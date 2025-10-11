Ciubotaru, de vânzare? Anunțul făcut de Hermannstadt despre jucătorul care a intrat în atenția FCSB +32 foto
Kevin Ciubotaru a debutat la echipa națională/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Ciubotaru, de vânzare? Anunțul făcut de Hermannstadt despre jucătorul care a intrat în atenția FCSB

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.10.2025, ora 16:38
alt-text Actualizat: 11.10.2025, ora 16:38
  • Claudiu Rotar (47 de ani), acționarul celor de la Hermannstadt, a anunțat că sibienii nu se gândesc să-l vândă pe Kevin Ciubotaru (21 de ani).
  • Fundașul stânga a atras atenția campioanei FCSB.

Finanțatorul FCSB a transmis recent că este interesat de transferuri doar dacă e vorba de un fundaș care să ajute echipa în privința regulii U21, iar Ciubotaru ar reprezenta o posibilă variantă pentru mercato de iarnă.

RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Citește și
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Citește mai mult
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României

Claudiu Rotar, despre un posibil transfer al lui Ciubotaru la FCSB: „Nu sunt discuții”

Cu toate acestea, Claudiu Rotar, acționarul celor de la Hermmanstadt, a declarat că, în acest moment, nu există discuții pentru mutarea fotbalistului la campioana României.

Totodată, oficialul sibienilor a afirmat că fundașul stânga nu e de vânzare în viitorul apropiat și a dezvăluit că nu i-a stabilit prețul lui Kevin.

„Nu sunt discuții cu FCSB pentru Ciubotaru. Nu ne-am gândit la o sumă de transfer.

E prea devreme. Nu ne gândim încă să îl vindem. E principala variantă de under, da”, a spus Claudiu Rotar, potrivit gsp.ro

150.000 de euro
este cota lui Kevin Ciubotaru, potrivit transfermarkt.ro. 11 meciuri și o pasă decisivă a reușit, fotbalistul lui Hermannstadt, în acest sezon

Kevin Ciubotaru, debut convingător la echipa națională

După evoluțiile solide de la echipa de club, Kevin Ciubotaru a fost chemat de Mircea Lucescu la lotul selecționatei de seniori a României pentru amicalul cu Moldova (2-1) și meciul din preliminariile CM 2026, cu Austria.

Fotbalistul în vârstă de 21 de ani a intrat la pauza meciului de joi, atunci când l-a înlocuit pe fotbalistul celor de la Dinamo, Raul Opruț.

Jocul fotbalistului a fost unul convingător, fiind apreciat de mai mulți specialiști din fotbalul românesc.

România - Moldova, meci amical (4)
România - Moldova, meci amical (4)

Galerie foto (32 imagini)

România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan
+32 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință
Campionatul Mondial
16:10
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință
Citește mai mult
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință
„Un tip inteligent” Legendarul Fabio Capello a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu: „A intrat în mințile jucătorilor”
Campionate
15:20
„Un tip inteligent” Legendarul Fabio Capello a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu: „A intrat în mințile jucătorilor”
Citește mai mult
„Un tip inteligent” Legendarul Fabio Capello a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu: „A intrat în mințile jucătorilor”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Val de aer polar peste România. „Temperaturile vor scădea semnificativ”
Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Val de aer polar peste România. „Temperaturile vor scădea semnificativ”
Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Val de aer polar peste România. „Temperaturile vor scădea semnificativ”
transfer liga 1 fcsb afc hermannstadt superliga claudiu rotar kevin ciubotaru
Știrile zilei din sport
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
Campionatul Mondial
11.10
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
Citește mai mult
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Nationala
11.10
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Citește mai mult
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Steaua nu renunță la marcă Ministrul Apărării, răspuns pentru patronul FCSB-ului: „Suntem deschiși la un parteneriat”
Liga 2
11.10
Steaua nu renunță la marcă Ministrul Apărării, răspuns pentru patronul FCSB-ului: „Suntem deschiși la un parteneriat”
Citește mai mult
Steaua nu renunță la marcă Ministrul Apărării, răspuns pentru patronul FCSB-ului: „Suntem deschiși la un parteneriat”
De ce nu mai vorbește Lucescu la Digisport  VIDEO Selecționerul a refuzat interviul la cea mai mare televiziune de sport din România și  a jignit un jurnalist
Nationala
11.10
De ce nu mai vorbește Lucescu la Digisport VIDEO Selecționerul a refuzat interviul la cea mai mare televiziune de sport din România și a jignit un jurnalist
Citește mai mult
De ce nu mai vorbește Lucescu la Digisport  VIDEO Selecționerul a refuzat interviul la cea mai mare televiziune de sport din România și  a jignit un jurnalist
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Mesajul Nadiei pentru Popovici Cei doi au fost prezenți la lansarea campaniei MAI: „El a dus acești copii în bazin”
Mesajul Nadiei pentru Popovici Cei doi au fost prezenți  la lansarea campaniei MAI: „El a dus acești copii în bazin”
23:21
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
22:24
„Nu vrem să tremurăm la loterie” Selecționerul Austriei, decis la București. Fără „cadouri” pentru Lucescu
„Nu vrem să tremurăm la loterie”  Selecționerul Austriei, decis la București. Fără „cadouri” pentru Lucescu 
21:06
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Top stiri din sport
Apt pentru meciul cu Austria Tatăl lui Răzvan Marin a confirmat pentru  GOLAZO.ro că fiul său poate juca: „Era normal”
Nationala
11.10
Apt pentru meciul cu Austria Tatăl lui Răzvan Marin a confirmat pentru GOLAZO.ro că fiul său poate juca: „Era normal”
Citește mai mult
Apt pentru meciul cu Austria Tatăl lui Răzvan Marin a confirmat pentru  GOLAZO.ro că fiul său poate juca: „Era normal”
Imagini surprinzătoare VIDEO Starul fotbalului mondial a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?” 
Campionate
11.10
Imagini surprinzătoare VIDEO Starul fotbalului mondial a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?”
Citește mai mult
Imagini surprinzătoare VIDEO Starul fotbalului mondial a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?” 
„Nimeni nu știe ce e”  Ioan Becali explică de ce Darius Olaru  nu s-a transferat în Vest: „O mare problemă”
Superliga
11.10
„Nimeni nu știe ce e” Ioan Becali explică de ce Darius Olaru nu s-a transferat în Vest: „O mare problemă”
Citește mai mult
„Nimeni nu știe ce e”  Ioan Becali explică de ce Darius Olaru  nu s-a transferat în Vest: „O mare problemă”
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul  + Care a fost reacția fanilor 
Nationala
11.10
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul + Care a fost reacția fanilor
Citește mai mult
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul  + Care a fost reacția fanilor 

Echipe/Competiții

fcsb 60 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 11 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share