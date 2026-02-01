Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos +9 foto
Radu Drăgușin/ Foto: IMAGO
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos

Alexandru Smeu
Publicat: 01.02.2026, ora 20:46
Actualizat: 01.02.2026, ora 22:14
  • Radu Drăgușin (23 de ani) a fost integralist pentru Tottenham la remiza, 2-2, cu Manchester City, în etapa #24 din Premier League.

Drăgușin a revit în primul „11” la Tottenham, după un an și două zile de la accidentarea care l-a ținut în afara gazonului până la finalul anului trecut.

Fundașul român a profitat de problemele din lotul londonezilor, unde olandezul Micky van de Ven și austriacul Kevin Danso sunt accidentați.

Radu Drăgușin, integralist în duelul cu Manchester City

Drăgușin a avut un start ezitant de partidă. În minutul 3, internaționalul român a fost depășit ușor de Haaland, iar opt minute mai târziu nu l-a atacat decisiv pe Rayan Cherki, cel care a deschis scorul pentru „cetățeni”.

Ulterior, în finalul primei reprize, Radu a degajat greșit o minge, iar City a profitat și s-a desprins la 2-0.

Gafa lui Drăgușin la golul doi marcat de Manchester City Foto Captura ecran Canal+ .jpg
Gafa lui Drăgușin la golul doi marcat de Manchester City Foto Captura ecran Canal+ .jpg

Galerie foto (9 imagini)

Gafa lui Drăgușin la golul doi marcat de Manchester City Foto Captura ecran Canal+ jpg Gafa lui Drăgușin la golul doi marcat de Manchester City Foto Captura ecran Canal+ jpg Gafa lui Drăgușin la golul doi marcat de Manchester City Foto Captura ecran Canal+ .jpg Gafa lui Drăgușin la golul doi marcat de Manchester City Foto Captura ecran Canal+ .jpg Gafa lui Drăgușin la golul doi marcat de Manchester City Foto Captura ecran Canal+ (5).jpg
+9 Foto
Tottenham a ieșit complet altă echipă de la vestiare. Mult mai determinați, londonezii au revenit rapid pe tabelă. Dominic Solanke s-a strecurat printre doi adversari și l-a forțat pe Marc Guehi să-și trimită mingea în proprie poartă, șutându-i în picior. VAR nu a intervenit, iar golul a a fost validat și trecut în dreptul atacantului.

Formația antrenată de Thomas Frank a presat constant și a restabilit egalitatea, în minutul 71.

Solanke l-a învins pe Donnaruma cu o reluare uluitoare din „scorpion kick”, ce va face înconjurul lumii în zilele următoare.

Reluarea din „scorpion kick” a lui Solanke/ Foto: captura ecran X Reluarea din „scorpion kick” a lui Solanke/ Foto: captura ecran X
Reluarea din „scorpion kick” a lui Solanke/ Foto: captura ecran X

Prestația colegilor săi l-au făcut și pe Drăgușin să fie mult mai sigur pe el și să-i facă față cu brio lui Erling Haaland.

S-a terminat 2-2, iar Manchester City a ratat o șansă uriașă de a se apropia de liderul Arsenal. De partea cealaltă, Tottenham a revenit pe locul 14, acolo unde se afla înainte de startul etapei.

Tottenham - Manchester City 2-2

  • Au marcat: Solanke (51, 71) / Cherki (11), Semenyo (45)

Min.90+9 - Final de meci pe Tottenham Hotspur Stadium.

Min.71- GOOL Tottenham, 2-2! Gallagher centrează de pe partea dreaptă, iar Solanke reia uluitor, cu câlcâiul.

Min.54 - GOL Tottenham, 1-2! Solanke scapă de doi adversari și îl învinge pe Donnarumma. Pe statistica oficială golul i-a fost atribuit lui Guehi, cel care și-a trimis mingea în proprie poartă, în încercarea de a-l bloca pe atacantul englez.

