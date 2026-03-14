- Alexandru Cîmpanu (25 de ani), fostul atacant de la FC Botoșani, a marcat un gol superb la al doilea său meci jucat în China.
Echipa mijlocașului român, Chongqing Tonglianglong, s-a impus cu 1-0 în fața lui Liaoning Tieren și ocupă primul loc în campionat, după două etape disputate.
Alexandru Cîmpanu, gol superb în China
La a doilea meci disputat în campionatul Chinei, Alexandru Cîmpanu a fost titular și a punctat decisiv pentru victoria echipei sale.
În minutul 58, atacantul a reușit să transforme o lovitură liberă de la marginea careului. Cîmpanu a șutat în forță pe colțul scurt, portarul advers nereușind să se opună golului.
Golul lui Cîmpanu a adus victoria pentru Chongqing Tonglianglong, fiind singura reușită a partidei din etapa #2 a Superligii din China.
Alexandru Cîmpanu a fost împrumutat pentru un sezon de Chingqing Tongliang pentru 50.000 de euro, iar dacă va confirma, există o clauză prin care chinezii îl pot transfera definitiv, dacă vor plăti 250.000 de euro.
Alexandru Tudorie a înscris și el în China
În eșalonul secund din China, Alexandru Tudorie a reușit să marcheze pentru Guangdong GZ-Power, în victoria cu 2-0 obținută împotriva celor de la Ningbo Professional, din prima etapă.
Atacantul român a marcat golul secund al celor de la Guangdong, în minutul 45+5, după o pasă primită de la Haobin Wang.