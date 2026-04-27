„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun: „Sistemul e defect, nu glumesc”

- Elena Rybakina (26 de ani, #2 WTA) a avut o discuție aprinsă cu arbitrul de scaun în timpul meciului cu Qinwen Zheng (23 de ani, #36 WTA) de la Madrid Open.
- Jucătoarea kazahă consideră că i-a fost „furat” un punct, din cauza sistemului electronic de verificare a liniilor.
La 4-3 pentru Rybakina în setul secund, Zheng a făcut 40-0 cu un as. Elena nu a fost de acord, susținând că mingea trimisă de chinezoaică nu a aterizat în careul pentru serviciu, așa cum indicase sistemul care a înlocuit arbitrii de linie.
Furie la Madrid. Elena Rybakina nu are încredere în sistemul electronic de linie
Rybakina i-a arătat arbitrului de scaun urma lăsată de minge pe zgură și i-a cerut să coboare pentru a verifica, însă Julie Kjendlie a refuzat, spunându-i că nu are voie să facă acest lucru.
„Sistemul e defect, nu glumesc. Nu am deloc încredere în chestia asta, pentru că nu există nicio urmă care să se apropie măcar de ceea ce se vede la televizor. E absolut greșit”, i-a spus Elena arbitrului de scaun.
Oficialul a răspuns: „De obicei, ce se vede pe teren nu este la fel ca pe ecran. Aceea este urma (n.r. - cea indicată de Rybakina), însă nu pot coborî. De aici (din scaun) văd că e la limită, acolo (pe ecran) văd că atinge puțin linia”.
Zheng a rămas cu punctul, a egalat la 4, însă Rybakina a revenit și a obținut victoria. A fost 4-6, 6-4, 6-3 pentru kazahă, după două ore și 23 de minute de joc.
Elena Rybakina: „E un punct furat”
La conferința de presă, Rybakina a comparat situația în care s-a aflat cu cea prin care a trecut Alexander Zverev la ediția de anul trecut a turneului de la Madrid.
Atunci, jucătorul german a afirmat că a existat o „defecțiune a sistemului” după ce o minge a fost declarată bună, deși el susținea că aceasta ieșise în afara terenului.
Sascha și-a scos telefonul din geantă, a fotografiat urma lăsată de minge și a primit un avertisment pentru comportament nesportiv.
„Cred că a fost o situație similară cu cea pe care a avut-o Zverev anul trecut, era chiar sub nasul ei. Nu aveai cum să nu o vezi. A fost destul de frustrant.
Într-un fel, e un punct furat. Înțeleg că era serviciul ei și că servea foarte bine, dar e cu adevărat frustrant”, a afirmat Rybakina, potrivit bbc.com.
Favorită #2 la Caja Magica, Rybakina se va duela în optimi cu Anastasia Potapova (25 de ani, #56 WTA).