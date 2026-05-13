Candidează Nadal la șefia lui Real Madrid?  Fostul mare tenismen a clarificat zvonurile apărute în Spania
Publicat: 13.05.2026, ora 22:30
  • Rafael Nadal (39 de ani), fostul mare tenismen spaniol, a negat zvonurile privind o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale ale clubului Real Madrid.

Florentino Perez (79 de ani), președintele „galacticilor” a susținut marți o conferință de presă în care a anunțat că vor avea loc noi alegeri anticipate pentru șefia clubului.

Rafael Nadal a negat varianta candidaturii sale la președinția lui Real Madrid

Presa din Spania a vehiculat că unul dintre candidați ar urma să fie Rafael Nadal, cel care este cunoscut drept un mare susținător al grupării blanco.

Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, fostul lider mondial a ținut să clarifice situația și să infirme orice informație cu privire la acest scenariu.

„Am citit știri care mă asociază cu posibile candidaturi la președinția clubului Real Madrid. Aș dori să clarific faptul că aceste știri nu sunt adevărate”, se arată în mesajul postat de Rafael Nadal pe rețelele de socializare.

Florentino Perez: „Nu voi demisiona!”

Președintele la Real Madrid încă din anul 2009, Perez a anunțat că nu va demisiona.

„Vă mulțumesc tuturor foarte mult pentru prezență. Îmi pare rău să vă informez că nu voi demisiona. Voi convoca alegeri.

La Real Madrid nu există un singur proprietar, sunt cei 1.000 de membri care alcătuiesc clubul. Am luat această decizie pentru că s-a creat o situație absurdă, provocată de campanii împotriva intereselor Real Madrid și împotriva mea.

Rezultatele nu au fost cele mai bune, dar în sport nu câștigi întotdeauna. Profită de situație pentru a mă ataca personal. Întreabă: «Unde e Florentino?». De obicei, nu vorbesc deschis. Unii mi-au spus chiar că am cancer în fază terminală...

Vreau să profit de această ocazie pentru a le spune celor care și-au făcut griji pentru mine că sunt încă președintele Real Madrid și al companiei mele și că sănătatea mea este perfectă.

Nu aș putea fi în ambele locuri dacă sănătatea mea nu ar fi perfectă. Dacă aș avea cancer, așa cum s-a spus, ar trebui să merg la un centru de cancer. Dacă aș avea, nu ar fi fost peste tot în lume?”, a transmis Florentino Perez, potrivit as.com.

Sunt primul care vrea să câștige totul. Cu mine ca președinte, am câștigat 37 de titluri la fotbal și 29 la baschet. Vreau să vorbesc despre toți acești oameni care fac campanie în culise. Invit pe oricine dorește să candideze. Eu voi candida pentru a apăra interesele membrilor lui Real Madrid. Nu mă vor intimida. Îmi dau multă energie. Florentino Perez

