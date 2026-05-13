Miză financiară pentru Inter Cât va încasa echipa lui Cristi Chivu dacă va câștiga eventul în Italia
Publicat: 13.05.2026, ora 22:06
Actualizat: 13.05.2026, ora 22:33
  • Ce ar însemna din punct de vedere financiar pentru Inter să câștige Cupa Italiei, după ce s-a impus în campionat? Toate detaliile, în rândurile de mai jos.
  • Lazio - Inter se joacă pe Stadio Olimpico din Roma, iar în România va putea fi urmărită live pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma de streaming Voyo.

Dacă va obține un succes, echipa antrenată de Cristi Chivu și-ar trece în palmares „dubla” în acest sezon, după ce a câștigat deja campionatul.

Câți bani va încasa Inter, dacă va câștiga și Cupa Italiei

După ce a câștigat cel de-al 21-lea titlu din istorie, gruparea milaneză și-a asigurat suma de 19 milioane de euro, care va crește la aproximativ 86 de milioane, ținând cont de toate veniturile totale obținute din meciurile de campionat (n.r. - drepturi TV, bilete etc.)

În sezonul trecut, atunci când au încheiat sezonul pe locul secund, cei de la Inter au câștigat 84 de milioane de euro, cu două mai puțin decât în stagiunea actuală, potrivit gazzetta.it.

Practic, doar două milioane de euro câștigă în plus primul loc față de al doilea, în Serie A.

Dacă se va impune și în Cupa Italiei, Inter va încasa peste șapte milioane de euro. În această sumă intră premiul din finală, dar și sumele pentru victoriile din fazele anterioare.

Echipa antrenată de Cristi Chivu și-a asigurat, odată cu câștigarea titlului, și locul în sezonul următor al Ligii Campionilor. Odată cu prezența în Ligă, Inter va mai încasa alte 50 de milioane de euro.

Supercupa, o incertitudine în acest moment

După ce a devenit campioană, Inter va juca automat în Supercupa Italiei, competiție care, în acest moment, este o necunoscută.

Nu se știe dacă la Supercupă vor participa două echipe, sau patru (n.r. - mini-turneu cu semifinale și finală).

De asemenea, locul unde se va disputa Supercupa este și el sub semnul întrebării în acest moment, ceea ce aduce și o necunoscută la nivel financiar, deoarece premiile în bani vor fi împărțite în funcție de cât va fi dispusă țara gazdă să plătească pentru organizarea competiției.

Anul trecut, Supercupa Italiei s-a jucat la Riyadh, în Arabia Saudită, iar câștigătoarea s-a ales cu 9,5 milioane de euro, la care s-au mai adăugat alte 1,5 milioane pentru un meci amical împotriva câștigătoarei Supercupei din Arabia Saudită.

