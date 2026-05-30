Scandal uriaș la CS Câmpina  Președintele clubului prahovean, arestat preventiv pentru agresiune sexuală asupra unei minore de 12 ani

Adrian Stoican (42 de ani), președintele clubului CS Câmpina, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi agresat sexual o minoră de 12 ani.

Incidentul s-ar fi petrecut la bazinul de înot didactic din Câmpina, acolo unde Stoican este și instructor.

Președintele CS Câmpina, arestat preventiv pentru agresiune sexuală asupra unei minore de 12 ani

În cursul zilei de joi, președintele clubului prahovean a fost ridicat de polițiști de la bazin, iar după percheziții la domiciliul acestuia și audieri la sediul Poliției Municipale Câmpina, a fost reținut pentru 24 ore.

Vineri, a fost adus în fața Judecătoriei Câmpina, unde procurorii au cerut arestarea preventivă. Instanța a aprobat solicitarea Parchetului și a dispus arestarea lui Stoican pentru 30 de zile, informează câmpinatv.ro.

Irina Mihaela Nistor: „Solicit public antrenorului vizat să își prezinte demisia de îndată

Primarul orașului Câmpina, Irina Mihaela Nistor, la scurt timp după plângerea făcută la adresa lui Adrian Stoican.

„Am fost informată cu privire la existența unor suspiciuni legate de comportamentul neadecvat al unui profesor din cadrul Clubului Sportiv Câmpina.

Transmit foarte clar că dezaprob și condamn ferm orice formă de comportament abuziv, nepotrivit sau care poate afecta integritatea fizică ori emoțională a copiilor.

Siguranța minorilor trebuie să fie o prioritate absolută pentru orice instituție care desfășoară activități educative sau sportive.

Primăria Municipiului Câmpina oferă întregul sprijin autorităților competente pentru clarificarea acestei situații și are deplină încredere că organele abilitate vor desfășura toate verificările necesare cu profesionalism, obiectivitate și celeritate.

Având în vedere gravitatea acuzațiilor și necesitatea protejării imaginii Clubului Sportiv Câmpina, precum și a unui climat de încredere pentru copii și părinți, solicit public antrenorului vizat să își prezinte demisia de îndată.

Până la finalizarea anchetei, consider că acesta trebuie să se retragă din orice activitate care implică interacțiunea cu minorii”, se arată în comunicatul Primăriei din Câmpina.

