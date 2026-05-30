U Cluj nu se oprește!  Ardelenii au oficializat un nou transfer. Vine de la o rivală din Liga 1
George Neagu
Publicat: 30.05.2026, ora 11:53
Actualizat: 30.05.2026, ora 12:01
  • U Cluj continuă să își consolideze lotul pentru sezonul următor și a mai anunțat, sâmbătă, încă un nou transfer. Despre cine este vorba, mai jos în articol.
Vicecampioana României a oficializat deja transferul portarului cipriot Neofytos Michael, de la Pafos, venit ca înlocuitor pentru Edvinas Gertmonas, care a plecat la FC Servette Geneva.

U Cluj l-a transferat pe Florent Poulolo

U Cluj a anunțat, sâmbătă, transferul fundașului central Florent Poulolo, care a venit din postura de jucător liber de contract.

În ultimele două sezoane, jucătorul originar din Martinica a evoluat pentru UTA Arad, fiind unul dintre jucătorii de bază ai echipei.

„Echipa noastră continuă să-și consolideze lotul pentru următoarea stagiune și a ajuns la un acord cu fundașul central Florent Poulolo (29 de ani).

Stopper-ul originar din Martinica vine din postura de jucător liber de contract, după ce în ultimii doi ani a fost turnul de control al apărării celor de la UTA Arad”, a transmis U Cluj pe site-ul oficial.

Florent Poulolo și-a început cariera în ligile inferioare din Franța, la AC Arles și Olympique d'Alès en Cévennes. A plecat mai apoi în Spania, la echipa secundă a celor de la Getafe.

A evoluat două sezoane în tricoul spaniolilor, timp în care a bifat 28 de prezențe. A debutat și în La Liga pentru Getafe, într-o remiză cu Alaves, scor 0-0.

De-a lungul carierei sale, Poulolo a mai evoluat pentru Sigma Olomouc, Mlada Boleslav și Ceske Budejovice.

700.000 de euro
este cota de piață a lui Florent Poulolo, conform Transfermarkt

A fost transferat de UTA în august 2024 și, în cele două sezoane petrecute la Arad, a îmbrăcat tricoul echipei de 67 de ori și a marcat 2 goluri.

În acest sezon, Poulolo a jucat 34 de meciuri și a marcat un singur gol.

