în vară un stoper principal: Cristian Romero sau Micky van de Ven va pleca.

Drăgușin a fost cumpărat de Spurs cu 25 de milioane în 2024, de la Genoa, și mai are contract patru ani. Foto: Imago Drăgușin a fost cumpărat de Spurs cu 25 de milioane în 2024, de la Genoa, și mai are contract patru ani. Foto: Imago
Drăgușin a fost cumpărat de Spurs cu 25 de milioane în 2024, de la Genoa, și mai are contract patru ani. Foto: Imago

Dar, în acest caz, dacă această despărțire va deveni realitate, va cere clubului să transfere alt stoper important.

Pe lângă tânărul Luka Vuskovic, 19 ani, pe care vrea neapărat să-l aducă înapoi după împrumutul la Hamburg. Tânărul croat a impresionat în Bundesliga.

20 de milioane de euro
este cota lui Radu Drăgușin, potrivit Transfermarkt. Luka Vuskovic este estimat la 60 de milioane

Concluzia: dispare un rival, apar doi adversari pentru Drăgușin! Nu ar avea nicio șansă de a pătrunde în formula de start.

Transfer definitiv sau împrumut. Serie A ori Bundesliga

E văzut ca o foarte probabilă plecare în vară. Transfer definitiv, în jur de 20 de milioane de euro, ori numai împrumut.

Ținta sa: întoarcerea în Italia. Dar e posibilă și varianta Germania. Dacă nu s-a realizat mutarea la Munchen, când Bayern îl voia, în ianuarie 2024, s-ar putea concretiza tranzacția cu Leipzig.

Citește și

„Nu voi accepta asta niciodată” Rădoi, avertisment pentru jucătorii lui Gaziantep după 3 eșecuri în serie: „N-am mai trăit așa ceva”
Campionate
12:00
„Nu voi accepta asta niciodată” Rădoi, avertisment pentru jucătorii lui Gaziantep după 3 eșecuri în serie: „N-am mai trăit așa ceva”
Citește mai mult
„Nu voi accepta asta niciodată” Rădoi, avertisment pentru jucătorii lui Gaziantep după 3 eșecuri în serie: „N-am mai trăit așa ceva”
L-a reactivat pe Blănuță Primele minute pe teren la Dinamo Kiev în 2026. Câte zile și câte meciuri a așteptat. Are dreptate Mititelu?
Stranieri
11:13
L-a reactivat pe Blănuță Primele minute pe teren la Dinamo Kiev în 2026. Câte zile și câte meciuri a așteptat. Are dreptate Mititelu?
Citește mai mult
L-a reactivat pe Blănuță Primele minute pe teren la Dinamo Kiev în 2026. Câte zile și câte meciuri a așteptat. Are dreptate Mititelu?

