Radunovic, cu gândul la play-off Fundașul crede că FCSB poate să recupereze diferența de puncte » Ce spune despre Europa League

Risto Radunovic (33 de ani), fotbalistul celor de la FCSB, crede că „roș-albaștrii” pot să se califice în play-off-ul Superligii.

Fundașul nord-macedonean vrea să repete performanța din sezonul trecut al Europa League.

Risto Radunovic a fost prezent, sâmbătă, la Salonul Auto București 2025, la standul partenerului de mobilitate al campioanei, MG Motor.

Risto Radunovic crede că FCSB poate intra în play-off -ul Superligii

Nord-macedoneanul crede că FCSB poate obține calificarea în play-off-ul Superligii, deși startul de sezon a fost unul sub așteptări.

„Eu am încredere în echipă că o să ajungem în play-off. Suntem campioni de doi ani și am câștigat două meciuri foarte importante, cu Oțelul și Craiova, urcând în clasament.

De acum încolo cred că o să fie rezultate bune la echipă”, a spus Risto Radunovic.

După 12 etape, FCSB se află pe locul 11, cu 13 puncte acumulate, iar campioana României se află la 5 puncte mai puțin decât ocupanta locului 6, Unirea Slobozia.

Risto Radunovic: „Vrem să reprezentăm și clubul, și România”

Întrebat dacă crede că FCSB poate repeta traseul european din sezonul precedent, Risto Radunovic a răspuns pozitiv.

„Normal că ne dorim, că am muncit foarte mult ca să ajungem acolo. Vrem să reprezentăm și clubul, și România”, a spus internaționalul nord-macedonean.

În stagiunea precedentă, FCSB a încheiat faza principală pe locul 11, cu 14 puncte și s-a calificat în play-off-ul competiției.

Traseul „roș-albaștrilor” în Europa League s-a oprit în optimile de finală, când au fost eliminați de Olympique Lyon, 1-7 per general.

În acest sezon, FCSB a obținut 3 puncte în 2 meciuri, reușind să învingă pe Go Ahead Eagles, 1-0. Elevii lui Elias Charalambous au cedat împotriva celor de la Young Boys Berna, 0-2.

Programul FCSB în Europa League

23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Citește și