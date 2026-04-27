„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun: „Sistemul e defect, nu glumesc”

Elena Rybakina (26 de ani, #2 WTA) a avut o discuție aprinsă cu arbitrul de scaun în timpul meciului cu Qinwen Zheng (23 de ani, #36 WTA) de la Madrid Open.

Jucătoarea kazahă consideră că i-a fost „furat” un punct, din cauza sistemului electronic de verificare a liniilor.

La 4-3 pentru Rybakina în setul secund, Zheng a făcut 40-0 cu un as. Elena nu a fost de acord, susținând că mingea trimisă de chinezoaică nu a aterizat în careul pentru serviciu, așa cum indicase sistemul care a înlocuit arbitrii de linie.

Furie la Madrid. Elena Rybakina nu are încredere în sistemul electronic de linie

Rybakina i-a arătat arbitrului de scaun urma lăsată de minge pe zgură și i-a cerut să coboare pentru a verifica, însă Julie Kjendlie a refuzat, spunându-i că nu are voie să facă acest lucru.

„Sistemul e defect, nu glumesc. Nu am deloc încredere în chestia asta, pentru că nu există nicio urmă care să se apropie măcar de ceea ce se vede la televizor. E absolut greșit”, i-a spus Elena arbitrului de scaun.

Oficialul a răspuns: „De obicei, ce se vede pe teren nu este la fel ca pe ecran. Aceea este urma (n.r. - cea indicată de Rybakina), însă nu pot coborî. De aici (din scaun) văd că e la limită, acolo (pe ecran) văd că atinge puțin linia”.

Zheng a rămas cu punctul, a egalat la 4, însă Rybakina a revenit și a obținut victoria. A fost 4-6, 6-4, 6-3 pentru kazahă, după două ore și 23 de minute de joc.

92.470 de euro și 120 de puncte WTA primesc jucătoarele calificate în optimile turneului de la Madrid. Cele eliminate în turul al treilea încasează 54.110 de euro și 65 de puncte

Elena Rybakina: „E un punct furat”

La conferința de presă, Rybakina a comparat situația în care s-a aflat cu cea prin care a trecut Alexander Zverev la ediția de anul trecut a turneului de la Madrid.

Atunci, jucătorul german a afirmat că a existat o „defecțiune a sistemului” după ce o minge a fost declarată bună, deși el susținea că aceasta ieșise în afara terenului.

Sascha și-a scos telefonul din geantă, a fotografiat urma lăsată de minge și a primit un avertisment pentru comportament nesportiv.

„Cred că a fost o situație similară cu cea pe care a avut-o Zverev anul trecut, era chiar sub nasul ei. Nu aveai cum să nu o vezi. A fost destul de frustrant.

Într-un fel, e un punct furat. Înțeleg că era serviciul ei și că servea foarte bine, dar e cu adevărat frustrant”, a afirmat Rybakina, potrivit bbc.com.

Elena Rybakina in a disagreement with the umpire in her match against Qinwen Zheng in Madrid.



Qinwen hit a serve that was called in by electronic line calling.



Elena shows the umpire the mark, which is out.



Elena: “Are you kidding me? This is not a joke. The system is wrong.… pic.twitter.com/kIOfxGB19s — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 26, 2026

Favorită #2 la Caja Magica, Rybakina se va duela în optimi cu Anastasia Potapova (25 de ani, #56 WTA).

