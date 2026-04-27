CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final

Campionatul Mondial din 2026 reprezintă o provocare din ce în ce mai mare pentru fanii care intenționează să facă deplasarea pe continentul nord-american.

Campionatul Mondial din 2026, primul cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Partea financiară le va crea mari dificultăți suporterilor, întrucât atât vizele necesare, cât și prețurile hotelurilor și biletelor ating valori colosale, chiar și dacă vorbim de cele mai ieftine categorii.

Vize de 15.000 de dolari pentru suporterii africani

Pentru simpla prezență în SUA, un cetățean din Coasta de Fildeș, de exemplu, trebuie să obțină o viză ale cărei costuri se ridică la 15.000 de dolari, aceasta fiind oricum provizorie.

Costul vine în timp ce salariul mediu anual din țara africană este de aproximativ 5.000 de dolari, informează gazzetta.it.

La sfârșitul anului 2025, Departamentul de Stat din SUA a lansat un program în care cere cetățenilor din țările afectate de interdicțiile administrației Trump să plătească o garanție de 15.000 de dolari pentru a putea intra în SUA.

Acestea sunt, în mare parte, țări din Africa, Orientul Mijlociu, America Latină și anumite regiuni din Asia.

Recent, proiectul a fost extins, astfel încât vizitatorii din 50 de țări vor fi obligați să plătească această garanție, în cazul în care consulatul american solicită acest lucru.

Această garanție este o plată unică ce ar urma să fie returnată după ce călătorul părăsește SUA, conform termenilor vizei.

Printre țările afectate se numără și cinci echipe africane calificate la Mondial.

Este vorba de Algeria, Coasta de Fildeș, Senegal, Tunisia și Capul Verde.

Prețuri exorbitante la cazări

Apoi, problema se mută în domeniul turismului, unde hotelurile deja au crescut de mai multe ori tarifele pentru perioada 11 iunie - 19 iulie.

„În Statele Unite, așteptările legate de acest eveniment sunt extrem de mari, iar hotelierii au reacționat majorând prețurile peste măsură. Hotelurile de trei stele, care în mod normal percep 300 de dolari pe noapte, cer acum 700 de dolari pentru o cameră standard.

Aplică tarife similare cu cele pentru evenimente interne majore, precum Super Bowl, uitând că Mondialul durează o lună”, a spus Renato Grussu, agent de turism specializat pe piața din SUA.

Grussu susține că prețurile trebuie să scadă, pentru că altfel hotelurile riscă să rămână fără clienți:

„Prețurile trebuie reduse drastic. Mulți turiști cer schimbarea datelor sejururilor pentru a evita turneul final, iar numeroase rezervări nu vor fi confirmate. În plus, înainte de tensiunile din Orientul Mijlociu, companii din Qatar cumpăraseră pachete turistice în valoare de milioane de dolari, dar acestea s-au retras din cauza tulburărilor. Este o lovitură uriașă pentru turism.”

„Până în momentul de față, nu am observat nicio creștere a rezervărilor la hoteluri”, a avertizat și președintele Asociației Industriei Hoteliere din New York.

Prețuri ireale pentru finala CM 2026

Pe site-ul creat de FIFA pentru revânzarea biletelor la meciuri, patru tichete pentru finala din 19 iulie, de pe stadionul MetLife din New Jersey, au fost scoase la vânzare pentru o sumă imposibil de crezut: 2,3 milioane de dolari fiecare.

FIFA susține că nu controlează prețurile pe platforma sa de vânzare. În ciuda acestor controverse, președintele FIFA, Gianni Infantino, a apărat modelul „prețurilor variabile”, afirmând că acesta este în conformitate cu standardele pieței din America de Nord și că este necesar pentru redistribuirea veniturilor între cele 211 de asociații membre.

Dacă cele mai mari prețuri sunt de peste două milioane de dolari per bilet, cele mai ieftine opțiuni pe care suporterii le au la îndemână costă aproximativ 10.000 de dolari.

FIFA a pus în vânzare miercuri, 22 aprilie, noi pachete de bilete pe site-ul său, tichetele fiind listate la un preț de 10.990 de dolari.

În acest context, agentul de turism a subliniat riscurile cu care se confruntă competiția:

Această Cupă Mondială riscă să se termine precum Revelionul din 2000. Pe atunci, lucram pentru un hotel mare, iar conducerea a decis să tripleze prețurile, fiind convinsă că toată lumea vrea să sărbătorească noul mileniu. Rezultatul? Jumătate din hoteluri au rămas goale. Dacă nu își schimbă cursul, Cupa Mondială va urma același tipar. Renato Grussu, agent de turism la consulatul italian

