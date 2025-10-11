„Prietenia cu el nu e posibilă” Djokovic, dezvăluire neașteptată despre un mare rival: „Nu am fost niciodată prieteni și nu vom fi”

Novak Djokovic (38 de ani, #5 ATP) a dezvăluit de ce nu a putut să lege niciodată o relație de prietenie cu Rafael Nadal (39 de ani).

Rafael Nadal s-a retras în noiembrie 2024, după finala Cupei Davis care a avut loc în Malaga. În cadrul competiției, spaniolul a fost învins de Botic van de Zandschulp, scor 6-4, 6-4.

Novak Djokovic, despre relația cu Rafael Nadal: „Prietenia e imposibilă”

Tenismenul sârb a declarat că nu a putut fi niciodată prieten cu Rafael Nadal, din cauza rivalității dintre ei.

„Nadal este cu doar un an mai mare decât mine, amândoi suntem zodia Gemeni, la început am ieșit chiar și la cină împreună, de două ori. Dar chiar și cu el, prietenia este imposibilă.

Îl respect și îl admir foarte mult. Datorită lui și lui Federer am crescut și am devenit ceea ce sunt. Acest lucru ne va uni pentru totdeauna, de aceea le sunt recunoscător. Nadal face parte din viața mea, în ultimii 15 ani l-am văzut mai des decât pe mama mea!

Nu am fost niciodată prieteni. Între rivali, acest lucru nu este posibil, dar niciodată nu am fost dușmani ”, a mărturisit Novak Djokovic, potrivit corriere.it.

Ultimul meci dintre cei doi a fost în finala mică a turneului demonstrativ „Six Kings Slam” din octombrie 2024. În acel meci, Novak Djokovic l-a învins pe Rafael Nadal cu scorul de 6-2, 7-6(5).

În cadrul duelurilor directe dintre cei doi, Novak Djokovic conduce cu 31 de victorii, în timp ce Rafael Nadal l-a învins pe sârb de 29 de ori.

24 de titluri de Grand Slam a câștigat Novak Djokovic în carieră. Rafael Nadal a câștigat 22

