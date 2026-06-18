Acuzații de rasism Rafael Van der Vaart, criticat aspru după o glumă proastă la adresa japonezilor la CM 2026: „Să înțeleagă că e la televizor”

Rafael Van der Vaart (43 de ani) a fost în centrul unui moment controversat, la duelul dintre Olanda și Japonia, 2-2, după o replică rasistă la adresa asiaticilor.

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Fostul internațional olandez s-a aflat printre analiștii prezenți în studio la NOS TV, la finalul partidei, moment în care acesta a avut o remarcă rasistă la o fază în care Micky van de Ven a scăpat un adversar din marcaj.

Robert Maaskant: „Trebuie să realizeze că este la televiziunea națională”

Van der Vaart a spus că fundașul olandez și-ar fi scăpat adversarul de sub ochi din cauza faptului că „toți arată la fel”, ulterior subliniind că a fost o „glumă”.

„Și-a pierdut complet adversarul din vedere, se vede cum aleargă de colo-colo. Dacă ți s-a încredințat sarcina de a face marcaj individual, atunci ești responsabil pentru omul tău. Seamănă între ei, poate l-o fi încurcat. E o glumă, desigur. Aproape că mi-e teamă să spun ceva”, a declarat Van der Vaart.

Ulterior, pe lângă controversele stârnite în online, Van der Vaart a fost criticat dur și de Robert Maaskant, fost jucător și tehnician trecut pe la mai multe echipe din Olanda.

„E o glumă de făcut la bar, între prieteni, dar așa ceva chiar nu mai e acceptabil de 20 de ani. Sunt de părere că e în regulă să spui ce vrei, dar sunt anumite lucruri la care trebuie să te gândești.

Van der Vaart e un tip grozav. Mă distrez enorm cu el, dar cred totuși că trebuie să realizeze că apare la televiziunea națională.

Mai întâi mergi beat la emisiunea NOS Voetbal, iar apoi faci glume de genul ăsta…

Este foarte natural și are farmecul său, dar ar fi bine să aibă și un pic de rafinament.

Felul în care vorbește despre fotbal este fantastic, dar trebuie să-și dea seama că există niște limite. Nu poți fi tu însuți în orice situație”, a spus Maaskant, conform sportnieuws.nl.

Rafael van der Vaart și-a prezentat scuzele: „Intenția nu a fost niciodată să discriminez pe cineva”

„Intenția nu a fost niciodată să insult, să rănesc sau să discriminez pe cineva. Mă opun oricărei forme de rasism și respect oamenii de orice origine.

Înțeleg că unele persoane au considerat cuvintele mele jignitoare. Regret sincer acest lucru. Dacă am supărat pe cineva din această cauză, îmi cer scuze. Aceasta nu a fost niciodată intenția mea.

Iau în serios reacțiile apărute și înțeleg că aceste cuvinte pot fi interpretate în moduri diferite.

Prin urmare, consider că este important să clarific faptul că nu a existat nicio intenție rasistă sau discriminatorie în spatele declarației mele.

Sper că această explicație va oferi mai multă claritate cu privire la intențiile mele și la contextul în care a fost făcută remarca”, a transmis Van der Vaart, potrivit The Athletic.

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