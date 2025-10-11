Ciubotaru, de vânzare? Anunțul făcut de Hermannstadt despre jucătorul care a intrat în atenția FCSB

Claudiu Rotar (47 de ani), acționarul celor de la Hermannstadt, a anunțat că sibienii nu se gândesc să-l vândă pe Kevin Ciubotaru (21 de ani) .

. Fundașul stânga a atras atenția campioanei FCSB.

Finanțatorul FCSB a transmis recent că este interesat de transferuri doar dacă e vorba de un fundaș care să ajute echipa în privința regulii U21, iar Ciubotaru ar reprezenta o posibilă variantă pentru mercato de iarnă.

Claudiu Rotar, despre un posibil transfer al lui Ciubotaru la FCSB: „Nu sunt discuții”

Cu toate acestea, Claudiu Rotar, acționarul celor de la Hermmanstadt, a declarat că, în acest moment, nu există discuții pentru mutarea fotbalistului la campioana României.

Totodată, oficialul sibienilor a afirmat că fundașul stânga nu e de vânzare în viitorul apropiat și a dezvăluit că nu i-a stabilit prețul lui Kevin.

„Nu sunt discuții cu FCSB pentru Ciubotaru. Nu ne-am gândit la o sumă de transfer.

E prea devreme. Nu ne gândim încă să îl vindem. E principala variantă de under, da”, a spus Claudiu Rotar, potrivit gsp.ro

150.000 de euro este cota lui Kevin Ciubotaru, potrivit transfermarkt.ro. 11 meciuri și o pasă decisivă a reușit, fotbalistul lui Hermannstadt, în acest sezon

Kevin Ciubotaru, debut convingător la echipa națională

După evoluțiile solide de la echipa de club, Kevin Ciubotaru a fost chemat de Mircea Lucescu la lotul selecționatei de seniori a României pentru amicalul cu Moldova (2-1) și meciul din preliminariile CM 2026, cu Austria.

Fotbalistul în vârstă de 21 de ani a intrat la pauza meciului de joi, atunci când l-a înlocuit pe fotbalistul celor de la Dinamo, Raul Opruț.

Jocul fotbalistului a fost unul convingător, fiind apreciat de mai mulți specialiști din fotbalul românesc.

