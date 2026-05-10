L-a reactivat pe Blănuță Primele minute pe teren la Dinamo Kiev în 2026. Câte zile și câte meciuri a așteptat. Are dreptate Mititelu?
alt-text Publicat: 10.05.2026, ora 11:13
  • Vladislav Blănuță, 24 de ani, a jucat din nou pentru Dinamo Kiev după jumătate de an. 
  • A fost prima oară când antrenorul Igor Kostyuk a apelat la el. 
  • Adrian Mititelu vede o conspirație la clubul ucrainean: „D-aia nu-l bagă!”. 

Vladislav Blănuță a riscat să nici nu ajungă la Dinamo Kiev, în septembrie 2025, după scandalul postărilor proruse.

În cele din urmă, transferul de două milioane de la FCU Craiova s-a făcut, chiar dacă ultrașii echipei ucrainene l-au amenințat.

Blănuță nu a mai jucat din 9 noiembrie. Conspirația văzută de Mititelu la Kiev

În toamnă, cu Oleksandr Shovkovskyi pe bancă, atacantul a jucat zece meciuri în toate competițiile, marcând un singur gol, în Conference League.

Din 9 noiembrie, nu a mai intrat deloc. Schimbarea antrenorului i-a anulat orice șansă până acum.

Blănuță, la antrenament în Ucraina. Foto: Instagram Dinamo Kiev

De când a venit, în decembrie, Igor Kostyuk le-a spus celor din club că nu mai contează pe el.

Adrian Mititelu, finanțatorul de la FCU Craiova, a acuzat o conspirație la Kiev, susținând că Blănuță nu mai e folosit pentru a nu i se achita încă o clauză din contract: „D-aia nu-l bagă!”.

300.000 de euro
ar trebui să plătească Dinamo Kiev dacă Vladislav Blănuță joacă 15 partide în acest sezon.

Blănuță, patru minute pe teren. Primele după șase luni

Vârful în vârstă de 24 de ani a reapărut pe teren. A fost prima oară când Kostyuk a apelat la el. Primul duel oficial al lui Blănuță în 2026! Al 11-lea în total la Dinamo Kiev.

Sâmbătă, la 0-0 cu LNZ Cherkasy, tehnicianul l-a chemat de pe bancă în minutul 86 pentru a-l înlocui pe Guerrero.

Trecuse o jumătate de an de la precedentul său meci. Tot împotriva lui LNZ în campionat, la 0-1 în tur pe teren propriu.

181 de zile
și 19 partide în toate competițiile a așteptat Blănuță pentru a reintra la Dinamo Kiev

Dinamo Kiev mai are patru jocuri. Dacă ratează unul, Blănuță nu mai ajunge la 15

Alb-albaștrii mai au programate fix patru meciuri până la sfârșitul sezonului: trei în campionat (sunt pe locul 4) și finala Cupei Ucrainei, pe 20 mai, cu Chernihiv. Ar trebui să evolueze de fiecare dată pentru a avea 15 jocuri.

Deși mai are contract până în 2030 în Ucraina, atacantul va părăsi aproape sigur clubul kievean la vară. Transferul la Dinamo rămâne o posibilitate.