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
Premier League tottenham radu dragusin roberto de zerbi
Știrile zilei din sport
Ce pleașcă au ratat Gigi Becali și FCSB!  Ratare de 30 de milioane de euro: dacă ar fi luat titlul, roș-albaștrii ar fi fost cap de serie inclusiv în play-off-ul UCL
Superliga
13:31
Ce pleașcă au ratat Gigi Becali și FCSB! Ratare de 30 de milioane de euro: dacă ar fi luat titlul, roș-albaștrii ar fi fost cap de serie inclusiv în play-off-ul UCL
Citește mai mult
Ce pleașcă au ratat Gigi Becali și FCSB!  Ratare de 30 de milioane de euro: dacă ar fi luat titlul, roș-albaștrii ar fi fost cap de serie inclusiv în play-off-ul UCL
Untold pe Giulești  Administratorii vor concerte pe stadionul Rapidului, de genul festivalului din Cluj:  „Am început deja discuțiile”
Superliga
12:49
Untold pe Giulești Administratorii vor concerte pe stadionul Rapidului, de genul festivalului din Cluj: „Am început deja discuțiile”
Citește mai mult
Untold pe Giulești  Administratorii vor concerte pe stadionul Rapidului, de genul festivalului din Cluj:  „Am început deja discuțiile”
Kopic, așa cum rar e văzut VIDEO Gestul făcut de antrenorul lui Dinamo după meci: l-a zărit în tribună și l-a luat imediat pe gazon
Superliga
10:09
Kopic, așa cum rar e văzut VIDEO Gestul făcut de antrenorul lui Dinamo după meci: l-a zărit în tribună și l-a luat imediat pe gazon
Citește mai mult
Kopic, așa cum rar e văzut VIDEO Gestul făcut de antrenorul lui Dinamo după meci: l-a zărit în tribună și l-a luat imediat pe gazon
Baraj pentru Europa Totul despre semifinala FCSB - FC Botoșani: când și unde se joacă + cine o televizează
Superliga
10:28
Baraj pentru Europa Totul despre semifinala FCSB - FC Botoșani: când și unde se joacă + cine o televizează
Citește mai mult
Baraj pentru Europa Totul despre semifinala FCSB - FC Botoșani: când și unde se joacă + cine o televizează
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:26
Cristian Geambașu Sigla
Cristian Geambașu Sigla
15:25
Poster cu trimitere la Steaua ’86 FCSB a folosit un vizual inspirat din finala de la Sevilla pentru meciul de pe Ghencea, cu Slobozia
Poster cu trimitere la Steaua ’86 FCSB a folosit un vizual inspirat din finala de la Sevilla pentru meciul de pe Ghencea, cu Slobozia
15:12
Ironii virale în El Clasico VIDEO Ce au putut să strige fanii Barcelonei către jucătorii și antrenorul Realului
Ironii virale în El Clasico VIDEO Ce au putut să strige fanii Barcelonei către jucătorii și antrenorul Realului
14:35
Cîrstea, încă o victorie la Roma Românca a dominat meciul cu #13 WTA și s-a calificat în sferturile turneului: ce premiu și-a asigurat
Cîrstea, încă o victorie la Roma Românca a dominat meciul cu #13 WTA  și s-a calificat în sferturile turneului: ce premiu și-a asigurat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Top stiri
„Zici că e antimadridista” Postarea lui Mbappe în timpul El Clasico i-a enervat pe fani
Campionate
09:49
„Zici că e antimadridista” Postarea lui Mbappe în timpul El Clasico i-a enervat pe fani
Citește mai mult
„Zici că e antimadridista” Postarea lui Mbappe în timpul El Clasico i-a enervat pe fani
„Îmi venea să plâng de nervi” Singurul jucător de la FC Argeș aplaudat de dinamoviști: a plecat de la club împotriva voinței lui
Superliga
09:50
„Îmi venea să plâng de nervi” Singurul jucător de la FC Argeș aplaudat de dinamoviști: a plecat de la club împotriva voinței lui
Citește mai mult
„Îmi venea să plâng de nervi” Singurul jucător de la FC Argeș aplaudat de dinamoviști: a plecat de la club împotriva voinței lui
„Nu e locul tău aici!” Răzvan Lucescu spune ce a simțit la PAOK în primele luni: „Mi-era greu să ies din casă”
Campionate
09:03
„Nu e locul tău aici!” Răzvan Lucescu spune ce a simțit la PAOK în primele luni: „Mi-era greu să ies din casă”
Citește mai mult
„Nu e locul tău aici!” Răzvan Lucescu spune ce a simțit la PAOK în primele luni: „Mi-era greu să ies din casă”
Dispar din Bellu râvnitele morminte ale elitelor bucureștene. În pericol e și cel al patronului ”La vulturul de mare cu peștele în gheare”, negustorul care a clădit imperiul hainelor
B365
10.05
Dispar din Bellu râvnitele morminte ale elitelor bucureștene. În pericol e și cel al patronului ”La vulturul de mare cu peștele în gheare”, negustorul care a clădit imperiul hainelor
Citește mai mult
Dispar din Bellu râvnitele morminte ale elitelor bucureștene. În pericol e și cel al patronului ”La vulturul de mare cu peștele în gheare”, negustorul care a clădit imperiul hainelor

Echipe/Competiții

fcsb 20 CFR Cluj 38 dinamo bucuresti 30 rapid 37 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
11.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share