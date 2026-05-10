L-a reactivat pe Blănuță Primele minute pe teren la Dinamo Kiev în 2026. Câte zile și câte meciuri a așteptat. Are dreptate Mititelu?

- Vladislav Blănuță, 24 de ani, a jucat din nou pentru Dinamo Kiev după jumătate de an.
- A fost prima oară când antrenorul Igor Kostyuk a apelat la el.
- Adrian Mititelu vede o conspirație la clubul ucrainean: „D-aia nu-l bagă!”.
Vladislav Blănuță a riscat să nici nu ajungă la Dinamo Kiev, în septembrie 2025, după scandalul postărilor proruse.
În cele din urmă, transferul de două milioane de la FCU Craiova s-a făcut, chiar dacă ultrașii echipei ucrainene l-au amenințat.
Blănuță nu a mai jucat din 9 noiembrie. Conspirația văzută de Mititelu la Kiev
În toamnă, cu Oleksandr Shovkovskyi pe bancă, atacantul a jucat zece meciuri în toate competițiile, marcând un singur gol, în Conference League.
Din 9 noiembrie, nu a mai intrat deloc. Schimbarea antrenorului i-a anulat orice șansă până acum.
De când a venit, în decembrie, Igor Kostyuk le-a spus celor din club că nu mai contează pe el.
Adrian Mititelu, finanțatorul de la FCU Craiova, a acuzat o conspirație la Kiev, susținând că Blănuță nu mai e folosit pentru a nu i se achita încă o clauză din contract: „D-aia nu-l bagă!”.
Blănuță, patru minute pe teren. Primele după șase luni
Vârful în vârstă de 24 de ani a reapărut pe teren. A fost prima oară când Kostyuk a apelat la el. Primul duel oficial al lui Blănuță în 2026! Al 11-lea în total la Dinamo Kiev.
Sâmbătă, la 0-0 cu LNZ Cherkasy, tehnicianul l-a chemat de pe bancă în minutul 86 pentru a-l înlocui pe Guerrero.
Trecuse o jumătate de an de la precedentul său meci. Tot împotriva lui LNZ în campionat, la 0-1 în tur pe teren propriu.
Dinamo Kiev mai are patru jocuri. Dacă ratează unul, Blănuță nu mai ajunge la 15
Alb-albaștrii mai au programate fix patru meciuri până la sfârșitul sezonului: trei în campionat (sunt pe locul 4) și finala Cupei Ucrainei, pe 20 mai, cu Chernihiv. Ar trebui să evolueze de fiecare dată pentru a avea 15 jocuri.
Deși mai are contract până în 2030 în Ucraina, atacantul va părăsi aproape sigur clubul kievean la vară. Transferul la Dinamo rămâne o posibilitate.