Min.46 - Start în repriza secundă.

Min.45+4 - Final de primă repriză!

Prima repriză va fi prelungită cu minimum 4 minute

Min.45 - GOL Manchester City, 0-2! Drăgușin degajează mingea spre centrul terenului, balonul ajunge la Bernardo Silva, care îi pasează lui Semenyo. Fostul jucător al lui Bournemouth profită de gaura mare lăsată de defensiva gazdelor și îl învinge pe Vicario.

Min.32 - Drăgușin intervine excelent la o încercare de pătrundere a lui Haaland.

Min.18 - Haaland este lansat în adâncime între Romero și Drăgușin. Internaționalul român îl incomodează, iar încercarea de scăriță a norvegianului se duce peste poarta lui Vicario.

Min.11 - GOL Manchester City, 0-1! Cherki deschide scorul cu un șut la firul ierbii, din marginea careului de 16 metri. Drăgușin a încercat să-l blocheze pe francez, dar fără efect.

Min.3 - Haaland îl depășește în viteză pe Drăgușin, la mijlocul terenului, îi pasează în partea stângă lui Semenyo, dar șutul acestuia, de la marginea careului, este moale și nu îi pune probleme lui Vicario.

Min.1 - Start de meci pe Tottenham Hotspur Stadium! Gazdele au avut lovitura de începere.

Echipele de start:

  • Tottenham: Vicario - Gray, Romero , Drăgușin, Udogie - Palhinha, Bissouma - Kolo Muani, Gallagher, Xavi Simons - Solanke
  • Rezerve: Kinsky - Tel, Odobert, P.M. Sarr, Souza, Olusesi, Kyerematen, Byfield, Rowswell
  • Antrenor: Thomas Frank
  • Manchester City: Donnarumma - Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri - Rodri, B. Silva, O'Reilly - Semenyo, Cherki - Haaland
  • Rezerve: Trafford - Reijnders, Ake, Marmoush, Nico, Foden, McAidoo, Alleyne, R. Lewis
  • Antrenor: Pep Guardiola
  • Stadion: Tottenham Hotspur Stadium
  • Arbitru: Rob Jones

Drăgușin, titular la Tottenham după un an

În această stagiune, Drăgușin a evoluat doar câteva minute în victoria cu Crystal Palace (1-0, pe 28 decembrie) și în remiza cu Burnley (2-2, pe 24 ianuarie).

Ultimul meci ca titular al internaționalului român în Premier League data din 26 ianuarie 2025. Atunci, Tottenham era învinsă pe teren propriu, scor 1-2 de Leicester.Înaintea acestui duel, Tottenham ocupă locul 15, cu 28 de puncte, în timp ce Manchester City se situează pe locul 2, cu 46 de puncte, la 7 în spatele liderului Arsenal.

La mijlocul săptămânii, atât Tottenham, cât și Manchester City și-au câștigat duelurile din Liga Campionilor.

Londonezii au trecut de Frankfurt, 2-0, în timp ce „cetățenii” s-au impus cu același scor în duelul cu Galatasaray. Ambele formații au terminat faza principală în TOP 8 și au mers braț la braț în optimile competiției.

În schimb, pe plan intern, lucrurile nu stau deloc bine pentru niciuna dintre cele două echipe.

Tottenham a început ezitant anul 2026. Formația lui Thomas Frank a obținut doar 4 puncte din 15 posibile (0-0, cu Brentford, 1-1 cu Sunderland, 2-2, cu Burnley, respectiv 1-2 cu West Ham și 2-3, cu Bournemouth).

De partea cealaltă, nici gruparea antrenată de Pep Guardiola nu se poate lăuda cu rezultate importante în acest an: (0-0 cu Sunderland, 1-1 cu Chelsea 1-1 cu Brighton, 0-2 cu Manchester United și 2-0 cu Wolves).

Manchester City Premier League tottenham radu dragusin
