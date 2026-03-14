Alexandru Cîmpanu FOTO: Captură X
Stranieri

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 14.03.2026, ora 18:31
  • Alexandru Cîmpanu (25 de ani), fostul atacant de la FC Botoșani, a marcat un gol superb la al doilea său meci jucat în China.

Echipa mijlocașului român, Chongqing Tonglianglong, s-a impus cu 1-0 în fața lui Liaoning Tieren și ocupă primul loc în campionat, după două etape disputate.

Alexandru Cîmpanu, gol superb în China

La a doilea meci disputat în campionatul Chinei, Alexandru Cîmpanu a fost titular și a punctat decisiv pentru victoria echipei sale.

În minutul 58, atacantul a reușit să transforme o lovitură liberă de la marginea careului. Cîmpanu a șutat în forță pe colțul scurt, portarul advers nereușind să se opună golului.

Golul lui Cîmpanu a adus victoria pentru Chongqing Tonglianglong, fiind singura reușită a partidei din etapa #2 a Superligii din China.

Golul marcat de Alexandru Cîmpanu în China FOTO Captură X (4).png
Golul marcat de Alexandru Cîmpanu în China FOTO Captură X (4).png

Galerie foto (7 imagini)

Golul marcat de Alexandru Cîmpanu în China FOTO Captură X (1).png Golul marcat de Alexandru Cîmpanu în China FOTO Captură X (2).png Golul marcat de Alexandru Cîmpanu în China FOTO Captură X (3).png Golul marcat de Alexandru Cîmpanu în China FOTO Captură X (4).png Golul marcat de Alexandru Cîmpanu în China FOTO Captură X (5).png
+7 Foto
labels.photo-gallery

Alexandru Cîmpanu a fost împrumutat pentru un sezon de Chingqing Tongliang pentru 50.000 de euro, iar dacă va confirma, există o clauză prin care chinezii îl pot transfera definitiv, dacă vor plăti 250.000 de euro.

550.000 de euro
este cota lui Alexandru Cîmpanu, conform Transfermarkt

Alexandru Tudorie a înscris și el în China

În eșalonul secund din China, Alexandru Tudorie a reușit să marcheze pentru Guangdong GZ-Power, în victoria cu 2-0 obținută împotriva celor de la Ningbo Professional, din prima etapă.

Atacantul român a marcat golul secund al celor de la Guangdong, în minutul 45+5, după o pasă primită de la Haobin Wang.

GOL alexandru tudorie alexandru cîmpanu Chongqing Tonglianglong
Top stiri
Grameni răspunde cu ironii Marcatorul Rapidului, despre acuzațiile dinamoviștilor: „Parcă n-a furat atât de mult domnul Istvan Kovacs”
Superliga
16:39
Grameni răspunde cu ironii Marcatorul Rapidului, despre acuzațiile dinamoviștilor: „Parcă n-a furat atât de mult domnul Istvan Kovacs”
Citește mai mult
Grameni răspunde cu ironii Marcatorul Rapidului, despre acuzațiile dinamoviștilor: „Parcă n-a furat atât de mult domnul Istvan Kovacs”
Finalissima a fost anulată UEFA dă vina pe Argentina! Cele trei propuneri refuzate de naționala lui Lionel Messi
Campionate
16:01
Finalissima a fost anulată UEFA dă vina pe Argentina! Cele trei propuneri refuzate de naționala lui Lionel Messi
Citește mai mult
Finalissima a fost anulată UEFA dă vina pe Argentina! Cele trei propuneri refuzate de naționala lui Lionel Messi
Rădoi, mesaj pentru Becali Condiția impusă înainte de debutul la FCSB: „Sper să nu facă asta”
Superliga
11:25
Rădoi, mesaj pentru Becali Condiția impusă înainte de debutul la FCSB: „Sper să nu facă asta”
Citește mai mult
Rădoi, mesaj pentru Becali Condiția impusă înainte de debutul la FCSB: „Sper să nu facă asta”
VIDEO | Negoiță, prima reacție privind proprietățile părinților lui din Civitavecchia. „Părinții mei și fratele meu sunt niște oameni foarte corecți, ca și mine”
B365
13.03
VIDEO | Negoiță, prima reacție privind proprietățile părinților lui din Civitavecchia. „Părinții mei și fratele meu sunt niște oameni foarte corecți, ca și mine”
Citește mai mult
VIDEO | Negoiță, prima reacție privind proprietățile părinților lui din Civitavecchia. „Părinții mei și fratele meu sunt niște oameni foarte corecți, ca și mine”

Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 38 rapid 49 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share